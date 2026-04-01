ROBO EN EL CENTRO DE USHUAIA: EL SOSPECHOSO FILMADO SERÍA UNO DE LOS QUE COBRA EL ESTACIONAMIENTO EN SAN MARTÍN

Un hecho de inseguridad en pleno centro de Ushuaia volvió a encender la polémica, no solo por el robo en sí, sino por la identidad del presunto autor. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad al momento de sustraer un celular del interior de un camión estacionado sobre calle Rivadavia, en la intersección con avenida San Martín.

El episodio ocurrió frente a un kiosco de la zona, donde el sujeto ingresó al vehículo y se llevó un teléfono Samsung S24, para luego retirarse sin mayores dificultades.





Las imágenes permitieron identificar al sospechoso como Walter Solís. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es lo que señalan vecinos del sector: el mismo individuo sería uno de los que cobra el estacionamiento medido sobre la avenida San Martín.





Este dato abre un interrogante directo sobre el sistema que utiliza el Municipio de Ushuaia para el control del estacionamiento en el centro, un esquema que desde hace tiempo es cuestionado por su falta de formalización y controles.





A esto se suma que, según trascendió, el sujeto se encontraría en libertad condicional, lo que profundiza aún más las dudas sobre quiénes están cumpliendo funciones en la vía pública y bajo qué tipo de supervisión.





El hecho no solo expone un episodio delictivo, sino también una situación más amplia: personas vinculadas a tareas en el espacio público que, lejos de generar orden, quedan involucradas en hechos de inseguridad.



