Lo vieron cargando objetos sospechosos y terminó detenido

Un hombre fue detenido en la zona de Margen Sur luego de ser sorprendido trasladando elementos de dudosa procedencia en la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta de Río Grande en la intersección de las calles Bahía San Julián y Monte María, tras un llamado de alerta realizado por un testigo.





Según informaron fuentes policiales, el vecino advirtió movimientos sospechosos de un individuo que transportaba distintos objetos cuyo origen no pudo justificar al momento de ser identificado.





Ante esta situación, el personal policial procedió a demorarlo preventivamente mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los elementos secuestrados y establecer si guardan relación con algún hecho delictivo reciente.





La intervención quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas de rigor en el marco de la investigación.





Los procedimientos preventivos continúan concentrándose en distintos sectores de Río Grande, especialmente en zonas donde vecinos vienen reclamando mayor presencia policial frente al incremento de hechos vinculados a robos y movimientos sospechosos durante la noche.