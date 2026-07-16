Walter Vuoto gastó $43 millones en pasajes en un solo día mientras crecen los reclamos por el abandono de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia autorizó un gasto superior a los 43 millones de pesos para la compra de pasajes en una sola jornada. La erogación vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo municipal en un contexto de reclamos por el estado de la ciudad, mientras crecen los cuestionamientos por la intensa agenda de viajes de funcionarios.

Más de $43 millones para pasajes en una sola factura





La Municipalidad de Ushuaia aprobó una contratación por más de 43 millones de pesos destinados a la adquisición de pasajes, una cifra que rápidamente generó cuestionamientos por el destino de los recursos públicos y las prioridades de la gestión encabezada por el intendente Walter Vuoto.





Si bien la administración municipal suele argumentar que este tipo de contrataciones responden a necesidades operativas, el monto llama la atención por tratarse de una sola adquisición realizada en un mismo acto administrativo.

Una gestión cuestionada por su presencia fuera de la ciudad









La contratación reaviva una crítica que desde distintos sectores políticos y vecinales se repite desde hace tiempo: la percepción de que el intendente y parte de su gabinete mantienen una intensa agenda de viajes mientras Ushuaia acumula problemas cotidianos.





Calles deterioradas, escaleras públicas en mal estado, barrios con reclamos por falta de servicios, sectores sin iluminación, plazas con escaso mantenimiento y obras prometidas que todavía no se ejecutan forman parte de los cuestionamientos que vecinos realizan de manera permanente.





En ese contexto, la millonaria compra de pasajes vuelve a instalar el debate sobre si los recursos municipales están siendo destinados a las prioridades que hoy demanda la ciudad.





El gasto vuelve a poner el foco en las prioridades





Más allá de que las contrataciones de pasajes forman parte de la administración pública, el monto aprobado genera interrogantes sobre los mecanismos de control y la necesidad de transparentar el destino específico de esos viajes.





La discusión no pasa únicamente por la legalidad del gasto, sino también por la oportunidad política de destinar decenas de millones de pesos a traslados cuando existen múltiples demandas de infraestructura y servicios pendientes.

Una administración bajo la lupa





La publicación del gasto se suma a otras contrataciones que en los últimos meses despertaron cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos municipales.





Mientras la gestión sostiene que continúa ejecutando inversiones y obras, desde distintos sectores consideran que las prioridades parecen alejarse cada vez más de las necesidades cotidianas de los vecinos.