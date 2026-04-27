Cámaras empresariales exigen desalojar la ocupación en avenida San Martín de SUTEF

La tensión crece en Ushuaia tras la ocupación de la avenida San Martín, una de las principales arterias del centro turístico, donde desde hace días se mantiene un asentamiento que impide la circulación y genera fuertes cuestionamientos del sector privado.

Cámaras empresariales vinculadas al turismo, la hotelería y el comercio emitieron un documento conjunto en el que exigieron el “levantamiento inmediato” de la ocupación, al considerar que afecta gravemente el funcionamiento de la ciudad y la actividad económica en uno de los puntos más sensibles para la imagen fueguina.

Entre las entidades firmantes se encuentran la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT), la Cámara de Comercio de Ushuaia, la Cámara Hotelera Gastronómica y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT). En el comunicado, advirtieron sobre riesgos concretos vinculados a la seguridad, señalando la presencia de estructuras precarias con materiales inflamables, acumulación de residuos y manipulación de alimentos sin controles sanitarios.

Además, remarcaron que la interrupción permanente de la avenida complica el acceso a alojamientos, perjudica la circulación de turistas y genera pérdidas económicas en comercios de la zona. También cuestionaron la falta de intervención de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normativas vigentes.

El reclamo empresarial apunta directamente al SUTEF (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego), al que identifican como responsable de la medida de fuerza. No obstante, en el mismo documento reconocen la existencia de una “deuda histórica” con los trabajadores de la educación, la salud y la seguridad, en relación a sus condiciones laborales y salariales.





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