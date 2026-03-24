(Vídeo) USHUAIA: DENUNCIAN BRUTAL AGRESIÓN A UN JOVEN TRAS PERDER EL CONOCIMIENTO EN UNA VIVIENDA

0 0 24 marzo 2026 2026-03-24T23:52:00-03:00 Editar esta nota

Joven denunció brutal agresión en Ushuaia tras perder el conocimiento. Sufrió múltiples heridas y pide intervención de la Justicia

Un joven de Ushuaia denunció haber sido víctima de un violento hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 22 de marzo, que lo dejó con graves lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según relató, se encontraba en una vivienda junto a una mujer cuando, tras consumir una bebida, comenzó a sentirse mareado hasta perder el conocimiento. Al recobrar la consciencia, afirmó que se encontraba dentro de una bañera, con otra vestimenta, herido y cubierto de sangre.

En ese estado logró salir del domicilio y caminar hasta una panadería ubicada en la zona de Pontón y Beauvoir, donde fue asistido por una empleada que dio aviso inmediato a la Policía.

Tras la intervención policial, se realizaron actuaciones en el domicilio señalado, aunque al momento del procedimiento no había personas en el lugar. Posteriormente, el joven fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica por múltiples heridas cortantes en cabeza, rostro, manos, brazos y piernas, requiriendo alrededor de 90 puntos de sutura.

De acuerdo a su testimonio, hasta el momento no habría recibido información oficial sobre avances en la causa, lo que genera preocupación y reclamos por una pronta intervención judicial.

El joven manifestó además que cuenta con elementos y capturas que podrían ser relevantes para la investigación, y solicitó asistencia legal para avanzar en el caso.

El hecho es investigado por la Justicia, mientras se busca determinar con precisión qué ocurrió durante el lapso en que la víctima permaneció inconsciente.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) USHUAIA: DENUNCIAN BRUTAL AGRESIÓN A UN JOVEN TRAS PERDER EL CONOCIMIENTO EN UNA VIVIENDA
(Vídeo) USHUAIA: DENUNCIAN BRUTAL AGRESIÓN A UN JOVEN TRAS PERDER EL CONOCIMIENTO EN UNA VIVIENDA
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