TDF es la provincia que tiene el mayor déficit per cápita del país.

Un reciente informe de la consultora Politikón Chaco expuso con crudeza la situación fiscal de Tierra del Fuego, posicionándola como la provincia con el mayor déficit per cápita del país. Según el estudio, el desequilibrio alcanza el 16,4% de sus ingresos, ubicándola al tope de los distritos más comprometidos en un contexto general de deterioro de las cuentas públicas.

El análisis revela que la mayoría de las provincias argentinas ya operan con déficit, aunque solo siete logran mantener superávit: Formosa, Córdoba, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En ese escenario, el caso fueguino sobresale por la magnitud del desbalance entre ingresos y gastos.





Uno de los puntos que más cuestionamientos genera es el tamaño del aparato estatal. Con más de 1800 cargos políticos y estructuras que demandan recursos millonarios —como programas vinculados a políticas de género y diversidad o iniciativas como la denominada “Fábrica de Talentos”— el gasto público aparece como uno de los principales factores detrás del deterioro financiero.





La situación se vuelve aún más sensible al contrastarla con otras obligaciones incumplidas. Actualmente, el Estado provincial mantiene una deuda superior a los 6.600 millones de pesos con jubilados del exTerritorio. En ese marco, las declaraciones oficiales reconociendo que “no hay plata” para afrontar esos compromisos chocan con partidas presupuestarias superiores a los 7 mil millones destinadas a pauta publicitaria.





Comparativamente, otras provincias con déficit significativo como Santa Cruz (12,9%), Chubut (8%), Chaco (7,3%) y Mendoza (5,8%) se ubican por debajo de Tierra del Fuego, lo que refuerza la gravedad del escenario local. El informe advierte que este nivel de desequilibrio compromete la sostenibilidad de las finanzas provinciales en el corto plazo.





Mientras las cuentas públicas muestran un deterioro alarmante, el Gobierno provincial parece enfocado en debates políticos como la reforma constitucional, sin dar señales claras de un plan económico para ordenar las finanzas. En un contexto donde faltan recursos para cumplir con obligaciones básicas, la falta de prioridades en la gestión y el crecimiento del gasto político profundizan una crisis que ya impacta de lleno en la sociedad fueguina.