El basural de Ushuaia quedó bajo la lupa de la investigación internacional por HANTAVIRUS

El basural municipal de Ushuaia quedó en el centro de la investigación epidemiológica internacional por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, donde ya se reportaron casos confirmados y personas fallecidas vinculadas al virus Andes.

El foco de atención se concentra en el vertedero de la capital fueguina ubicado a unos siete kilómetros del centro de la capital fueguina, un lugar frecuentado por observadores de aves de distintos países debido a la presencia de especies carroñeras típicas de la región.





Según trascendió en medios internacionales, entre los turistas que visitaron la zona se encontraba el matrimonio holandés de 69 y 70 años que posteriormente presentó síntomas durante la travesía marítima iniciada el 1 de abril rumbo a Cabo Verde.





La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los primeros síntomas aparecieron pocos días después del embarque, por lo que la hipótesis principal apunta a un posible contagio previo a la salida del barco desde Ushuaia.





De acuerdo con los reportes sanitarios internacionales, ya se registraron ocho casos sospechosos relacionados con el crucero, cinco confirmados en laboratorio y tres fallecimientos. Solo una de las muertes fue confirmada oficialmente como causada por la variante Andes del hantavirus, considerada la única con posibilidad de transmisión entre personas.





Mientras avanza la investigación, en Tierra del Fuego crece la preocupación porque históricamente la provincia no había registrado casos autóctonos de hantavirus, algo que incluso fue señalado por especialistas y autoridades sanitarias.





Sin embargo, la situación volvió a poner bajo cuestionamiento distintos aspectos vinculados al control ambiental y sanitario , especialmente en sectores sensibles como el basural municipal , que desde hace años recibe cuestionamientos por parte de vecinos y sectores ambientalistas.





La hipótesis sobre el posible origen del contagio todavía no fue confirmada oficialmente y los especialistas remarcan que el riesgo de transmisión en espacios abiertos es bajo . Además, algunos investigadores sostienen que el principal reservorio conocido del virus Andes se encuentra mucho más al norte de la Patagonia, en provincias como Neuquén, Chubut y Río Negro.





El caso abrió una fuerte discusión sobre las condiciones ambientales y sanitarias de Ushuaia , particularmente en áreas donde conviven residuos urbanos, fauna silvestre y circulación turística internacional.





El escenario también reavivó cuestionamientos sobre la infraestructura sanitaria y el control epidemiológico en una ciudad que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento poblacional, acompañado por reclamos recurrentes vinculados a servicios básicos, manejo de residuos y planificación urbana.





Más allá de cuál termine siendo el origen confirmado del contagio, la investigación internacional volvió a colocar a Ushuaia bajo observación sanitaria y ambiental. El hecho genera preocupación no solo por el impacto epidemiológico, sino también por la imagen internacional de una ciudad que depende fuertemente del turismo.





La situación expone además un debate de fondo sobre el crecimiento urbano, el tratamiento de residuos y la necesidad de fortalecer controles ambientales y sanitarios en una provincia que busca posicionarse globalmente, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre infraestructura y planificación.