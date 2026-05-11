Solicitan investigar presuntas incompatibilidades entre cargos públicos y funciones privadas de funcionaria municipal

La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado y enviada también al gobernador y legisladores provinciales. Solicitan analizar po...
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado y enviada también al gobernador y legisladores provinciales. Solicitan analizar posibles incompatibilidades entre funciones públicas y actividades vinculadas a una institución educativa privada subsidiada.
Una presentación realizada por particulares ante la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego solicitó que se analicen posibles situaciones de incompatibilidad de funciones vinculadas al ejercicio de cargos públicos y tareas desarrolladas dentro del ámbito educativo privado subsidiado.
El escrito fue dirigido al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y enviado además con copia al gobernador provincial y a legisladores fueguinos.
Según surge de la presentación, los denunciantes solicitaron que los organismos competentes determinen si existen incompatibilidades administrativas o eventuales incumplimientos a la normativa vigente relacionados con el desempeño simultáneo de funciones públicas y actividades privadas.
Uno de los casos mencionados en la denuncia refiere a Viviana Alejandra Manfredotti, quien actualmente se desempeñaría como secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, y, al mismo tiempo, mantendría funciones institucionales dentro de un establecimiento educativo privado que recibe subsidios estatales para salarios docentes y no docentes.
Asimismo, el documento solicita analizar otra situación vinculada a María José Palleiro, respecto de quien se pide verificar si existió superposición de funciones entre tareas relacionadas al ámbito educativo privado y cargos dentro del Poder Ejecutivo provincial.
La presentación menciona distintas normas que, según los denunciantes, deberían ser consideradas en una eventual evaluación administrativa. Entre ellas figuran disposiciones de la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Ética Pública y la Ley Provincial sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
Además, se requirió que se soliciten informes a organismos provinciales vinculados al área educativa y de control administrativo para determinar el alcance de las funciones mencionadas y verificar el correcto cumplimiento de los mecanismos legales vigentes.
Entre los puntos planteados en la presentación se solicita:
- La apertura de actuaciones administrativas.
- La revisión de posibles incompatibilidades funcionales.
- La elaboración de informes por parte de organismos competentes.
- La evaluación del cumplimiento de los regímenes administrativos y normativos correspondientes.
Hasta el momento no hubo pronunciamientos públicos oficiales de las personas mencionadas ni de los organismos involucrados respecto de la presentación realizada.
La presentación vuelve a poner en debate los mecanismos de control sobre el ejercicio simultáneo de funciones públicas y privadas, especialmente en áreas vinculadas a servicios que reciben financiamiento estatal.
El caso se encuentra actualmente en una etapa preliminar y serán los organismos administrativos y judiciales competentes quienes deberán determinar si corresponde avanzar con investigaciones o medidas adicionales.
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Eh?? en serio? en serio van a ponerse a investigar quienes estan en los dos lados del mostrador?. En este caso puntual es cualquiera, peeeeeeero ya que está estaría bueno mirar en gobierno provincial y saltan demasiadas térmicas......ResponderBorrar
otra novia de vuotoResponderBorrar
otra novia de vuoto el pata de lana no para nuncaResponderBorrar
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas...ResponderBorrar
No va a pasar nada, puede ejercer los dos trabajos, mientras no se superpongan los horarios, puede ejercer un cargo en municipio y gobierno y el de educación que permiteResponderBorrar
El colegio no es subsidiado. Se paga y bastante caro.ResponderBorrar
En el caso de La Vivi estoy seguro de sus actividades en el ámbito privado, pero creo que no están vinculadas a la educación; dicen que es muy buena en lo suyo... jejeje.ResponderBorrar
En el otro caso, no sé, por eso no opino.
terrible el pata de lana de vuoto, nunca descansaResponderBorrar
me pa que la pifiaron esta vez con la denuncia.ResponderBorrar
la negra esa Manfredoti es un parásito, les crean cargos imaginarios para que cobren un sueldazo de nuestros impuestos, una inutil que lo unico que hace es sacarse fotos con el drogadictoResponderBorrar
presuntas incompatibilidades ??? la mayoria de estos ñoquis usan la municipalidad para sus curros privados, arreglos con empresas, desarrolladores, proveedores amigos, etc. un antro de robo y corrupcionResponderBorrar
la groncha esta Manfredoti paga ganancias por lo que cobra un sueldo altisimo por facturarle al municipio.ResponderBorrar
ya se olvidaron de la ministra sin titulo Gabriela CASTILLO, que cobrabra sueldo de funcionaria municipal al mismo tiempo de horas catedras que no trabajaba, Melella le cajoneó el sumario, y en vez de echarla, la justicia le ordenó devolver todo lo cobrado ilegalmente en cómodas cuotas. Asi funciona la asociacion ilicita funcionarios - poder judicialResponderBorrar