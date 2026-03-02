Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia

0 0 02 marzo 2026 2026-03-02T06:46:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia.

Trabajadores que participaron en la remodelación de la estación de servicio YPF de Maipú y Fadul apuntaron directamente contra José Segovia, titular de Altura Projects SAS, por incumplimientos salariales y presuntos maltratos.

Trabajadores que realizaron tareas en la remodelación de la estación de servicio de YPF, ubicada en la intersección de Maipú y Fadul de Ushuaia, denunciaron públicamente la falta de pago por los trabajos ejecutados y señalaron como responsable directo a José Segovia, quien figura como titular de la firma contratista Altura Projects SAS.

Según manifestaron los denunciantes, fueron contratados para realizar el techo de la estación de servicio y, una vez finalizadas las tareas, no habrían percibido el dinero acordado. Aseguran que tras reiterados reclamos solo recibieron excusas y evasivas.

Señalamientos directos

De acuerdo al testimonio de los trabajadores, José Segovia sería quien tomó las decisiones respecto a los pagos y quien se habría negado a regularizar la situación. Además, denunciaron que, ante la insistencia, tanto empleados como proveedores habrían sido bloqueados en los canales de comunicación habituales.

Los denunciantes también afirmaron que el empresario habría realizado comentarios discriminatorios durante los reclamos, situación que —de formalizarse ante la Justicia— podría configurar un agravante en el conflicto laboral.
Obra en conflicto y antecedentes

Según indicaron, la obra presenta demoras y, aunque algunos trabajos continuarían, existiría malestar entre los trabajadores por la incertidumbre en los pagos.

Asimismo, señalaron que no sería el primer episodio de estas características vinculado al empresario, recordando antecedentes públicos en diciembre pasado y conflictos previos en años anteriores. (VER)

Hasta el momento, ni José Segovia ni la empresa Altura Projects SAS emitieron una respuesta oficial frente a las acusaciones.

Posibles acciones judiciales

Los trabajadores evalúan avanzar con reclamos judiciales por incumplimiento contractual y salarial. El caso podría derivar en presentaciones ante el fuero laboral y, de corresponder, en denuncias penales si se acreditaran los hechos denunciados.

El conflicto vuelve a poner bajo la lupa los controles en obras privadas de relevancia en Ushuaia y las responsabilidades de las empresas contratistas.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3327,Internacionales,170,Locales,4315,Noticias Nacionales,1452,Policiale,8,Policiales,11568,Sociedad,5191,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15213,Ultimas Noticias,13602,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia
Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia
Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCZixI2uPkwy6C9uNa4uXCU6kq-P68C91FNXlUOdhiUA_m-VpUWA71Wvvn1xJP27gh932r-FWxb5Yx_poQZROgEmglp6UkS5EPouLCvszzOX0YFAIXWu2nRsDj9jh8K4KgXpmUObijvXhJBPWVGyfajkaDlFS2YP2J4oeO4uqNO2olDz4dvPTe/w640-h384/denuncian%20estafa%20en%20obra%20de%20la%20ypf%20de%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCZixI2uPkwy6C9uNa4uXCU6kq-P68C91FNXlUOdhiUA_m-VpUWA71Wvvn1xJP27gh932r-FWxb5Yx_poQZROgEmglp6UkS5EPouLCvszzOX0YFAIXWu2nRsDj9jh8K4KgXpmUObijvXhJBPWVGyfajkaDlFS2YP2J4oeO4uqNO2olDz4dvPTe/s72-w640-c-h384/denuncian%20estafa%20en%20obra%20de%20la%20ypf%20de%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/denuncian-jose-segovia-por-falta-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/denuncian-jose-segovia-por-falta-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos