Solicitan investigar presuntas incompatibilidades entre cargos públicos y funciones privadas de funcionaria municipal

La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado y enviada también al gobernador y legisladores provinciales. Solicitan analizar posibles incompatibilidades entre funciones públicas y actividades vinculadas a una institución educativa privada subsidiada.

Una presentación realizada por particulares ante la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego solicitó que se analicen posibles situaciones de incompatibilidad de funciones vinculadas al ejercicio de cargos públicos y tareas desarrolladas dentro del ámbito educativo privado subsidiado.





El escrito fue dirigido al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y enviado además con copia al gobernador provincial y a legisladores fueguinos.





Según surge de la presentación, los denunciantes solicitaron que los organismos competentes determinen si existen incompatibilidades administrativas o eventuales incumplimientos a la normativa vigente relacionados con el desempeño simultáneo de funciones públicas y actividades privadas.





Uno de los casos mencionados en la denuncia refiere a Viviana Alejandra Manfredotti, quien actualmente se desempeñaría como secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, y, al mismo tiempo, mantendría funciones institucionales dentro de un establecimiento educativo privado que recibe subsidios estatales para salarios docentes y no docentes.





Asimismo, el documento solicita analizar otra situación vinculada a María José Palleiro, respecto de quien se pide verificar si existió superposición de funciones entre tareas relacionadas al ámbito educativo privado y cargos dentro del Poder Ejecutivo provincial.





La presentación menciona distintas normas que, según los denunciantes, deberían ser consideradas en una eventual evaluación administrativa. Entre ellas figuran disposiciones de la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Ética Pública y la Ley Provincial sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.





Además, se requirió que se soliciten informes a organismos provinciales vinculados al área educativa y de control administrativo para determinar el alcance de las funciones mencionadas y verificar el correcto cumplimiento de los mecanismos legales vigentes.





Entre los puntos planteados en la presentación se solicita:

La apertura de actuaciones administrativas.

La revisión de posibles incompatibilidades funcionales.

La elaboración de informes por parte de organismos competentes.

La evaluación del cumplimiento de los regímenes administrativos y normativos correspondientes.

Hasta el momento no hubo pronunciamientos públicos oficiales de las personas mencionadas ni de los organismos involucrados respecto de la presentación realizada.





La presentación vuelve a poner en debate los mecanismos de control sobre el ejercicio simultáneo de funciones públicas y privadas, especialmente en áreas vinculadas a servicios que reciben financiamiento estatal.





El caso se encuentra actualmente en una etapa preliminar y serán los organismos administrativos y judiciales competentes quienes deberán determinar si corresponde avanzar con investigaciones o medidas adicionales.