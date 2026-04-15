Denuncia contra jefe de la Plicia de TDF, reclaman deuda e inician acciones judiciales

0 0 15 abril 2026 2026-04-15T01:48:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian presunta estafa millonaria que involucraría a un jefe policial en Tierra del Fuego. Piden investigación y temen represalias.

Un ciudadano denunció una presunta estafa millonaria que involucraría a un integrante de la Policía provincial. Pide intervención de las autoridades y garantías de protección.
Un nuevo caso genera preocupación en Tierra del Fuego tras la denuncia de un vecino que asegura haber sido víctima de una presunta estafa por una suma millonaria que superaría los 4 millones de pesos incluyendo intereses.

Según el testimonio, el hecho involucraría a un integrante de la Policía provincial con rango jerárquico, lo que agrava la situación y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno dentro de la institución.

El denunciante manifestó además su temor a posibles represalias, motivo por el cual decidió resguardar su identidad. En ese sentido, advirtió que la situación ya habría sido planteada en ámbitos informales, sin obtener una respuesta concreta hasta el momento.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la percepción de encubrimiento dentro de estructuras institucionales, conocida popularmente como “muro azul”, y la necesidad de garantizar transparencia y responsabilidad en la función pública.

Ante este escenario, se espera que intervengan los organismos correspondientes para determinar si existen responsabilidades y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

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Cronicas Fueguinas: Denuncia contra jefe de la Plicia de TDF, reclaman deuda e inician acciones judiciales
Denuncia contra jefe de la Plicia de TDF, reclaman deuda e inician acciones judiciales
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