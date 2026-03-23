USHUAIA: PELEA ENTRE MENORES TERMINÓ CON INTERVENCIÓN DE ADULTOS Y GENERÓ PREOCUPACIÓN

4 0 23 marzo 2026 2026-03-23T10:02:00-03:00 Editar esta nota

Pelea entre menores en Ushuaia se agravó con intervención de un adulto. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación

Un violento episodio entre menores en Ushuaia sumó tensión cuando un adulto intervino en la pelea. El hecho quedó registrado en video y genera alarma por la escalada de violencia.
Un episodio de violencia entre menores ocurrió en la ciudad de Ushuaia y quedó registrado en un video que comenzó a circular en las últimas horas, generando preocupación entre vecinos por el nivel de agresividad y la participación de adultos en el conflicto.

Según se puede observar en las imágenes, dos menores protagonizan una pelea física en presencia de varias personas que se encontraban en el lugar. La situación, lejos de desactivarse, escaló cuando el padre de una de las involucradas decidió intervenir al notar que su hija estaba en desventaja.

De acuerdo a los testimonios recabados, el hombre habría ingresado en la pelea y protagonizado empujones y amenazas hacia otras menores presentes, lo que agravó el cuadro de violencia.

Además, en el mismo registro fílmico se observa a otros menores involucrados en la escena, algunos de ellos con una botella en la mano, increpando a otro joven, lo que suma preocupación por el nivel de exposición y riesgo en el que se encontraban.

Si bien aún no están completamente claras las circunstancias que originaron el conflicto, el episodio deja al descubierto una problemática creciente: la naturalización de la violencia entre menores y la preocupante intervención de adultos en este tipo de situaciones, lejos de aportar calma. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre intervenciones policiales o denuncias formales vinculadas al hecho.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimomarzo 23, 2026

    Esta perfecto, quien no saltaría a defender a su hija si la están golpeando

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  2. Anónimomarzo 23, 2026

    Mucha droga y alcohol y por culpa de las políticas nefastas de los politicos que nos gobiernan incluido milei

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  3. Anónimomarzo 23, 2026

    Increíble los nazispelucas cada vez hay más en la provincia por eso se va arruinando todo.

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  4. Anónimomarzo 23, 2026

    Son menores con padres fueguinos. No me vengan con los del norte

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