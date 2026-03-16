Asesor del concejal Tavarone involucrado en pelea frente a un boliche de Ushuaia

Una pelea registrada frente al local nocturno Club 1210, en la ciudad de Ushuaia, volvió a generar repercusiones luego de que se conociera la identidad de las personas involucradas, entre ellas un asesor del Concejo Deliberante y un funcionario municipal.

Según trascendió, uno de los protagonistas del incidente es Gastón César Gramajo (26), quien se desempeña como asesor del concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, con una designación como Personal de Gabinete Categoría 21 desde enero de 2025.





El otro involucrado es Maximiliano Darío Seveca (42), empleado municipal de planta permanente que actualmente ocupa el cargo de director de Obras Privadas en la Municipalidad de Ushuaia.





la discusión que derivó en la pelea se habría iniciado luego de un conflicto previo entre Gramajo y una mujer dentro del local nocturno. Posteriormente, al retirarse del boliche, el asesor habría comenzado a filmar a la mujer cuando salía del lugar en aparente estado de ebriedad. Recordemos que hace poco, ya se denuncio hostigamiento y difamación por el mismo sujeto, también hacia femeninas. (VER). De acuerdo con la información conocida,Posteriormente, al retirarse del boliche,





Siempre según las versiones difundidas, ante el pedido de que dejara de grabarla, Gramajo se habría negado, lo que provocó una discusión que terminó con agresiones físicas en la vía pública, situación que fue registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.





La reacción del concejal Tavarone





En declaraciones a Radio Provincia, el concejal Valter Tavarone confirmó que Gramajo es asesor de su bloque en el Concejo Deliberante, aunque evitó emitir opiniones sobre el episodio ocurrido fuera del local nocturno.





El edil sostuvo que no aceptará ataques hacia su persona por las acciones de su asesor, aunque aseguró que Gramajo “no es un ñoqui” dentro de su equipo de trabajo. Sin embargo, ante las consultas periodísticas, no precisó cuáles son las funciones específicas ni el horario laboral que cumple el asesor dentro del Concejo Deliberante.





Tavarone también descartó, por el momento, dar de baja la designación del asesor, aunque señaló que existe un protocolo para actuar en el caso del empleado municipal involucrado, en referencia al funcionario de la Municipalidad.





Repercusiones





El episodio generó cuestionamientos en distintos sectores, no solo por la pelea ocurrida en la vía pública, sino también por el rol de los involucrados dentro del Estado municipal y del Concejo Deliberante.





La situación vuelve a abrir interrogantes sobre la conducta de funcionarios y asesores vinculados a la actividad pública, especialmente cuando hechos de este tipo toman estado público a través de redes sociales.





Mientras el hecho el incidente continúa circulando y generando repercusiones, el episodio deja planteado un nuevo foco de polémica en el ámbito político de Ushuaia, en torno al rol y las responsabilidades de funcionarios y asesores vinculados a la gestión pública.