Vuoto denuncia pérdida millonaria y apunta a la Provincia por una deuda de más de $11.000 millones

0 0 26 marzo 2026 2026-03-26T06:02:00-03:00 Editar esta nota

Vuoto denunció pérdida de $5.700 millones y una deuda provincial de $11.038 millones con Ushuaia en medio de la crisis.

El intendente de Ushuaia expuso un fuerte deterioro en las finanzas municipales y pidió respaldo gremial para reclamar fondos. La Provincia, otra vez en el centro de la disputa.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encendió las alarmas sobre la situación financiera del Municipio al revelar una pérdida superior a los $5.700 millones en apenas dos meses, en un contexto de caída del consumo y retracción de la actividad económica.

Durante una reunión con gremios municipales en la Sala de Situación, el jefe comunal presentó un informe técnico que detalla el impacto directo de la crisis en las arcas locales, particularmente en la coparticipación, que representa el 87,5% de los ingresos del Municipio.

Caída de recursos y efecto en cadena

Según los datos oficiales, entre enero y febrero de 2026 el Municipio sufrió una caída real del 26% en su poder adquisitivo, lo que se traduce en una pérdida de $5.755 millones.

Vuoto fue claro al explicar el origen del problema: “Cuando no hay consumo, el Estado no recauda, y eso impacta directamente en la coparticipación”. Este escenario se da en paralelo a una economía nacional en retracción y a una disminución de transferencias, lo que profundiza el ahogo financiero.

La Provincia en la mira

A la caída de recursos se suma otro frente de conflicto: la deuda de coparticipación que, según el Municipio, la Provincia mantiene con Ushuaia.

El monto asciende a $11.038 millones, una cifra que equivale a cuatro masas salariales completas, lo que agrava aún más la situación.

Ante esto, Vuoto solicitó el acompañamiento de los gremios para fortalecer el reclamo político y financiero hacia el Gobierno provincial.

Discurso de cumplimiento… bajo presión

A pesar del panorama crítico, el intendente aseguró que el Municipio continúa cumpliendo con sus obligaciones:
  1. Pago de salarios
  2. Prestación de servicios
  3. Aportes a la obra social
  4. Contribuciones a la caja de jubilaciones
“Estamos sosteniendo el funcionamiento del Estado municipal”, afirmó.

La otra cara del conflicto

Sin embargo, el planteo abre interrogantes inevitables: mientras el Municipio reclama deuda a la Provincia, persisten dudas sobre cómo se administran los recursos disponibles y si, en caso de recibir esos fondos, serán destinados a cubrir obligaciones clave como OSEF o si terminarán diluidos en gastos políticos.

La situación refleja un conflicto estructural: caída de ingresos, disputas por coparticipación y un Estado que intenta sostenerse en medio de una crisis cada vez más profunda.

Con Provincia y Municipio cruzando responsabilidades, el riesgo es claro:
que el impacto final termine recayendo, una vez más, sobre los trabajadores y los vecinos.

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Cronicas Fueguinas: Vuoto denuncia pérdida millonaria y apunta a la Provincia por una deuda de más de $11.000 millones
Vuoto denuncia pérdida millonaria y apunta a la Provincia por una deuda de más de $11.000 millones
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