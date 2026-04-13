Soy la Vicegobernadora, estaciono donde quiera. Hay Monica Urquiza...

Una nueva polémica se instaló en Ushuaia luego de que vecinos denunciaran que la vicegobernadora Mónica Urquiza estaciona de manera reiterada su vehículo sobre la vereda frente a su domicilio. Según indican, es cosa de todos los días, sin importarle nada.

Según señalaron, no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica habitual que se repite desde hace tiempo. La situación se agrava por el tipo de rodado: una camioneta de grandes dimensiones, tipo RAM, que ocupa toda la vereda e impide el paso normal de quienes circulan por el lugar.





El hecho genera malestar entre vecinos, que deben bajar a la calle para continuar su recorrido, con el riesgo que eso implica, especialmente en una ciudad donde las condiciones climáticas y el tránsito ya representan dificultades adicionales. Parece que ser vice goobernadora te permite estacionar donde quieras.





El caso vuelve a poner en discusión el respeto por las normas de tránsito y el uso del espacio público. Estacionar sobre veredas no solo está prohibido, sino que afecta directamente a peatones, personas con movilidad reducida y la convivencia urbana.





El cuestionamiento toma mayor relevancia al tratarse de una funcionaria de alto rango, en un contexto donde se exige el cumplimiento de reglas básicas a la ciudadanía, pero para ella, LIBERTINAJE





Para muchos, este tipo de conductas refuerza la percepción de una doble vara: normas que rigen para los vecinos, pero que no siempre son respetadas por quienes ocupan cargos públicos. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial, mientras crece el reclamo por mayor coherencia desde la dirigencia.





¿Te parece correcto que funcionarios estacionen sobre la vereda o las normas deben ser iguales para todos?