Denuncian a José Segovia por falta de pago en la obra de la YPF de Ushuaia.
Trabajadores que realizaron tareas en la remodelación de la estación de servicio de YPF, ubicada en la intersección de Maipú y Fadul de Ushuaia, denunciaron públicamente la falta de pago por los trabajos ejecutados y señalaron como responsable directo a José Segovia, quien figura como titular de la firma contratista Altura Projects SAS.
Según manifestaron los denunciantes, fueron contratados para realizar el techo de la estación de servicio y, una vez finalizadas las tareas, no habrían percibido el dinero acordado. Aseguran que tras reiterados reclamos solo recibieron excusas y evasivas.
Señalamientos directos
De acuerdo al testimonio de los trabajadores, José Segovia sería quien tomó las decisiones respecto a los pagos y quien se habría negado a regularizar la situación. Además, denunciaron que, ante la insistencia, tanto empleados como proveedores habrían sido bloqueados en los canales de comunicación habituales.
Los denunciantes también afirmaron que el empresario habría realizado comentarios discriminatorios durante los reclamos, situación que —de formalizarse ante la Justicia— podría configurar un agravante en el conflicto laboral.
Obra en conflicto y antecedentes
Según indicaron, la obra presenta demoras y, aunque algunos trabajos continuarían, existiría malestar entre los trabajadores por la incertidumbre en los pagos.
Asimismo, señalaron que no sería el primer episodio de estas características vinculado al empresario, recordando antecedentes públicos en diciembre pasado y conflictos previos en años anteriores. (VER)
Hasta el momento, ni José Segovia ni la empresa Altura Projects SAS emitieron una respuesta oficial frente a las acusaciones.
Posibles acciones judiciales
Los trabajadores evalúan avanzar con reclamos judiciales por incumplimiento contractual y salarial. El caso podría derivar en presentaciones ante el fuero laboral y, de corresponder, en denuncias penales si se acreditaran los hechos denunciados.
El conflicto vuelve a poner bajo la lupa los controles en obras privadas de relevancia en Ushuaia y las responsabilidades de las empresas contratistas.
