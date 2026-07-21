Vecinos denuncian el deterioro de un acceso clave en pleno centro de Ushuaia

El reclamo apunta al estado de las escaleras que unen Gobernador Campos con Gobernador Paz, a la altura de las dos hosterías. Los frentistas aseguran que realizaron múltiples denuncias ante el Municipio, pero advierten que el problema continúa sin solución y representa un riesgo para vecinos y turistas.

El deterioro de la infraestructura urbana volvió a quedar en el centro de las quejas vecinales. En esta oportunidad, vecino denunció el mal estado de las escaleras que conectan las calles Gobernador Campos y Gobernador Paz, a la altura de las dos hosterías, y aseguró que los reiterados reclamos realizados ante el área de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Ushuaia no tuvieron respuesta.





"Ya me cansé de denunciar en Atención al Ciudadano y no veo avances", expresó el frentista, reflejando el malestar de quienes transitan diariamente por ese sector y observan cómo el paso peatonal continúa deteriorándose con el correr del tiempo.





Según indicaron los vecinos, el estado de la escalera representa un riesgo permanente para peatones, adultos mayores, personas con movilidad reducida y turistas que recorren una de las zonas más transitadas de la ciudad. La falta de mantenimiento, sostienen, incrementa las posibilidades de caídas y accidentes, especialmente durante el invierno, cuando la presencia de hielo y nieve vuelve aún más peligrosa la circulación. Recordemos que el municipio se tendría que hacer cargo con dinero de los contribuyentes.





Para los frentistas, el problema ya no responde a situaciones aisladas, sino que evidencia una falta de mantenimiento sostenido sobre infraestructura de uso cotidiano. (VER) El reclamo se suma a otros similares registrados en distintos barrios de Ushuaia, donde vecinos vienen advirtiendo sobre el deterioro de escaleras, veredas y espacios públicos.





Incluso forma parte de una noticia noticia que se desmintió cuando la publicamos y de la que tuvimos que salir a confirmar, ya que el Funcionario Sebastian Iriarte había desmentido desde su redes sociales. (VER)





Los vecinos insistieron en que la Municipalidad intervenga con urgencia para reparar la escalera y garantizar condiciones seguras de circulación, antes de que ocurra un accidente de mayor gravedad. No solo en esta, en todas las que se viene reclamando desde hace mucho tiempo.



