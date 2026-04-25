Puerto de Ushuaia: bajan tarifas y lanzan plan de obras con fondos propios tras ajuste en la gestión

0 0 25 abril 2026 2026-04-25T03:08:00-03:00 Editar esta nota

La administración portuaria de Ushuaia formalizó un nuevo esquema tarifario que establece una reducción de entre el 10 y el 15% en los costo...

El Gobierno oficializó una reducción de hasta el 15% en costos operativos y anunció inversiones en infraestructura portuaria financiadas con ahorro interno.
La administración portuaria de Ushuaia formalizó un nuevo esquema tarifario que establece una reducción de entre el 10 y el 15% en los costos operativos para los usuarios de la terminal marítima. La medida fue oficializada mediante la Resolución 22/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte de un plan integral de modernización del puerto.

Según se informó, la baja en las tarifas se complementa con una simplificación de los procesos administrativos internos, con el objetivo de agilizar la operatoria diaria y mejorar los niveles de transparencia en la gestión. Desde el Ejecutivo aseguran que este reordenamiento permitirá optimizar el funcionamiento sin trasladar costos al sector.

En paralelo, se anunció el inminente llamado a licitación para ejecutar obras de infraestructura clave en el muelle. El proyecto incluye el recambio de 75 defensas, cuyo desgaste ya había sido advertido, lo que permitirá recibir embarcaciones de mayor porte y reducir costos de mantenimiento a futuro.

Además, la segunda etapa del plan contempla la intervención en los sitios 1, 3 y 5 del puerto, donde se realizará el refuerzo de pilotes, mantenimiento estructural y ampliación de la playa de contenedores. También se prevé la renovación de servicios básicos como agua y electricidad, en el marco de una actualización integral de la terminal.

El financiamiento de estas obras proviene, según se indicó, de recursos propios generados a partir de una reestructuración en la gestión operativa. Actualmente, el puerto funciona con una planta de aproximadamente 30 trabajadores, una cifra significativamente menor a la dotación histórica, lo que permitió reducir costos y redirigir fondos hacia inversión.

Si bien la reducción de tarifas y el anuncio de obras aparecen como medidas positivas para la actividad portuaria, el trasfondo expone un debate más amplio sobre el modelo de gestión estatal. El ajuste en la planta de personal como mecanismo de financiamiento y la dependencia de recursos propios plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y el impacto a largo plazo en el empleo y la calidad operativa. En un contexto económico complejo, la eficiencia no debería convertirse en sinónimo de recorte sin planificación.

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