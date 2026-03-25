(Vídeo) Allanaron la casa de la presunta agresora de Jesús Panichine: la víctima sufrió 90 puntos tras el brutal ataque

En el marco de la investigación por el violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Pontón Río Negro al 800, en la ciudad de Ushuaia.

El procedimiento se realizó en el domicilio de Ayelén Rolón, quien fue señalada como presunta agresora de Jesús Panichine, el hombre que resultó con múltiples heridas de extrema gravedad.





Según trascendió, Panichine debió recibir alrededor de 90 puntos de sutura en distintas partes del cuerpo, producto de cortes y lesiones que habría sufrido durante el ataque. El hecho generó fuerte conmoción, no solo por la violencia del episodio, sino también por las circunstancias en las que se produjo. Según exponen Paniche, en el día de ayer, paso una moto por su casa amenazándolo de muerte.



