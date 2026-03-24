DOLOR Y HOMENAJE: DESPIDEN A UN VETERANO DE MALVINAS EN USHUAIA

Con profundo dolor, pero también con un inmenso amor y orgullo, familiares de Daniel Osvaldo Ramírez convocan a amigos, conocidos y a toda la comunidad a participar de su despedida, en honor a su vida y legado.

Veterano de la Guerra de Malvinas, Ramírez fue recordado como un hombre valioso, un verdadero guerrero que enfrentó cada etapa de su vida con fortaleza y coraje. Su historia no solo estuvo marcada por su participación en el conflicto bélico, sino también por su lucha diaria, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.





“Su fortaleza, su coraje y su manera de enfrentar cada batalla van a quedar para siempre en mi corazón”, expresaron sus seres queridos, destacando el amor y la entrega que lo caracterizaron.





En medio del dolor por su partida, la familia eligió recordarlo con honor, respeto y gratitud, resaltando el legado que deja como excombatiente y como persona.





La ceremonia de despedida se llevará a cabo hoy a las 16:00 horas en la Plaza Malvinas, donde se espera la presencia de vecinos y allegados que deseen rendirle un último homenaje.





Será un momento de recogimiento, memoria y reconocimiento a una vida marcada por la entrega y el compromiso.