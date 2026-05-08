¿En qué se convirtió nuestra querida Ushuaia?

Ushuaia enfrenta problemas urbanos, inseguridad, crisis habitacional y barrios con falta de servicios básicos.
La ciudad que alguna vez simbolizó progreso, crecimiento y oportunidades en el extremo sur del país atraviesa hoy una crisis visible en infraestructura, servicios y calidad de vida, mientras crece la sensación de abandono entre vecinos y trabajadores.
Durante años, Ushuaia fue presentada como una ciudad de oportunidades. Un destino que atraía familias, trabajadores y emprendedores por su crecimiento económico, su potencial turístico y la posibilidad de construir un futuro en una de las regiones más estratégicas de la Argentina.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen comenzó a deteriorarse.
Hoy, muchos vecinos describen una ciudad desbordada por problemas estructurales que ya forman parte de la vida cotidiana: calles destruidas, barrios sin servicios adecuados, problemas habitacionales, infraestructura colapsada, escuelas con graves falencias edilicias, presión sobre el sistema de salud y un creciente sensación de desorden urbano.
El crecimiento poblacional acelerado, combinado con años de planificación insuficiente y obras que nunca lograron acompañar la expansión de la ciudad, terminó dejando a Ushuaia frente a un escenario complejo.
La situación se refleja en distintos sectores.
En educación, docentes y familias vienen denunciando desde hace tiempo escuelas deterioradas, problemas de calefacción, filtraciones y falta de mantenimiento.
En salud, los reclamos por demoras, saturación y falta de recursos también se volvieron frecuentes. Incluso comenzaron a multiplicarse escenas que años atrás parecían impensadas para la capital fueguina: personas que terminan pasando noches dentro del hospital ante la imposibilidad de afrontar alquileres, traslados o encontrar una solución habitacional.
En infraestructura urbana, el deterioro vial se transformó en uno de los reclamos más repetidos por vecinos y conductores, especialmente durante el invierno.
A esto se suma la dificultad creciente para acceder a una vivienda o afrontar alquileres cada vez más altos, en una ciudad donde el costo de vida se volvió uno de los más elevados del país.
Muchos barrios además continúan enfrentando problemas básicos vinculados a servicios esenciales. Vecinos denuncian sectores sin acceso pleno a infraestructura adecuada, sin acceso normal a agua potable, dificultades con redes de agua o sin acceso directamente, lo mismo sucede con el gas, cloacas y una urbanización que no logró acompañar el crecimiento demográfico.
Paralelamente, también comenzó a instalarse una creciente preocupación por hechos de inseguridad y robos que, según relatan vecinos, se vuelven cada vez más frecuentes en distintos sectores de la ciudad.
Mientras tanto, muchos habitantes sienten que Ushuaia perdió parte de aquella identidad de ciudad y proyección que alguna vez la caracterizó.
La expansión urbana descontrolada, los problemas de planificación y la falta de respuestas sostenidas en el tiempo generaron una percepción cada vez más extendida de desgaste y abandono.
Paradójicamente, la ciudad continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina y una vidriera internacional por su ubicación estratégica, su conexión con la Antártida y su enorme valor ambiental y geopolítico.
Pero detrás de la postal turística, crece otra realidad que los vecinos experimentan todos los días.
Una ciudad que sigue teniendo potencial enorme, pero que enfrenta desafíos estructurales cada vez más difíciles de ocultar y que, para muchos habitantes, se vuelve cada día más complicada para vivir.
El problema quizás no sea solamente el deterioro material de Ushuaia, sino el desgaste progresivo de la idea de ciudad que alguna vez representó. Porque cuando una comunidad comienza a naturalizar el abandono, las falencias dejan de percibirse como excepcionales y pasan a formar parte del paisaje cotidiano.
La discusión de fondo ya no parece ser únicamente cómo reparar calles o edificios, sino qué modelo de ciudad se quiere construir hacia adelante. Porque ninguna ciudad puede sostener indefinidamente la contradicción entre una imagen turística de crecimiento y una realidad cotidiana marcada por problemas estructurales, falta de planificación y pérdida de calidad de vida.
Dejanos en comentarios que pasa en Ushuaia para que se haya llegado a este nivel de complejidad social.
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AÑOS Y AÑOS DE FIESTA Y DERROCHE DE LA SRA. ROSANA BERTONE Y AHORA MELELLA HICIERON ESTO. ELLOS MILLONARIOS, USHUAIA ABANDONADAResponderBorrar
tal cual, la decada ganada, la herencia kirchneristaBorrar
Por esta simple razon estamos como estamos:Borrar
JOSE ARTURO ESTABILLO,tremendo inutil salido de una simple oficina de Gobierno, drogadicto, alcoholico, fiestero, y sobre todo muy ladron. papa de corazon de los Huerfanos.
JORGE MARIO COLAPZO: Pintor de brocha gruesa de RANGUA, tremendo inutil inculto, y cuadrado como nadie, adicto a la cocaina, y a el alcohol, sobre todo ladron, echado por inservible.
MANFRECHOTY CARLOS: Verdulero, despues fue taxista, cabaretero viejo, siempre con prostitutas,despues prefecturiano, echado por inutil de ahi. socio del gallo tuerto tremendo ladron, y pedofilo. ambos muy ladrones.
COCCARDO HUGO: un simple albañil, muy inutil y sobre todo ladron..aparte re adicto a sustancias, y al whisky. chorro como nadie.
LIOS FABIANA: el monumento a la inutilidad, aparte re ladrona, come gato, se robo todo.asesor de esta inutil, el barre taller del macho gustavo chongy.
LA PEPA PIG: una pobre cerda violada de chica, que le quedo el trauma de robarce todo.
EL ACOLITO SIDOSO: el ejemplo de inutilidad, y el ejemplo de robar todo, y no dejar nada. y sobre todo, de trasmitir, el SIDA.-
POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS, ES FACIL LA RESPUESTA!.
Nose de qe se asombran, ase rato vengo diciendo en el camping de Andorra hay familias viviendo. Entre ellas una mujer mayorResponderBorrar
Esto es lo que traen los políticos para q lo votenResponderBorrar
Si bien es una combinación de malas gestiones... la gente cada vez es mas sucia, menos empática y se caga mas en la convivencia... Da mucha tristerza.ResponderBorrar
kirchnerismo peronismo gremialista fiesta derroche robo fraude bertone melella riosResponderBorrar
Desidia e inutilidad como funcionarios (los 3 poderes más la intendencia) y tremenda avaricia por enriquecerse de manera personal..., organos de control subordinados mediante el entongue..., causas que los delincyentes lleven a provincia á este grado de degradación...!!ResponderBorrar
No se para que se quejan si al fin y al cabo siempre terminan votando al Peronismo. A quejarse a otro lado.ResponderBorrar
Es cierto, pero la decadencia mas marcada vino de la mano de las Fabiana Rios, los Vuoto, los Pino, las minitas como laurita abila, los tranceros como Coto y los perversos como Melella.ResponderBorrar
esto es el resultado de los eventos (la renga) de waltercito y cia mas el descontrol municipal y provincial, sin control del tribunal de cuentas y con la fiscalia rascandose la chotaResponderBorrar
se ve en las areas dependientes de los ministerios provinciales y el fracaso mas logrado es el caso del puerto donde la misma autoridad reconocio en legislatura estar trabajando para crear una S.A. privatizar el puerto a escondidas del personal y comunidad con la ayuda de sus dos lacayos los directores generales de puertos.
y entretenido en esa tarea de privatizar y quedarse con un kiosko se dejo intervenir el puerto de ushuaia.
debe ser una de las pocos entes que funcionan sin perdir asistencia a gobierno y lo hicieron mierda convirtiendolo en financiera
sin embargo desde enero a la fecha paso de todo y aun asi el gobernador mantiene en los cargos a estos inutiles que sostuvieron en legislatura que no debian dar intervencion a fiscalia por que puerto era autarquico desde 1992. ese nivel de funcionarios son los de melella y siguen sin hacer nada contra la intervencion
Le paso walter vuoto a la ciudadResponderBorrar
en una villa miseria se convirtio, barrio sin servicios basico, sin agua, sin gas, con lo fundamnetal que es para ushuaia. Las calles un desastre, gasto publico por las nuves, salarios municipales de mierdaResponderBorrar
ushuaia se convirtio en lo que vuoto hizo con ella, una villa miseria. Vuoto nunca masResponderBorrar
Así son los gobiernos socialistas peronchos chorros vagos oportunistas ...usan a la gente los políticos en general y los gremios peores hdpResponderBorrar
Simplemente peronismoResponderBorrar
Es más fácil echarle la culpa a Milei......ResponderBorrar
lo peor que le paso a la historia de la ciudad un adicto cocainomano al mando , no olvidarResponderBorrar
Los vamos a seguir votando porque te dan un choripan.ResponderBorrar
tranquilos muchachos, viene el invierno y va a limpiar a los fisuras!ResponderBorrar