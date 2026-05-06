Lo vieron cargando objetos sospechosos y terminó detenido

0 0 06 mayo 2026 2026-05-06T17:08:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron a un hombre en Margen Sur tras ser sorprendido con elementos de dudosa procedencia en Río Grande.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta en la intersección de Bahía San Julián y Monte María, tras el aviso de un vecino.
Un hombre fue detenido en la zona de Margen Sur luego de ser sorprendido trasladando elementos de dudosa procedencia en la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta de Río Grande en la intersección de las calles Bahía San Julián y Monte María, tras un llamado de alerta realizado por un testigo.

Según informaron fuentes policiales, el vecino advirtió movimientos sospechosos de un individuo que transportaba distintos objetos cuyo origen no pudo justificar al momento de ser identificado.

Ante esta situación, el personal policial procedió a demorarlo preventivamente mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los elementos secuestrados y establecer si guardan relación con algún hecho delictivo reciente.

La intervención quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas de rigor en el marco de la investigación.

Los procedimientos preventivos continúan concentrándose en distintos sectores de Río Grande, especialmente en zonas donde vecinos vienen reclamando mayor presencia policial frente al incremento de hechos vinculados a robos y movimientos sospechosos durante la noche.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2502,Interes General,3358,Internacionales,174,Locales,4514,Noticias Nacionales,1458,Policiale,10,Policiales,11627,Sociedad,5228,Tecno,84,Tendencias,179,Titulares,15428,Ultimas Noticias,13817,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Lo vieron cargando objetos sospechosos y terminó detenido
Lo vieron cargando objetos sospechosos y terminó detenido
Detuvieron a un hombre en Margen Sur tras ser sorprendido con elementos de dudosa procedencia en Río Grande.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMX-xeR-PIp13k8klWE03nnyaA1MqyAAdXY78YH874QlaaAqoW8I_VbCkRauEhKRPZQxDX4YgsS8duTQvvk6tGTe7DZuy3T2nYL73yH51qVezEECW2c8Y7QdrZZGs_CXhTwhhmcm6eydEH-KI4vGeD0kXaQ37s3b0OGU8qP-N75HkSfe0eLjM6/w640-h366/la-policia-detuvo-a-un-hombre-por-un-robo-en-la-margen-sur.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMX-xeR-PIp13k8klWE03nnyaA1MqyAAdXY78YH874QlaaAqoW8I_VbCkRauEhKRPZQxDX4YgsS8duTQvvk6tGTe7DZuy3T2nYL73yH51qVezEECW2c8Y7QdrZZGs_CXhTwhhmcm6eydEH-KI4vGeD0kXaQ37s3b0OGU8qP-N75HkSfe0eLjM6/s72-w640-c-h366/la-policia-detuvo-a-un-hombre-por-un-robo-en-la-margen-sur.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/lo-vieron-cargando-objetos-sospechosos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/lo-vieron-cargando-objetos-sospechosos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos