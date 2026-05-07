Cambian las reglas para ejercer profesiones técnicas en Tierra del Fuego

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una modificación a la Ley Provincial Nº 595, norma que regula las funciones y el ejercicio de los profesionales técnicos en el ámbito provincial.

La iniciativa fue impulsada por los bloques del Partido Verde y el Partido Justicialista, a partir de un planteo realizado por el Colegio de Profesionales Técnicos, que venía reclamando una actualización del marco regulatorio vigente.





Según se informó, la reforma apunta a fortalecer el sistema de matriculación y ampliar las herramientas de control sobre las actividades desarrolladas por los profesionales técnicos en la provincia.





Uno de los principales cambios incorpora un registro de matrículas por especialidades, en función de la certificación y formación académica acreditada por cada profesional.





Además, la nueva normativa establece de manera más precisa los requisitos mínimos obligatorios para quienes busquen ejercer la profesión técnica en Tierra del Fuego.





Desde el ámbito legislativo señalaron que la modificación busca otorgar mayor claridad normativa, garantizar un control más eficiente del ejercicio profesional y resguardar el interés público en actividades vinculadas a áreas técnicas.





La actualización de la ley también responde al crecimiento y diversificación de especialidades técnicas en la provincia, un escenario que, según argumentaron, hacía necesaria una adecuación de la normativa vigente.





La reforma abre una nueva etapa en la regulación de las profesiones técnicas en Tierra del Fuego. El desafío ahora será cómo se implementarán los nuevos mecanismos de control y matriculación, en un contexto donde distintos sectores profesionales reclaman mayor ordenamiento y reconocimiento institucional.