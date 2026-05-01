Vuoto festeja la ley de goteo y dispara contra la Provincia por el manejo de los fondos

0 0 01 mayo 2026 2026-05-01T06:54:00-03:00 Editar esta nota

Vuoto celebró la ley de goteo en Tierra del Fuego y criticó el manejo previo de fondos provinciales tras su aprobación en la Legislatura.

El intendente de Ushuaia celebró la aprobación de la norma y apuntó contra el esquema anterior de distribución de recursos. Habló de un cambio “histórico”.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, celebró la aprobación de la Ley de Goteo sancionada por la Legislatura provincial y la definió como “un día histórico” para Tierra del Fuego. La norma establece la transferencia automática de fondos desde la Provincia hacia los municipios.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe comunal destacó que “por primera vez en 30 años se votó la Ley de Goteo”, en referencia a un reclamo histórico de las administraciones locales por contar con mayor previsibilidad financiera.

En su mensaje, Vuoto también lanzó críticas al esquema anterior de distribución de recursos, al asegurar que “se acabó el malgasto irresponsable de la provincia sobre los recursos de los municipios”. En ese sentido, sostuvo que los fondos “no se mendigan”, sino que deben ser transferidos de manera automática.

Vuoto celebró la ley de goteo y cuestionó el manejo previo de fondos en la provincia. Habló de un cambio histórico.

El intendente remarcó además que la nueva normativa redefine la relación financiera entre el Gobierno provincial y los municipios, al establecer reglas más claras y transparentes en la distribución de los recursos públicos.

Según planteó, la ley no implica una concesión política, sino el reconocimiento de un derecho. “Esto no es un favor, es un derecho”, afirmó, vinculando la medida con un esquema más equitativo para las administraciones locales.

El respaldo de Vuoto a la ley de goteo no solo refleja la importancia de la norma para los municipios, sino que también expone el nivel de conflicto previo en el manejo de los recursos provinciales. La discusión deja al descubierto una disputa política de fondo, donde la administración de fondos públicos se convirtió en una herramienta de poder, ahora puesta en revisión tras la presión institucional y social.


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