Walter Vuoto firmó la entrega de un predio fiscal a la empresa ZAPCO en Ushuaia por 2 millones de pesos

3 0 13 mayo 2026 2026-05-13T05:47:00-03:00 Editar esta nota

La adjudicación de un predio fiscal a Fernando Zapata generó debate político y cuestionamientos en Ushuaia.

La entrega de casi 5 mil metros en Ushuaia reavivó el debate por las tierras fiscales y los vínculos con el poder político
El Municipio adjudicó un predio industrial al empresario Fernando Zapata, propietario de ZAPCO y Tiempo Fueguino. La decisión generó cuestionamientos en medio de la creciente demanda de tierras y reclamos por mayor transparencia en Ushuaia.

La adjudicación de un predio fiscal de casi 5 mil metros cuadrados en el Parque Industrial de Ushuaia al empresario Fernando Zapata volvió a instalar el debate político sobre el acceso a tierras fiscales y los criterios utilizados para definir este tipo de entregas en la capital fueguina.

La operación fue oficializada mediante el decreto municipal N° 787 firmado por el intendente Walter Vuoto, donde se establece la adjudicación de un terreno ubicado en la Sección Q, Macizo 11, Parcela 12 del Parque Industrial. Según la documentación oficial, el espacio cuenta con una superficie de 4.810 metros cuadrados y será destinado a un proyecto logístico vinculado a la firma constructora ZAPCO.

Venta por 2.092.235.12 pesos predio de mas de 4.800 m2 a zapco srl

De acuerdo a la normativa municipal vigente, la adjudicación se realizó bajo el esquema previsto en la ordenanza 5287, (VER) mecanismo que contempla beneficios y reducciones en el valor de tierras fiscales destinadas a emprendimientos considerados productivos. Bajo ese marco, el monto establecido para la operación ronda los 2 millones de pesos.

La situación generó cuestionamientos en distintos sectores debido al contexto económico y social que atraviesa Ushuaia, donde persisten reclamos habitacionales y una creciente demanda de acceso al suelo urbano e industrial. La difusión del decreto también reactivó discusiones vinculadas a la relación pública que el empresario mantiene desde hace años con la gestión municipal.

La adjudicación fue oficializada mediante el decreto municipal N° 787 firmado por el intendente Walter Vuoto, documentación pública disponible en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Allí se establece la entrega del predio ubicado en la Sección Q, Macizo 11, Parcela 12 del Parque Industrial para un proyecto vinculado a la firma ZAPCO.Decreto Municipal N° 787 desde pagina 111 a pagina 114. 

Además de ser propietario del medio digital Tiempo Fueguino, Zapata encabeza la empresa ZAPCO, firma que participó en distintas obras desarrolladas en la ciudad durante las últimas gestiones municipales, entre ellas proyectos de pavimentación e infraestructura urbana.

El tema tomó mayor relevancia política debido a que la adjudicación trascendió en momentos donde distintos sectores vienen reclamando mayor transparencia y criterios más amplios en la distribución de tierras fiscales dentro de Ushuaia.

Hasta el momento no trascendieron declaraciones públicas del empresario ni de la Municipalidad de Ushuaia respecto a las críticas y cuestionamientos surgidos tras conocerse la operación. Si bien hemos intentado comunicarnos con el Municipio y con la empresa, no hemos recibido respuesta sobre la firma y publicación de la venta. 

La entrega de tierras fiscales continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda política fueguina. En una ciudad donde el acceso al suelo sigue representando una de las principales demandas sociales, cada adjudicación de estas características vuelve a abrir interrogantes sobre las prioridades, mecanismos de asignación y niveles de transparencia aplicados por el Estado municipal.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimomayo 13, 2026

    DELINCUENTES!!!!
    WOTOOOOO ARRUINASTE USHUAIA, SIEMPRE FUISTE, SOS Y SERÁS UN LADRON Y NARIGON

    ResponderBorrar
  2. Anónimomayo 13, 2026

    ZAPATA…TESTAFERRO DE ERNESTO LÖFFLER, VUOTO Y LAURA ÁVILA

    ResponderBorrar
  3. Anónimomayo 13, 2026

    Ojala que cuando termine su mandato, le den lo que merece.

    ResponderBorrar

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Cronicas Fueguinas: Walter Vuoto firmó la entrega de un predio fiscal a la empresa ZAPCO en Ushuaia por 2 millones de pesos
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