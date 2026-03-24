Hallan sin vida a mujer de 23 años

Una joven de 23 años fue hallada sin vida el sábado por la noche en el interior de una vivienda ubicada en el sector del Parque Industrial de la ciudad de Río Grande, en un hecho que generó conmoción.

De acuerdo a la información recabada, momentos antes del trágico desenlace la joven habría manifestado su intención a su pareja, quien dio aviso inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.





En el lugar trabajó personal policial junto a peritos especializados, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.





Según los informes preliminares, el fallecimiento se produjo por compresión en la zona del cuello. No obstante, las pericias indicaron que no se hallaron elementos que permitan presumir la participación de terceros.





La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con las diligencias de rigor para completar la investigación y confirmar de manera fehaciente las circunstancias del deceso.





El caso vuelve a poner en agenda la importancia de la asistencia en situaciones de crisis y el acompañamiento a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad.