De la reforma al fantasma del default: en 17 días el Gobierno de Melella pasó del silencio a admitir la crisis

El Gobierno de Tierra del Fuego admitió un déficit de más de $226.000 millones tras semanas de silencio. Crecen las dudas sobre pagos y funcionamiento
En apenas 17 días, el Gobierno de Gustavo Melella pasó de un discurso sin referencias económicas concretas a reconocer, en la Legislatura, un escenario financiero crítico que enciende alarmas en toda la provincia.
Durante la apertura de sesiones, el mandatario evitó detallar la situación de las cuentas públicas e incluso deslizó la posibilidad de avanzar en una reforma constitucional, sin advertencias sobre el estado real de la economía fueguina.
Sin embargo, menos de tres semanas después, el ministro de Economía, Alejandro Barroso, expuso ante la comisión de Presupuesto un panorama completamente distinto: un déficit acumulado superior a los $226.000 millones, acompañado por una deuda flotante en crecimiento y un desequilibrio sostenido.
Un giro que expone la crisis
El contraste entre ambos momentos es contundente. Lo que inicialmente fue silencio, hoy se traduce en un reconocimiento explícito de dificultades para sostener el funcionamiento del Estado.
Según lo expuesto en la Legislatura, la situación impacta directamente en áreas clave:
- Creciente dificultad para cumplir con proveedores
- Riesgo de pago de salarios en cuotas
- Restricciones en el funcionamiento del aparato estatal
En ese contexto, el diagnóstico en ámbitos legislativos es claro: el Gobierno pasó de evitar el tema a administrar una crisis ya instalada.
Medidas de corto plazo
Frente a este escenario, comenzaron a analizarse una serie de herramientas para sostener las finanzas públicas:
- Emisión de letras para cubrir el déficit
- Evaluación de nuevos impuestos
- Reprogramación de pagos
No obstante, especialistas advierten que estas medidas no atacan el problema estructural, sino que buscan ganar tiempo en medio de una situación que se agrava.
Un Estado en retroceso
El impacto de la crisis ya empieza a proyectarse sobre la actividad estatal, con un escenario que podría derivar en:
- Reducción de obra pública
- Menor capacidad de respuesta del Estado
- Parálisis de áreas clave de gestión
Este cuadro no solo afecta a la administración pública, sino que golpea directamente a la economía local, altamente dependiente del gasto estatal.
El giro en menos de tres semanas deja una pregunta inevitable: ¿fue falta de previsión o una decisión política de ocultar la gravedad de la crisis?. Hoy, con los números sobre la mesa, el desafío ya no es discursivo sino urgente: evitar que la provincia avance hacia un escenario de mayor deterioro económico y social.
CUANDO LO RAJAN A ESTE PARASITÓ ENFERMO DE HIV ?ResponderBorrar
También con la cantidad de funcionarios que tienen. Es impresionante la cantidad de inútiles que hayResponderBorrar
Kuka mal nacido el peor estafador q ay . Vamos a vivir mejor decían acá tenes las consecuencias de un grupo de dejenerados , la provincia undiendose de apoco.ResponderBorrar
estara asustado de que no vuelva a ganar el ladron este? mientras todos pasan hambre y le bajan los sueldos, pide plata a nacion para aumentarse el sueldo.... se viene el leon.....ResponderBorrar
ES LO QUE VOTARON LAS KUKARACHASResponderBorrar
Y AHORA SÓLO SE LES OCURRE CREAR IMPUESTOS, NUNCA SERÁN CAPACES DE ACTIVAR LA ECONOMÍA PARA QUE LA PROVINCIA PUEDA DESARROLLARSE
tic tac tic tac, ya se ve gente nerviosa en los pasillos, las ratas fueron abandonando el barco, pero dejaron las ratitas...ResponderBorrar
jajajajajajajajajjajaaj, qué buena descripción! Muuuuy gráficaBorrar
Se veía venir....a quienes sorprendió???? a sus seguidores ignorantes....Chupa medias salgan a defender la Provincia ahora!!!!ResponderBorrar
Una corrida de impagos que supera el 40% complica a Ualá.La mora que sufren los bancos se agrava en las billeteras virtuales. Ualá enfrenta moras que superan el 40% de sus fondos. Se va todo a la mierda con este gobierno de mierda de melella y el gobierno de mierda de milei y el Salvador no es licillof tampoco, ya lo dijo Trump argentina está muriendo nadie lo salvaResponderBorrar
Solo tenian q hacer lo que decia Milei (reducir el gasto publico) pero no, el papi quiso hacerse el guapo y se alineo con los KuKasResponderBorrar
Tengamos memoria al momento de votar: No mas mandriles en TDF!!!
gracias docentes!!! este es su gobierno! NUNCA MAS!ResponderBorrar
Y si, algun dia iba a pasar.ResponderBorrar
Se robaron todo, vos y el negro duro de vuoto.
Quedaran en la historia por ladrones, corruptos y 2 de las personas que peor le han hecho a la provincia y la ciudad de Ushuaia.
La morosidad en Argentina ha alcanzado niveles récord, con un promedio que supera el 10,6% en el segmento minorista. La crisis económica ha llevado a un aumento significativo en la morosidad, especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito. Las entidades financieras han comenzado a limitar los préstamos y a tomar medidas para frenar las demoras en los pagos. La morosidad en plataformas fintech ronda el 25%, muy por encima del sistema bancario tradicional. Hay una crisis economica terrible que tratan de ocultar pero en algun momento va a explotar por los aires ,la gente esta endeudada hasta las bolas solo para comprar comidaResponderBorrar
y despues sacan un plan para que la gente saque creditos y la gente no tienen un mango y menos ellos pagan los sueldos ,la gente no tienen plata y debe mucho con las tarjetas de creditos ,argentina se esta llenando de deudores morosos y solo para comprar comidaResponderBorrar
Ojalá que nadie pague ni un peso de impuestos provincialesResponderBorrar