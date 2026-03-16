Asesor del concejal Tavarone involucrado en pelea frente a un boliche de Ushuaia

Un asesor del concejal Valter Tavarone y un funcionario municipal fueron identificados en una pelea ocurrida frente a un boliche en Ushuaia.
Una pelea registrada frente al local nocturno Club 1210, en la ciudad de Ushuaia, volvió a generar repercusiones luego de que se conociera la identidad de las personas involucradas, entre ellas un asesor del Concejo Deliberante y un funcionario municipal.
Según trascendió, uno de los protagonistas del incidente es Gastón César Gramajo (26), quien se desempeña como asesor del concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, con una designación como Personal de Gabinete Categoría 21 desde enero de 2025.
El otro involucrado es Maximiliano Darío Seveca (42), empleado municipal de planta permanente que actualmente ocupa el cargo de director de Obras Privadas en la Municipalidad de Ushuaia.
De acuerdo con la información conocida, la discusión que derivó en la pelea se habría iniciado luego de un conflicto previo entre Gramajo y una mujer dentro del local nocturno. Posteriormente, al retirarse del boliche, el asesor habría comenzado a filmar a la mujer cuando salía del lugar en aparente estado de ebriedad. Recordemos que hace poco, ya se denuncio hostigamiento y difamación por el mismo sujeto, también hacia femeninas. (VER).
Siempre según las versiones difundidas, ante el pedido de que dejara de grabarla, Gramajo se habría negado, lo que provocó una discusión que terminó con agresiones físicas en la vía pública, situación que fue registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.
La reacción del concejal Tavarone
En declaraciones a Radio Provincia, el concejal Valter Tavarone confirmó que Gramajo es asesor de su bloque en el Concejo Deliberante, aunque evitó emitir opiniones sobre el episodio ocurrido fuera del local nocturno.
El edil sostuvo que no aceptará ataques hacia su persona por las acciones de su asesor, aunque aseguró que Gramajo “no es un ñoqui” dentro de su equipo de trabajo. Sin embargo, ante las consultas periodísticas, no precisó cuáles son las funciones específicas ni el horario laboral que cumple el asesor dentro del Concejo Deliberante.
Tavarone también descartó, por el momento, dar de baja la designación del asesor, aunque señaló que existe un protocolo para actuar en el caso del empleado municipal involucrado, en referencia al funcionario de la Municipalidad.
Repercusiones
El episodio generó cuestionamientos en distintos sectores, no solo por la pelea ocurrida en la vía pública, sino también por el rol de los involucrados dentro del Estado municipal y del Concejo Deliberante.
La situación vuelve a abrir interrogantes sobre la conducta de funcionarios y asesores vinculados a la actividad pública, especialmente cuando hechos de este tipo toman estado público a través de redes sociales.
Mientras el hecho el incidente continúa circulando y generando repercusiones, el episodio deja planteado un nuevo foco de polémica en el ámbito político de Ushuaia, en torno al rol y las responsabilidades de funcionarios y asesores vinculados a la gestión pública.
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Son unos inútiles cabezas de termos que no saben hacer una mierda además de drogadictosResponderBorrar
Se le nota en la cara que es un negro de mierda hdrmpResponderBorrar
MACHI ARIEL PEREZ SOS EL PROXIMO POR ANDAR DE COBRADOR DE COIMAS JUNTA LA JEFA YESICA GARAY TIRA GOMA DEL JEFEResponderBorrar
Y DE LOS CHICOS DE TU EQUIPO
tapando la nota de Coimeta Seveca?ResponderBorrar
todos, todos los que tuvimos una obra con irregularidades sabemos que hay otra ventanilla $$$, no maxi?ResponderBorrar
te salia caro el gato martinez, mejor una mas pendeja, no?ResponderBorrar
Walter jamas tendria un funcionario deshonesto!ResponderBorrar
de los cuernos de Pombo se sabe algo?ResponderBorrar
"LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ES UN CABARET"ESTOS LADRONES COMO SEVECA Y MACHI PEREZ ON UN INDICIO DE COMO LA MUNI BERRETA LLEGA A SU FINResponderBorrar
COMANDADA POR LA GRAN YESICA GARAY"MAMA CHIRLO"QUE VAN DEJANDO EN EVIDENCIA COMO LA MUNI HACE ESTRAGOS POR LA NOCHE AMENAZANDO A QUIENES CRITIQUEN LA GESTION Y DE DIA COBRANDO LAS COIMAS...PODRAN VER COMO EN ESTOS DIAS TODOS LOS FUNCIONARIOS DEJARAN LA ISLAPARA MARCHAR EN BS AS,LOS VAMOS A ESTAR ESPERANDO CON LOS CELULARES LISTOS PARA FILMAR KUKARDOS
MAXI SEVECA ... ALTO CORRUPTO. YA TE VA A LLEGAR LA HORA A VOS TAMBIEN. CHANTA ,CAGA......DORResponderBorrar