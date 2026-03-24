Hallan sin vida a mujer de 23 años

0 0 24 marzo 2026 2026-03-24T08:36:00-03:00 Editar esta nota

Hallaron sin vida a una joven de 23 años en Río Grande. La Justicia descartó intervención de terceros en el hecho.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda. La Justicia determinó que no hubo intervención de terceros en el fallecimiento.
Una joven de 23 años fue hallada sin vida el sábado por la noche en el interior de una vivienda ubicada en el sector del Parque Industrial de la ciudad de Río Grande, en un hecho que generó conmoción.

De acuerdo a la información recabada, momentos antes del trágico desenlace la joven habría manifestado su intención a su pareja, quien dio aviso inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos especializados, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Según los informes preliminares, el fallecimiento se produjo por compresión en la zona del cuello. No obstante, las pericias indicaron que no se hallaron elementos que permitan presumir la participación de terceros.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con las diligencias de rigor para completar la investigación y confirmar de manera fehaciente las circunstancias del deceso.

El caso vuelve a poner en agenda la importancia de la asistencia en situaciones de crisis y el acompañamiento a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2486,Interes General,3338,Internacionales,172,Locales,4403,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11596,Sociedad,5206,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15310,Ultimas Noticias,13699,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Hallan sin vida a mujer de 23 años
Hallan sin vida a mujer de 23 años
Hallaron sin vida a una joven de 23 años en Río Grande. La Justicia descartó intervención de terceros en el hecho.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqoDuL4RmesAnKRW1FXY4L2R7U0wAmiY4Rq_wLYwlt3IHa-UoFAG-WOxHRXT2H6vg5ediyqMO1b8rFhOatjdAk-Buaqyg4YR8gFDoWYF5N32l5HzjN6MLKvM4N_6t5JwAffMjnqptwJkaqs7B8bS4DBvM-w7mfFdFxzDGAbfM9VFsB6vQhlVu/w640-h384/policia-criminalistica-ushuaia-mujer-hallada-sin-vida.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqoDuL4RmesAnKRW1FXY4L2R7U0wAmiY4Rq_wLYwlt3IHa-UoFAG-WOxHRXT2H6vg5ediyqMO1b8rFhOatjdAk-Buaqyg4YR8gFDoWYF5N32l5HzjN6MLKvM4N_6t5JwAffMjnqptwJkaqs7B8bS4DBvM-w7mfFdFxzDGAbfM9VFsB6vQhlVu/s72-w640-c-h384/policia-criminalistica-ushuaia-mujer-hallada-sin-vida.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/hallan-sin-vida-mujer-de-23-anos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/hallan-sin-vida-mujer-de-23-anos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos