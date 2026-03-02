Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia.

Señalamientos directos





De acuerdo al testimonio de los trabajadores, José Segovia sería quien tomó las decisiones respecto a los pagos y quien se habría negado a regularizar la situación. Además, denunciaron que, ante la insistencia, tanto empleados como proveedores habrían sido bloqueados en los canales de comunicación habituales.





Los denunciantes también afirmaron que el empresario habría realizado comentarios discriminatorios durante los reclamos, situación que —de formalizarse ante la Justicia— podría configurar un agravante en el conflicto laboral.

Obra en conflicto y antecedentes





Según indicaron, la obra presenta demoras y, aunque algunos trabajos continuarían, existiría malestar entre los trabajadores por la incertidumbre en los pagos.





Asimismo, señalaron que no sería el primer episodio de estas características vinculado al empresario, recordando antecedentes públicos en diciembre pasado y conflictos previos en años anteriores.





Hasta el momento, ni José Segovia ni la empresa Altura Projects SAS emitieron una respuesta oficial frente a las acusaciones.



