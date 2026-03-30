(VÍDEO) DENUNCIAN USURPACIÓN Y DESMONTE EN EL CERRO DEL MEDIO EN USHUAIA

Denuncian usurpación y desmonte en el Cerro del Medio en Ushuaia. Vecinos exigen intervención urgente de las autoridades.
Una grave denuncia ambiental y territorial se conoció en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, donde vecinos alertaron sobre presuntas usurpaciones y desmonte en el sector del Cerro del Medio.
A través de material audiovisual enviado a la redacción, se puede observar la presencia de nuevas construcciones en la zona, junto con la remoción de vegetación y tala de árboles, lo que generó una fuerte preocupación entre residentes y ambientalistas.
Según indicaron los denunciantes, las intervenciones en el lugar avanzan sin controles visibles, afectando un área natural que forma parte del entorno paisajístico de la ciudad.
Preocupación por el avance sin control
Los vecinos advirtieron que el desmonte no solo implica un daño ambiental, sino también un posible avance irregular sobre tierras que no estarían habilitadas para urbanización. En ese sentido, reclamaron la intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales para frenar las tareas y verificar la legalidad de las construcciones. “Pedimos que se actúe antes de que el daño sea irreversible”, señalaron, remarcando que la situación se repite en distintos sectores de Ushuaia sin una respuesta concreta.
El Cerro del Medio es una zona sensible desde el punto de vista ambiental, por lo que cualquier intervención sin planificación ni control podría generar consecuencias a largo plazo.
Hasta el momento no hubo información oficial sobre inspecciones o medidas adoptadas en el lugar.
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