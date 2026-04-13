Soy la Vicegobernadora, estaciono donde quiera. Hay Monica Urquiza...

Denuncian que la vicegobernadora de Tierra del Fuego estaciona una camioneta RAM sobre la vereda en Ushuaia y genera malestar vecinal.
Una nueva polémica se instaló en Ushuaia luego de que vecinos denunciaran que la vicegobernadora Mónica Urquiza estaciona de manera reiterada su vehículo sobre la vereda frente a su domicilio. Según indican, es cosa de todos los días, sin importarle nada.
Según señalaron, no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica habitual que se repite desde hace tiempo. La situación se agrava por el tipo de rodado: una camioneta de grandes dimensiones, tipo RAM, que ocupa toda la vereda e impide el paso normal de quienes circulan por el lugar.
El hecho genera malestar entre vecinos, que deben bajar a la calle para continuar su recorrido, con el riesgo que eso implica, especialmente en una ciudad donde las condiciones climáticas y el tránsito ya representan dificultades adicionales. Parece que ser vice goobernadora te permite estacionar donde quieras.
El caso vuelve a poner en discusión el respeto por las normas de tránsito y el uso del espacio público. Estacionar sobre veredas no solo está prohibido, sino que afecta directamente a peatones, personas con movilidad reducida y la convivencia urbana.
El cuestionamiento toma mayor relevancia al tratarse de una funcionaria de alto rango, en un contexto donde se exige el cumplimiento de reglas básicas a la ciudadanía, pero para ella, LIBERTINAJE
Para muchos, este tipo de conductas refuerza la percepción de una doble vara: normas que rigen para los vecinos, pero que no siempre son respetadas por quienes ocupan cargos públicos. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial, mientras crece el reclamo por mayor coherencia desde la dirigencia.
¿Te parece correcto que funcionarios estacionen sobre la vereda o las normas deben ser iguales para todos?
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Tal cual una oligarquía total. Y si prestan atención son 2/3 vecinos de ellos que hacen lo mismo ya que si a la SEÑORA gobernadora nadie se anima a multarla a ellos tampoco lo haránResponderBorrar
Oligarquía? No será mucho' Date una vuelta por los barrios y vas a ver cantidad de autos estacionados en la vereda, estorbando el paso. Para colmo, si llamás, tenés que comunicarte con tránsito si o si (sepas o no sepas el número)y darles la patente del vehículo en infracción ... aunque no tenga patente. Si no, no te dan bola.Borrar
Oligarquía imbecil?, por que no te fijas polotudo cuantos autos hay en la vereda, cuantos estacionan arriba y no siquiera dejan paso, pero como es esa señora pelotudos hijos de puta como vos comentanBorrar
Si empiezan a cobrar multas al menos por lo que estacionan en las veredas, sacan la basura en cualquier mento y tienen los perros sueltos. Se ponen de toque al día con los salarios de los municipales... Ni hablar de poner multas a los bobos de las motosResponderBorrar
NI HABLAR DE LOS QUE PONEN OBSTACULOS EN LA VEREDA PARA RESERVARSE EL LUGAR DE ESTACIONAMIENTO, Y EN LOS COMERCIOS DEBIERA SER MAS GRAVE COMO POR EJEMPLO GUALDESI EN LA CALLE CAMPOS, IMCOFUE EN LA CALLE KUANIP Y ETC ETC Y MAS ETCBorrar
Solo les molesta que la vice estacione así ? Digo porque en la misma cuadra hay mínimo 5 autos más, casas que ni vereda tienen pero no se los ve indignados con eso, ni hablar en toda la ciudad estacionan como y donde quieren. Búsquense problemas honestos manga de cirujasResponderBorrar
Señores de Crónicas Fueguinas: en el título, en este caso "Hay", se escribe "Ay", porque es de expresión o exclamaciónResponderBorrar
A nadie se le ocurre pasar con una llaveResponderBorrar
MULTA , TOCAR SILBATO PARA EL LLAMADO, SOLICITARLE QUE RETIRE VEHÍCULO, UNA HORA DESPUÉS MULTA NUEVAMENTE Y ASI HASTA QUE LE ENTREResponderBorrar
MIRA LA BOLUDEZ QUE SE PONEN A COMENTAR, EN USHUAIA TODO EL MUNDO HACE LO QUE SE LE CANTA LAS PELOTAS. ASI QUE NO SE LA AGARREN CON MONICA QUE SE DESLOMA LAS 24 HS TODOS LOS DIAS POR EL PUEBLO FUEGUINO!!!ResponderBorrar
Lo mismo que pasa en el san salvador todo los termos se creen dueños de las veredas, ese viejo cara de vergaaa del que está al lado de fabro se hace el cheto el mugriento anda a vivir a un barrio privado gil si queres tener una entrada presidencial y la la hija o la mujer se prenden de la bocina onda correte o correte grasasResponderBorrar
Siempre lo hicieron, primero por ser Bronzovich y ahora Vicegobernadora. Así de que se asombran????ResponderBorrar
La impunidad que hay en ushuaiaResponderBorrar
cuando se va el peor gobierno provincial de la historia?ResponderBorrar
ya que estan ahi averiguen cuanto paga el ministerio de salud el edificio que esta al lado de la casa de la vice...ResponderBorrar
Se comporta como villeraResponderBorrar
Que manga de pelotudos que son los que mandan eso, toda la cuadra esta con lo vehiculos arriba de la vereda, y por que es esa señora mandan fotos, que gente de mierda, la gente esta preocupada por tantas cosas y ustedes con esta pelotidez, que filme un video en todas las casas lindantes y que muestren todos los autos estacionandos en la vereda manga de hdp, compren una vida inutilesResponderBorrar
Son tan miserables que lo mandan a cronicas, pone quien sos, ya que te gusta sacar fotos asi te contratan, serias buen fotógrafo muerto de hambreResponderBorrar
Que asco que me da esta sociedad de mierda, hay cosas importantes y los pelotudos preocupándose por estas pelotudeces, despues nos preguntamos por que pasa lo que pasa, en esta isla sobrevive el mas hijo de putaResponderBorrar
El otro dia pase por ahi y pensaba, en esta casa siempre estacionan como se les canta el ogt......ResponderBorrar
Y transito? Bien, gracias.