(VÍDEO) DENUNCIAN USURPACIÓN Y DESMONTE EN EL CERRO DEL MEDIO EN USHUAIA

Una grave denuncia ambiental y territorial se conoció en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, donde vecinos alertaron sobre presuntas usurpaciones y desmonte en el sector del Cerro del Medio.

A través de material audiovisual enviado a la redacción, se puede observar la presencia de nuevas construcciones en la zona, junto con la remoción de vegetación y tala de árboles, lo que generó una fuerte preocupación entre residentes y ambientalistas.





Según indicaron los denunciantes, las intervenciones en el lugar avanzan sin controles visibles, afectando un área natural que forma parte del entorno paisajístico de la ciudad.





Preocupación por el avance sin control