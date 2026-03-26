Vuoto denuncia pérdida millonaria y apunta a la Provincia por una deuda de más de $11.000 millones

La Provincia en la mira





A la caída de recursos se suma otro frente de conflicto: la deuda de coparticipación que, según el Municipio, la Provincia mantiene con Ushuaia.





El monto asciende a $11.038 millones, una cifra que equivale a cuatro masas salariales completas, lo que agrava aún más la situación.





Ante esto, Vuoto solicitó el acompañamiento de los gremios para fortalecer el reclamo político y financiero hacia el Gobierno provincial.





Discurso de cumplimiento… bajo presión





A pesar del panorama crítico, el intendente aseguró que el Municipio continúa cumpliendo con sus obligaciones:

Pago de salarios Prestación de servicios Aportes a la obra social Contribuciones a la caja de jubilaciones

“Estamos sosteniendo el funcionamiento del Estado municipal”, afirmó.



