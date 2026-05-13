Voraz incendio desató un fuerte operativo en un taller de Ushuaia durante la madrugada

Un importante incendio movilizó esta madrugada a los servicios de emergencia de Ushuaia luego de que se desatara un foco ígneo en un taller ubicado sobre calle Facundo Quiroga al 1200.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana y generó un rápido despliegue de dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas y estructuras linderas.





Vecinos del sector alertaron sobre una importante presencia de humo y movimiento de unidades de emergencia en la zona mientras se desarrollaban las tareas para contener el incendio.





Hasta el momento no trascendió información oficial respecto a personas heridas ni sobre el nivel de daños materiales provocados por el siniestro. Tampoco se confirmaron las causas que habrían originado el fuego, situación que será materia de peritajes e investigaciones posteriores.Lo que si se pudo confirmar, es que el fuego comenzó en un vehículo que se encontraba metido en taller mecánico, sito en el domicilio indicado.





El operativo se extendió durante varios minutos debido a la magnitud del incendio y al riesgo de propagación existente en el sector afectado.