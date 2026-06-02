Golpiza en Ushuaia de Rugbiers que recuerda al caso Fernando Báez dejó a dos adolescentes con graves lesiones

Un grave episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del fin de semana generó conmoción e indignación. Dos adolescentes, Alexis y Matías Rocha, resultaron con severas lesiones tras ser atacados por un grupo de jóvenes en inmediaciones del kiosco 24 horas Yefacel.

Según denunciaron familiares de las víctimas, los agresores llegaron hasta el lugar y, cuando los jóvenes se encontraban dentro de un vehículo, les abrieron las puertas, los sujetaron del cuello y los obligaron a descender para comenzar una feroz golpiza.





La agresión incluyó golpes de puño, patadas y botellazos. Como consecuencia del ataque, uno de los adolescentes perdió varias piezas dentales, mientras que el otro sufrió fractura de nariz y múltiples traumatismos. Ambos necesitarán intervenciones quirúrgicas para recuperarse de las lesiones. Según se pudo saber, algunos de los agresores juegan al Rugby.





Antes habrían atacado a otros jóvenes a la salida de un boliche





De acuerdo con testimonios recabados tras el hecho, los mismos agresores habrían protagonizado incidentes previos durante la noche a la salida de un local bailable, donde también habrían golpeado a otros adolescentes.





Horas después, la violencia continuó en el sector del kiosco Yefacel, donde se produjo el ataque más grave que terminó con los dos jóvenes hospitalizados.





Un hecho que genera comparaciones con el caso Fernando Báez Sosa





Las características del episodio despertaron preocupación entre familiares y vecinos debido a la modalidad del ataque grupal.





Según trascendió, algunos de los presuntos agresores practicarían rugby, circunstancia que llevó a que muchas personas compararan lo sucedido con el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell en 2020 tras una golpiza perpetrada por un grupo de rugbiers.





Si bien se trata de hechos distintos y será la Justicia quien determine las responsabilidades individuales, la violencia ejercida por un grupo numeroso contra dos jóvenes indefensos volvió a encender el debate sobre este tipo de conductas.

Denuncian que la Policía no intervino ni pidió asistencia médica





Uno de los aspectos más cuestionados por familiares de las víctimas es el accionar policial. Según relataron, mientras los adolescentes se encontraban lesionados, uno de ellos pidió desesperadamente que se llamara una ambulancia debido a la gravedad de las heridas.





Sin embargo, denuncian que los efectivos presentes se habrían negado a hacerlo, argumentando que no les correspondía esa tarea. También cuestionan que no se habría impedido la continuidad de la agresión, pese a que los hechos se desarrollaban frente a testigos y con la presencia de personal policial en las inmediaciones.





Familiares sostienen además que tanto los agresores como los efectivos que se encontraban en el lugar ya estarían identificados mediante registros fílmicos y cámaras de seguridad.