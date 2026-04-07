NUEVO ESCÁNDALO EN EDUCACIÓN: denuncian “kiosco” de horas cátedra, nepotismo y silencio oficial tras un duro dictamen

Un nuevo escándalo sacude al sistema educativo de Tierra del Fuego y pone bajo la lupa a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Denuncias por nepotismo, uso irregular de fondos públicos y manejo discrecional de horas cátedra exponen una estructura que, lejos de corregirse, habría continuado funcionando incluso después de un dictamen oficial que confirmó las irregularidades.

En el centro de la polémica aparece Claudia Marcela Vera, subsecretaria del área, señalada como la principal responsable de un esquema que habría beneficiado a familiares directos, allegados y personal vinculado políticamente mediante la asignación de horas cátedra destinadas, en muchos casos, a tareas administrativas.





La denuncia inicial, presentada en septiembre de 2025 ante la Fiscalía de Estado, incluyó al menos 15 casos concretos. Entre ellos, la asignación de 30 horas a su hija, Mariana Naim Barria, y hasta 42 horas a su yerno, Juan Pablo Villarroel Márquez, en programas oficiales, pese a inconsistencias en la documentación y posibles incompatibilidades legales. (VER)





También fueron mencionados otros casos de personas vinculadas a funcionarios del área que habrían sido beneficiadas bajo el mismo mecanismo, lo que configuraría un esquema de “nombramientos cruzados” para eludir controles.





El dictamen del Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre (N° 18/2025), no solo confirmó las anomalías, sino que cuestionó el uso de horas cátedra para funciones no docentes , en abierta contradicción con la normativa vigente. Además, ordenó la apertura de sumarios administrativos y dio intervención al Tribunal de Cuentas por posible perjuicio fiscal.









Sin embargo, el dato más grave es lo que ocurrió después: nada. Según la ampliación de la denuncia, el sistema no solo continuó, sino que se habría perfeccionado. Se detectaron casos de funcionarios jerárquicos cobrando simultáneamente sueldos políticos y horas cátedra, además de movimientos administrativos que permitirían ajustar montos y asignaciones sin controles efectivos.





Incluso se menciona la asignación de más de 500 horas cátedra bajo resoluciones oficiales para tareas de “soporte técnico”, lo que vuelve a poner en duda el destino real de los recursos educativos.





El escándalo también salpica al plano político. Mientras el Ministerio de Educación no adoptó medidas visibles, la Legislatura provincial —que recibió el dictamen— tampoco avanzó en su tratamiento ni en herramientas como una ley de ética pública que permita prevenir este tipo de prácticas.





El caso deja expuesta una contradicción difícil de justificar: en un sistema educativo con problemas estructurales, falta de recursos y reclamos salariales constantes, se denuncia el uso discrecional de fondos destinados a la enseñanza.





A esta altura, el reclamo ya no es solo administrativo, sino político. La falta de respuestas, la ausencia de sanciones y la continuidad del esquema alimentan la sospecha de encubrimiento o, al menos, de una fuerte decisión de no intervenir.





Fuentes consultadas por la redacción de Crónicas Fueguinas, indican que el Ministro de Educación, Pablo López Silva, estaría preparando su renuncia debido a la situación de descontrol y decadencia en la que se encuentra la Educación Fueguina.



