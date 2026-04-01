ROBO EN EL CENTRO DE USHUAIA: EL SOSPECHOSO FILMADO SERÍA UNO DE LOS QUE COBRA EL ESTACIONAMIENTO EN SAN MARTÍN

Ushuaia: robó un celular y sería uno de los que cobra el estacionamiento en San Martín. Polémica en el centro.
Un hecho de inseguridad en pleno centro de Ushuaia volvió a encender la polémica, no solo por el robo en sí, sino por la identidad del presunto autor. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad al momento de sustraer un celular del interior de un camión estacionado sobre calle Rivadavia, en la intersección con avenida San Martín.
El episodio ocurrió frente a un kiosco de la zona, donde el sujeto ingresó al vehículo y se llevó un teléfono Samsung S24, para luego retirarse sin mayores dificultades.
Las imágenes permitieron identificar al sospechoso como Walter Solís. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es lo que señalan vecinos del sector: el mismo individuo sería uno de los que cobra el estacionamiento medido sobre la avenida San Martín.
Este dato abre un interrogante directo sobre el sistema que utiliza el Municipio de Ushuaia para el control del estacionamiento en el centro, un esquema que desde hace tiempo es cuestionado por su falta de formalización y controles.
A esto se suma que, según trascendió, el sujeto se encontraría en libertad condicional, lo que profundiza aún más las dudas sobre quiénes están cumpliendo funciones en la vía pública y bajo qué tipo de supervisión.
El hecho no solo expone un episodio delictivo, sino también una situación más amplia: personas vinculadas a tareas en el espacio público que, lejos de generar orden, quedan involucradas en hechos de inseguridad.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso deja al descubierto una problemática de fondo que el Municipio no logra resolver: un sistema de estacionamiento precario, sin controles claros, que hoy vuelve a quedar en el centro de la escena por motivos que nada tienen que ver con el orden urbano.
Ese es Luciano NúñezResponderBorrar
Es el ahijado no reconocido de Miley, seguro extraña la medicación de la alcaldía. Chakito Solis una pija de personaBorrar
es un preso Walter Solis terrible lacraBorrar
La mayoría de los cobran el estacionamiento medido en la san martin , que para mi es jn choreo , son todos presos con salidas transitorias además de que andan borrachos y drogados, vi varios de esos drogandose y tomando alcohol en la escalera de san martín y onasResponderBorrar
Son unas plagas esos tiposBorrar
Los peronchos hicieron un convenio para reinsertar gente, primero los reinsertan, después son jefes y después, si ellos quieren estudian algo. Son peronistas.Borrar
Los VUOTO boys……..ResponderBorrar
Si lo mirás bien es Agustín Coto, pero maquilladoBorrar
Chorro como su jefe politico, será también charutero ???Borrar
Otro mandril capturado, le pondrán tobillera tb ?ResponderBorrar
Milei dice mandril el bobo repite la palabra mandrilBorrar
Los VUOTO BoysResponderBorrar
Me parece q es hijo de Walter Vuoto.ResponderBorrar
que engendraron a éste infra en la noche de la "lealtad", un día antes del desenlace de público conocimientoBorrar
"son todos narcos, y el intendenteResponderBorrar
es el tipo que mantenga mas tranquila
a nuestra gente"
"lleva plata del lavado",
mientras no salte la bronca
el norte no manda palos
ay ay ay, uy uy uy
¿que me dicen del dedito
que le meten en jujuy?
Las ciudades mas chotas tiene un sistema de estacionamientoResponderBorrar
Todos delincuentes, son trapitos encubiertosResponderBorrar
Son trapitos legalizados por vuotoBorrar
Yo pensaba que ese era un requisito para entrar al municipio o a gobierno, ser delincuente.Borrar
Que los bolitas tengan todo gratis y después sean concejales y senadores es un robo más grande y nadie dice nada. jajajaBorrar
Casi le pegas a la info jajajaja pero no trabaja de trapito. Esta en cana y ya esta en grande por gilResponderBorrar
Cansado de pagarles las fotocopias de los talones a esta gente? . No les pague.. urgente aplicación de estacionamiento y santo remedioResponderBorrar
Lo eligen por la cara, dan mucha desconfianza, cara de políticos...!!ResponderBorrar
todos fisuras marrones kukas hijos de la dekada ganada. Hay que meterles un balazo en la frente y darlos de alimemento a las centollas a estos negros de mierdaResponderBorrar
ES EL EMPLEADO DE VOUTO, QUE MÁS PODÉS ESPERAR DE KK COMO WALTER Y SU PRIMO SOLIS, LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS, NO HAY NINGUNA, LOS DOS SON CHORROS KIRCHOS, COMO LA KRETINAResponderBorrar
Si el pueblo los odia, por qué los bancan? qué controlan? cuál es su responsabilidad, primero el pueblo y su voz, fuera de aquí, negros mugrososResponderBorrar
Puede haber una manzana podrida, pero la mayoria son personas que la pelean dia a dia, como Leticia, muy buena persona.ResponderBorrar
Cuánto recauda el municipio? A las tasas y servicios que existían, Vuoto agregó la tasa del fondo de salud, ahora dicen las noticias que el concejo deliberante le aprobó la tasa para sepelios, el 45 % de lo que recauda la DPE va al municipio, más lo que cobra de estacionamiento, habilitaciones que no son más que eso, o sea, no le implican trabajo, pone oficinas nuevas con gente que no sabe ni para qué mierda está ahí ni qué servicios tiene el municipio, ahora están amenazando con no recolectar la basura, trae a la Renga y hace una fiesta larguísima, quiere imponer la tasa turística y cobrar por pavimentar. Modificó la carta orgánica y Coto y todos lo apoyaron, puso una viceintendenta, otro sueldo. Qué hace con lo que recauda? Todo para los kirchos y sale la renga a hacer campaña, como que por los que trajiste a vivir te vamos a votar. El viejo que anda mostrando la chota vino con los monos que vinieron con la renga y se quedaron en este paraíso prometido. Y cuánto más le ingresará y no lo sabemos, pero cada vez tenemos menos. Las intendencias anteriores, por lo menos, mantenían lo que había.ResponderBorrar
Que pinta de criptolibertario tiene.ResponderBorrar
Se hace el chorro ese y tiene una causa x violador le queda como 8 años x cumplir nose que hace en la calle todo por el juez de ejecución Isidoro LopezResponderBorrar
Tierra del negros iasResponderBorrar
La gente del estacionamiento, no todos, son bastante violentos y mal educados .ResponderBorrar
Luciano nuñez se coje hombres por plata jaja y ahorabse hace el novio de vanesa saez! Alto cuernoResponderBorrar
¿ segundo para la lista peluca? Le faltan muchosssss delitos para alcanzar a Adornis y muchos más para el liberpeluca.ResponderBorrar
Peronista, que podes esperar de estas mierdas sometidasResponderBorrar
Con una aplicación y listo pagas en los kioscos adherido y los controles por patente de los inspectores. Cualquier ciudad pedorra lo tieneResponderBorrar
porque la noticia es en potencial ? .. es o no es uno de los trapitos legales de vuoto ?ResponderBorrar