(Vídeo) Filmaron en una plaza a un condenado a perpetua por un crimen y un motín

Un video mostró en una plaza de Ushuaia a Marcos Díaz, condenado a perpetua por un asesinato y por participar en un motín.
Un video que comenzó a circular en las últimas horas generó fuerte conmoción y preocupación en Ushuaia luego de que se observara aparentemente en libertad a Marcos Díaz, condenado a prisión perpetua por un brutal asesinato ocurrido en 2010 y posteriormente condenado también por su participación en un motín carcelario.
Según trascendió, Díaz fue condenado por el crimen ocurrido en un comercio ubicado sobre Hol Hol al 1100, un caso que conmocionó a Santa Cruz y que derivó en una condena a prisión perpetua por homicidio.
Además, el sujeto volvió a quedar en el centro de la polémica años después tras ser condenado por participar en un motín dentro de una unidad de detención, episodio que también tuvo amplia repercusión judicial y mediática.
Ahora, la difusión de imágenes donde se lo observa presuntamente caminando y permaneciendo en una plaza volvió a desatar interrogantes y preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse bajo qué condición judicial se encuentra actualmente.
Hasta el momento no hubo información oficial que confirme si el condenado accedió a algún beneficio de salidas transitorias, régimen de semilibertad o algún otro mecanismo contemplado dentro del sistema penitenciario.
El video comenzó a viralizarse rápidamente y reabrió el debate sobre los controles judiciales y penitenciarios respecto de personas condenadas por delitos graves, especialmente en casos de condenas perpetuas vinculadas a homicidios de alto impacto social.
La ausencia de explicaciones oficiales alimentó aún más las dudas y el malestar de vecinos, que expresaron sorpresa e indignación al reconocer al condenado circulando aparentemente sin custodia en un espacio público de Ushuaia.
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Eso es el jardín q está en Darwin y Magallanes! Está pintando un jardín??ResponderBorrar
No existe perpetua una vez cumplido los 25 años queda libreResponderBorrar
Parece que no saben que significa prisión perpetuaResponderBorrar
No existe perpetua es 25 años de carcel una vez cumplidos sale libre ,solo si el damnificado cuenta con millones para pagarle al juez de la causa para que le niegen la libertadResponderBorrar
Cholo chileno de mierdaResponderBorrar
Soy familiar de dos personas aesinadas en este momento cumplen condena Miguel Sanches y percelo donde toquen un pie afuera como hacen con percelo q lo sacan escondido en río grande si los cruzo en Ushuaia los matoResponderBorrar
EN EL GIMNASIO DE CAMPOLTER TRABAJA UNA PERSONA CONDENADA POR ABUSO SEXUAL TRABAJA DE LIMPIEZA Y PASEA POR LAS 640ResponderBorrar