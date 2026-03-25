(Vídeo) Allanaron la casa de la presunta agresora de Jesús Panichine: la víctima sufrió 90 puntos tras el brutal ataque

0 0 25 marzo 2026 2026-03-25T12:03:00-03:00 Editar esta nota

Allanaron la casa de la presunta agresora de Jesús Panichine en Ushuaia. La víctima sufrió 90 puntos tras un violento ataque.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Ushuaia vinculada a Ayelén Rolón, señalada como presunta autora de la agresión. La víctima había resultado gravemente herida el fin de semana.
En el marco de la investigación por el violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Pontón Río Negro al 800, en la ciudad de Ushuaia.

El procedimiento se realizó en el domicilio de Ayelén Rolón, quien fue señalada como presunta agresora de Jesús Panichine, el hombre que resultó con múltiples heridas de extrema gravedad.

Según trascendió, Panichine debió recibir alrededor de 90 puntos de sutura en distintas partes del cuerpo, producto de cortes y lesiones que habría sufrido durante el ataque. El hecho generó fuerte conmoción, no solo por la violencia del episodio, sino también por las circunstancias en las que se produjo. Según exponen Paniche, en el día de ayer, paso una moto por su casa amenazándolo de muerte. 

Un caso rodeado de dudas

De acuerdo al testimonio de la víctima, el joven habría perdido el conocimiento tras ingerir una bebida en la vivienda, despertando posteriormente herido, ensangrentado y con ropa distinta a la que llevaba al ingresar al lugar.

Esa secuencia es ahora eje central de la investigación judicial, que busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y si hubo participación de otras personas.

Avanza la investigación

El allanamiento tuvo como objetivo recolectar elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados en el marco de la instrucción judicial.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente detenciones, aunque el caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Panichine había hecho público su caso en redes sociales, donde denunció la falta de respuestas y pidió asesoramiento legal urgente para avanzar en la causa.

El episodio abre interrogantes sobre la intervención judicial y el seguimiento del caso, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones denunciadas.

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