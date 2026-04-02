(Vídeo) Estafa en comercios de Ushuaia: pagaban con transferencias truchas y hay un detenido

0 0 02 abril 2026 2026-04-02T10:30:00-03:00 Editar esta nota

Estafas en Ushuaia: comerciantes denuncian pagos con transferencias falsas. Un sospechoso fue detenido en un local de calle Alem.

Comerciantes alertaron sobre una modalidad delictiva que se repite en distintos locales. Un sospechoso fue demorado tras ser detectado en un comercio de calle Alem.

Comerciantes de Ushuaia encendieron la alarma ante una serie de estafas registradas en las últimas horas, donde individuos realizaron compras utilizando comprobantes de transferencias bancarias falsas.

Según denunciaron, los involucrados recorrían distintos locales comerciales efectuando pagos que aparentaban ser transferencias realizadas, pero que en realidad nunca se acreditaban en las cuentas de los vendedores.

El hecho más reciente ocurrió en un comercio ubicado sobre Leum 2060, Barrio Kaupen, donde el personal logró advertir la maniobra y retener a uno de los sospechosos, quien posteriormente fue demorado. Desde el sector comercial manifestaron su preocupación por la reiteración de esta modalidad, que aprovecha la inmediatez de las operaciones digitales y la confianza en los comprobantes exhibidos por los supuestos compradores. “Están pasando por varios locales haciendo compras y pagando con transferencias truchas”, advirtieron, al tiempo que pidieron extremar las precauciones antes de entregar mercadería sin verificar la acreditación efectiva del dinero.

El caso ya se encuentra bajo intervención policial y no se descarta que haya más personas involucradas en este tipo de maniobras, que en los últimos tiempos vienen afectando a distintos comercios de la ciudad.

Mientras tanto, comerciantes recomiendan no confiar únicamente en capturas de pantalla o comprobantes, y verificar siempre el ingreso real del dinero en las cuentas antes de concretar cualquier operación.

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