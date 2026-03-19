De la reforma al fantasma del default: en 17 días el Gobierno de Melella pasó del silencio a admitir la crisis

En apenas 17 días, el Gobierno de Gustavo Melella pasó de un discurso sin referencias económicas concretas a reconocer, en la Legislatura, un escenario financiero crítico que enciende alarmas en toda la provincia.

Durante la apertura de sesiones, el mandatario evitó detallar la situación de las cuentas públicas e incluso deslizó la posibilidad de avanzar en una reforma constitucional, sin advertencias sobre el estado real de la economía fueguina.





Sin embargo, menos de tres semanas después, el ministro de Economía, Alejandro Barroso, expuso ante la comisión de Presupuesto un panorama completamente distinto: un déficit acumulado superior a los $226.000 millones, acompañado por una deuda flotante en crecimiento y un desequilibrio sostenido.





Un giro que expone la crisis





El contraste entre ambos momentos es contundente. Lo que inicialmente fue silencio, hoy se traduce en un reconocimiento explícito de dificultades para sostener el funcionamiento del Estado.





Según lo expuesto en la Legislatura, la situación impacta directamente en áreas clave:

Creciente dificultad para cumplir con proveedores

Riesgo de pago de salarios en cuotas

Restricciones en el funcionamiento del aparato estatal

En ese contexto, el diagnóstico en ámbitos legislativos es claro: el Gobierno pasó de evitar el tema a administrar una crisis ya instalada.



