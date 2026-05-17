(Vídeo) Brutal choque camino al aeropuerto de Ushuaia: un auto quedó destruido y el motor salió despedido

5 0 17 mayo 2026 2026-05-17T06:52:00-03:00 Editar esta nota

Violento choque camino al aeropuerto de Ushuaia dejó heridos y un auto destruido sobre Sánchez Galdeano.

El accidente ocurrió sobre avenida Sánchez Galdeano y dejó personas lesionadas. El fuerte impacto provocó importantes daños en uno de los vehículos y obligó a restringir el tránsito en la zona.

Un violento accidente de tránsito se registró este viernes sobre la avenida Sánchez Galdeano, en el sector del camino al aeropuerto de Ushuaia, dejando como saldo personas lesionadas y serias complicaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo a la información difundida desde el lugar, el impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó con daños prácticamente totales y el motor salió despedido producto de la violencia de la colisión.

Tras el choque, personal policial, equipos de emergencia y servicios sanitarios acudieron rápidamente para asistir a los ocupantes involucrados y ordenar el tránsito en la zona afectada.

Las personas lesionadas recibieron atención médica mientras se desarrollaban las primeras tareas de asistencia y peritajes para intentar establecer cómo se produjo el siniestro.

Debido al operativo desplegado sobre la avenida Sánchez Galdeano, el tránsito permaneció parcialmente restringido durante varios minutos, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal presente.

El episodio volvió a generar preocupación por la peligrosidad de algunos sectores de circulación en Ushuaia, especialmente durante jornadas marcadas por bajas temperaturas, calzadas resbaladizas y mayor complejidad para conducir.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre la cantidad de heridos ni sobre la mecánica exacta del accidente.

Los accidentes de tránsito continúan encendiendo alarmas en Ushuaia en medio del inicio de la temporada invernal y el deterioro de las condiciones de circulación. La violencia del impacto registrado camino al aeropuerto volvió a reflejar la importancia de extremar cuidados al volante en una ciudad donde el hielo, la humedad y las bajas temperaturas aumentan significativamente los riesgos sobre la calzada.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimomayo 17, 2026

    Mucho bolita, mucho peruquita borrachito chocador.

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  2. Anónimomayo 17, 2026

    Mi familia me dejaría tirado.

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  3. Anónimomayo 17, 2026

    la columna bien? todos hablan del auto, pero nadie pregunta por la pobre columna!

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  4. Anónimomayo 17, 2026

    No hay caminos peligrosos, los peligrosos son los cabezas que andan a mil, chupados o falopeados, sin tener en cuenta el estado de la calzada, por lluvia, nieve, de noche o a pleno sol. Son cabezas y eso lo explica, no gasten en peritajes.

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  5. Anónimomayo 17, 2026

    Uber tratando de conseguir más viajes

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