Puerto de Ushuaia: bajan tarifas y lanzan plan de obras con fondos propios tras ajuste en la gestión

La administración portuaria de Ushuaia formalizó un nuevo esquema tarifario que establece una reducción de entre el 10 y el 15% en los costo...

La administración portuaria de Ushuaia formalizó un nuevo esquema tarifario que establece una reducción de entre el 10 y el 15% en los costos operativos para los usuarios de la terminal marítima. La medida fue oficializada mediante la Resolución 22/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte de un plan integral de modernización del puerto.

Según se informó, la baja en las tarifas se complementa con una simplificación de los procesos administrativos internos, con el objetivo de agilizar la operatoria diaria y mejorar los niveles de transparencia en la gestión. Desde el Ejecutivo aseguran que este reordenamiento permitirá optimizar el funcionamiento sin trasladar costos al sector.

En paralelo, se anunció el inminente llamado a licitación para ejecutar obras de infraestructura clave en el muelle. El proyecto incluye el recambio de 75 defensas, cuyo desgaste ya había sido advertido, lo que permitirá recibir embarcaciones de mayor porte y reducir costos de mantenimiento a futuro.

Además, la segunda etapa del plan contempla la intervención en los sitios 1, 3 y 5 del puerto, donde se realizará el refuerzo de pilotes, mantenimiento estructural y ampliación de la playa de contenedores. También se prevé la renovación de servicios básicos como agua y electricidad, en el marco de una actualización integral de la terminal.

El financiamiento de estas obras proviene, según se indicó, de recursos propios generados a partir de una reestructuración en la gestión operativa. Actualmente, el puerto funciona con una planta de aproximadamente 30 trabajadores, una cifra significativamente menor a la dotación histórica, lo que permitió reducir costos y redirigir fondos hacia inversión.