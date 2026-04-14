(Vídeo) Chocó, escapó y dejó el auto abandonado en Ushuaia, buscan al conductor del vehículo patente EHA202

0 0 14 abril 2026 2026-04-14T15:56:00-03:00 Editar esta nota

Accidente con fuga en Ushuaia: hallaron el auto patente EHA202, pero el conductor sigue prófugo tras el choque.

El siniestro ocurrió en plena madrugada en calle Luis Vernet. El vehículo fue hallado con daños, pero aún no se logró dar con la persona que lo conducía.
Un nuevo caso de imprudencia al volante genera indignación en Ushuaia, luego de que un conductor protagonizara un accidente de tránsito y se diera a la fuga sin asumir responsabilidades.

El hecho ocurrió el domingo a las 05:42 horas en calle Luis Vernet al 2400, donde un vehículo impactó y abandonó el lugar sin asistir ni dar aviso a las autoridades.

De acuerdo a testimonios, el rodado involucrado sería un Fiat Palio rojo, de tres puertas, con vidrios polarizados y daños visibles en el lateral izquierdo.

Horas más tarde, el automóvil fue localizado en la intersección de Gobernador Paz y Roca, confirmándose además su patente: EHA202. Sin embargo, pese a este avance en la investigación, el conductor continúa sin ser identificado.

Las denuncias ya fueron radicadas y se mantiene el pedido de colaboración a la comunidad para obtener información que permita dar con el responsable.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse a los siguientes números:
  • 2901-603720
  • 2901-611011
El episodio vuelve a dejar en evidencia una conducta cada vez más frecuente y preocupante: conductores que eligen escapar tras un siniestro, agravando aún más la situación y exponiéndose a consecuencias judiciales.

¿Reconocés el vehículo o sabés quién lo manejaba? Comentá o aportá información.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Chocó, escapó y dejó el auto abandonado en Ushuaia, buscan al conductor del vehículo patente EHA202
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