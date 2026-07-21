Vecinos denuncian el deterioro de un acceso clave en pleno centro de Ushuaia

Vecinos denuncian el deterioro de una escalera en pleno centro de Ushuaia y reclaman al Municipio una reparación urgente por el riesgo para peatones.
El reclamo apunta al estado de las escaleras que unen Gobernador Campos con Gobernador Paz, a la altura de las dos hosterías. Los frentistas aseguran que realizaron múltiples denuncias ante el Municipio, pero advierten que el problema continúa sin solución y representa un riesgo para vecinos y turistas.
El deterioro de la infraestructura urbana volvió a quedar en el centro de las quejas vecinales. En esta oportunidad, vecino denunció el mal estado de las escaleras que conectan las calles Gobernador Campos y Gobernador Paz, a la altura de las dos hosterías, y aseguró que los reiterados reclamos realizados ante el área de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Ushuaia no tuvieron respuesta.
"Ya me cansé de denunciar en Atención al Ciudadano y no veo avances", expresó el frentista, reflejando el malestar de quienes transitan diariamente por ese sector y observan cómo el paso peatonal continúa deteriorándose con el correr del tiempo.
Según indicaron los vecinos, el estado de la escalera representa un riesgo permanente para peatones, adultos mayores, personas con movilidad reducida y turistas que recorren una de las zonas más transitadas de la ciudad. La falta de mantenimiento, sostienen, incrementa las posibilidades de caídas y accidentes, especialmente durante el invierno, cuando la presencia de hielo y nieve vuelve aún más peligrosa la circulación. Recordemos que el municipio se tendría que hacer cargo con dinero de los contribuyentes.
El reclamo se suma a otros similares registrados en distintos barrios de Ushuaia, donde vecinos vienen advirtiendo sobre el deterioro de escaleras, veredas y espacios públicos. Para los frentistas, el problema ya no responde a situaciones aisladas, sino que evidencia una falta de mantenimiento sostenido sobre infraestructura de uso cotidiano. (VER)
Incluso forma parte de una noticia noticia que se desmintió cuando la publicamos y de la que tuvimos que salir a confirmar, ya que el Funcionario Sebastian Iriarte había desmentido desde su redes sociales. (VER)
Los vecinos insistieron en que la Municipalidad intervenga con urgencia para reparar la escalera y garantizar condiciones seguras de circulación, antes de que ocurra un accidente de mayor gravedad. No solo en esta, en todas las que se viene reclamando desde hace mucho tiempo.
Mientras el Municipio anuncia nuevas obras y proyectos, continúan acumulándose reclamos por infraestructura básica que afecta la vida cotidiana de los ushuaienses. Esta ajeno a la realidad del vecino. Escaleras, veredas y espacios públicos forman parte de la ciudad que miles de vecinos utilizan todos los días, y su mantenimiento constituye una responsabilidad esencial de cualquier gestión municipal. Cuando los reclamos se reiteran durante meses sin respuestas, el problema deja de ser únicamente el estado de una escalera y pasa a ser la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades más elementales de la comunidad.
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Amenazaron a la selección nacional para que pierda el partido con España solo vean el discurso de Messi donde les decía a los jugadores que se olviden de todo que salgan a jugar nl parecía un discurso para ganar el partido ,fue quizás por la bandera de malvinas u otro negocio oscuro de la fifaResponderBorrar
ahí va el estado presente (discurso que repite de su mamá que esta en la cárcel)!!!! jajajaj que esperan de los chorros estos!!!ResponderBorrar
LA SOCIEDAD ESTA HARTA Y YA NO DA PARA MAS HACEN COMO CINCO AÑOS ATRAS. ESTAN QUERIENDO QUE LA GENTE SALGA A BUSCARLOS UNO POR UNO.!!! LO VAN A LOGRAR Y BIEN MERECIDO QUE LO VAN A TENER.ResponderBorrar
Se te rien en la cara alguien tiene que hacer algo. ya es demasiado el abandono en la ciudad. tanto de gobierno como del municipio. y para colmo todo va empeorar porque saquearon la provinciaResponderBorrar
Esta todo hecho pelota en Ushuaia.ResponderBorrar
Esto sucede por votar y votar a un falopero HDP!!!! Que solo le importa su bolsillo y su falopa!!!
Gracias walter, por hacer mierda la ciudad.
la cantidad de reclamos a la dpe por alumbrado publico es insolita. mas de 30.000 reclamos y no hacen nada. saben porque? porque el sitema electrico no se banca una lamparita más. heroes de malvinas ante de llegar a las 640 es un boca de lobo. estan esperando que alguien se mate para hacer algoResponderBorrar
Ese problema está hace años y la municipalidad con los inútiles que la dirigen nunca se hicieron cargo de repararla y dejarla en buenas condiciones. Es una vergüenza, por esta calle directa a San Martín, con te cuña mucha genteResponderBorrar
Hasta cuándo los vecinos van a tener que convivir con este abandono? Las escaleras son un peligroResponderBorrar
después aparecen los accidentes y todos se preguntan qué pasó el mantenimiento debería ser una prioridad.ResponderBorrar
los vecinos dicen que hicieron varios reclamos ojalá esta vez alguien los escucheResponderBorrar
No hace falta esperar a que ocurra una desgracia para reparar un lugar tan transitadoResponderBorrar
Ushuaia recibe miles de turistas. la ciudad merece espacios públicos seguros y en buen estado.ResponderBorrar
el problema lleva tiempo, es lógico que los vecinos estén cansados de reclamar sin ver soluciones.ResponderBorrar
Las pequeñas obras de mantenimiento también son gestión. No todo pasa por los grandes anunciosResponderBorrar
es frustrante ver que hay reclamos que parecen quedar en el olvidoResponderBorrar
la seguridad de peatones, adultos mayores y chicos debería estar por encima de cualquier otra prioridadResponderBorrar
los impuestos los pagamos todos.lo mínimo es esperar que los espacios públicos estén en condicionesResponderBorrar
los vecinos no deberían tener que insistir una y otra vez para que se repare algo que representa un riesgoResponderBorrar
una ciudad bien cuidada empieza por atender estos problemas cotidianos cada día que pasa sin una solución aumenta la preocupación de quienes usamo esas escaleras.ResponderBorrar
escuchar a los vecinos también es parte de una buena gestión pero no se le puede pedir peras al olmoResponderBorrar
no es una cuestión política, es una cuestión de seguridad para quienes transitan por el lugaResponderBorrar