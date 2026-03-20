Detienen a argentino por contrabando en Porvenir

Un ciudadano argentino de 62 años fue detenido en la localidad chilena de Porvenir tras ser sorprendido transportando un importante cargamento de cigarrillos de contrabando, valuado en aproximadamente 20 millones de pesos chilenos.

El procedimiento se llevó adelante durante la jornada del miércoles 18 de marzo, luego de que personal de Carabineros recibiera una alerta desde la Tenencia San Sebastián por el ingreso irregular de una camioneta a través de un paso fronterizo no habilitado.





A partir de esa información, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) desplegaron un operativo de patrullaje que permitió localizar el vehículo —una Nissan Terrano blanca— en la intersección de las calles Hernando de Magallanes y Muñoz Gamero, en la comuna de Porvenir.





Durante la inspección del rodado, los uniformados constataron la presencia de una gran cantidad de cajas con cigarrillos de origen extranjero. El conteo final arrojó un total de 8.400 cajetillas de la marca Red Point, configurando un claro caso de contrabando.





El hombre, identificado con las iniciales R.D.V., fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público chileno. Está previsto que este jueves 19 de marzo sea sometido a control de detención por el delito de contrabando.





Desde Carabineros remarcaron que el ingreso al país por pasos no habilitados constituye un delito y representa un riesgo para la seguridad fronteriza, además de afectar la economía formal y la salud pública.