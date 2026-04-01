ROBO EN EL CENTRO DE USHUAIA: EL SOSPECHOSO FILMADO SERÍA UNO DE LOS QUE COBRA EL ESTACIONAMIENTO EN SAN MARTÍN

37 0 01 abril 2026 2026-04-01T07:01:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: robó un celular y sería uno de los que cobra el estacionamiento en San Martín. Polémica en el centro.

El hecho ocurrió en San Martín y Rivadavia. Un hombre ingresó a un camión y robó un celular de alta gama. Vecinos aseguran que se trata de una persona vinculada al cobro del estacionamiento medido.
Un hecho de inseguridad en pleno centro de Ushuaia volvió a encender la polémica, no solo por el robo en sí, sino por la identidad del presunto autor. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad al momento de sustraer un celular del interior de un camión estacionado sobre calle Rivadavia, en la intersección con avenida San Martín.

El episodio ocurrió frente a un kiosco de la zona, donde el sujeto ingresó al vehículo y se llevó un teléfono Samsung S24, para luego retirarse sin mayores dificultades.

Las imágenes permitieron identificar al sospechoso como Walter Solís. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es lo que señalan vecinos del sector: el mismo individuo sería uno de los que cobra el estacionamiento medido sobre la avenida San Martín.

Este dato abre un interrogante directo sobre el sistema que utiliza el Municipio de Ushuaia para el control del estacionamiento en el centro, un esquema que desde hace tiempo es cuestionado por su falta de formalización y controles.

A esto se suma que, según trascendió, el sujeto se encontraría en libertad condicional, lo que profundiza aún más las dudas sobre quiénes están cumpliendo funciones en la vía pública y bajo qué tipo de supervisión.

El hecho no solo expone un episodio delictivo, sino también una situación más amplia: personas vinculadas a tareas en el espacio público que, lejos de generar orden, quedan involucradas en hechos de inseguridad.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso deja al descubierto una problemática de fondo que el Municipio no logra resolver: un sistema de estacionamiento precario, sin controles claros, que hoy vuelve a quedar en el centro de la escena por motivos que nada tienen que ver con el orden urbano.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 37
  1. Anónimoabril 01, 2026

    Ese es Luciano Núñez

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    1. Anónimoabril 02, 2026

      Es el ahijado no reconocido de Miley, seguro extraña la medicación de la alcaldía. Chakito Solis una pija de persona

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    2. Anónimoabril 02, 2026

      es un preso Walter Solis terrible lacra

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  2. Anónimoabril 01, 2026

    La mayoría de los cobran el estacionamiento medido en la san martin , que para mi es jn choreo , son todos presos con salidas transitorias además de que andan borrachos y drogados, vi varios de esos drogandose y tomando alcohol en la escalera de san martín y onas

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    1. Anónimoabril 02, 2026

      Son unas plagas esos tipos

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    2. Anónimoabril 02, 2026

      Los peronchos hicieron un convenio para reinsertar gente, primero los reinsertan, después son jefes y después, si ellos quieren estudian algo. Son peronistas.

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  3. Anónimoabril 01, 2026

    Los VUOTO boys……..

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      Si lo mirás bien es Agustín Coto, pero maquillado

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    2. Anónimoabril 02, 2026

      Chorro como su jefe politico, será también charutero ???

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  4. Anónimoabril 01, 2026

    Otro mandril capturado, le pondrán tobillera tb ?

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    1. Anónimoabril 02, 2026

      Milei dice mandril el bobo repite la palabra mandril

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  5. Anónimoabril 01, 2026

    Los VUOTO Boys

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  6. Anónimoabril 01, 2026

    Me parece q es hijo de Walter Vuoto.

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      que engendraron a éste infra en la noche de la "lealtad", un día antes del desenlace de público conocimiento

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  7. Anónimoabril 01, 2026

    "son todos narcos, y el intendente
    es el tipo que mantenga mas tranquila
    a nuestra gente"
    "lleva plata del lavado",
    mientras no salte la bronca
    el norte no manda palos
    ay ay ay, uy uy uy
    ¿que me dicen del dedito
    que le meten en jujuy?

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  8. Anónimoabril 01, 2026

    Las ciudades mas chotas tiene un sistema de estacionamiento

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  9. Anónimoabril 01, 2026

    Todos delincuentes, son trapitos encubiertos

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      Son trapitos legalizados por vuoto

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    2. Anónimoabril 02, 2026

      Yo pensaba que ese era un requisito para entrar al municipio o a gobierno, ser delincuente.

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    3. Anónimoabril 02, 2026

      Que los bolitas tengan todo gratis y después sean concejales y senadores es un robo más grande y nadie dice nada. jajaja

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  10. Anónimoabril 01, 2026

    Casi le pegas a la info jajajaja pero no trabaja de trapito. Esta en cana y ya esta en grande por gil

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  11. Anónimoabril 01, 2026

    Cansado de pagarles las fotocopias de los talones a esta gente? . No les pague.. urgente aplicación de estacionamiento y santo remedio

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  12. Anónimoabril 01, 2026

    Lo eligen por la cara, dan mucha desconfianza, cara de políticos...!!

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  13. Anónimoabril 01, 2026

    todos fisuras marrones kukas hijos de la dekada ganada. Hay que meterles un balazo en la frente y darlos de alimemento a las centollas a estos negros de mierda

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  14. Anónimoabril 01, 2026

    ES EL EMPLEADO DE VOUTO, QUE MÁS PODÉS ESPERAR DE KK COMO WALTER Y SU PRIMO SOLIS, LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS, NO HAY NINGUNA, LOS DOS SON CHORROS KIRCHOS, COMO LA KRETINA

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  15. Anónimoabril 01, 2026

    Si el pueblo los odia, por qué los bancan? qué controlan? cuál es su responsabilidad, primero el pueblo y su voz, fuera de aquí, negros mugrosos

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  16. Anónimoabril 01, 2026

    Puede haber una manzana podrida, pero la mayoria son personas que la pelean dia a dia, como Leticia, muy buena persona.

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  17. Anónimoabril 02, 2026

    Cuánto recauda el municipio? A las tasas y servicios que existían, Vuoto agregó la tasa del fondo de salud, ahora dicen las noticias que el concejo deliberante le aprobó la tasa para sepelios, el 45 % de lo que recauda la DPE va al municipio, más lo que cobra de estacionamiento, habilitaciones que no son más que eso, o sea, no le implican trabajo, pone oficinas nuevas con gente que no sabe ni para qué mierda está ahí ni qué servicios tiene el municipio, ahora están amenazando con no recolectar la basura, trae a la Renga y hace una fiesta larguísima, quiere imponer la tasa turística y cobrar por pavimentar. Modificó la carta orgánica y Coto y todos lo apoyaron, puso una viceintendenta, otro sueldo. Qué hace con lo que recauda? Todo para los kirchos y sale la renga a hacer campaña, como que por los que trajiste a vivir te vamos a votar. El viejo que anda mostrando la chota vino con los monos que vinieron con la renga y se quedaron en este paraíso prometido. Y cuánto más le ingresará y no lo sabemos, pero cada vez tenemos menos. Las intendencias anteriores, por lo menos, mantenían lo que había.

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  18. Anónimoabril 02, 2026

    Que pinta de criptolibertario tiene.

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  19. Anónimoabril 02, 2026

    Se hace el chorro ese y tiene una causa x violador le queda como 8 años x cumplir nose que hace en la calle todo por el juez de ejecución Isidoro Lopez

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  20. Anónimoabril 02, 2026

    Tierra del negros ias

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  21. Anónimoabril 02, 2026

    La gente del estacionamiento, no todos, son bastante violentos y mal educados .

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  22. Anónimoabril 02, 2026

    Luciano nuñez se coje hombres por plata jaja y ahorabse hace el novio de vanesa saez! Alto cuerno

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  23. Anónimoabril 02, 2026

    ¿ segundo para la lista peluca? Le faltan muchosssss delitos para alcanzar a Adornis y muchos más para el liberpeluca.

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  24. Anónimoabril 02, 2026

    Peronista, que podes esperar de estas mierdas sometidas

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  25. Anónimoabril 02, 2026

    Con una aplicación y listo pagas en los kioscos adherido y los controles por patente de los inspectores. Cualquier ciudad pedorra lo tiene

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  26. Anónimoabril 02, 2026

    porque la noticia es en potencial ? .. es o no es uno de los trapitos legales de vuoto ?

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Cronicas Fueguinas: ROBO EN EL CENTRO DE USHUAIA: EL SOSPECHOSO FILMADO SERÍA UNO DE LOS QUE COBRA EL ESTACIONAMIENTO EN SAN MARTÍN
ROBO EN EL CENTRO DE USHUAIA: EL SOSPECHOSO FILMADO SERÍA UNO DE LOS QUE COBRA EL ESTACIONAMIENTO EN SAN MARTÍN
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