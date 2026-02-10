Acomodados en el Puerto antes de la intervención: denuncian ingresos a dedo de hijos de dirigentes sin concurso ni llamado público

Mientras los sindicatos se movilizan contra la intervención del Puerto de Ushuaia en nombre de la “defensa de lo público”, salen a la luz denuncias graves: hijos e hijas de dirigentes gremiales habrían ingresado a trabajar sin concurso, sin llamados y sin control, únicamente por su parentesco con referentes sindicales.

La intervención del Puerto de Ushuaia no solo expuso desmanejos administrativos, sino que comenzó a dejar al descubierto una práctica sistemática que hoy incomoda a los mismos sindicatos que encabezan protestas: el ingreso de familiares directos de dirigentes gremiales a cargos portuarios, sin concurso ni procedimiento legal alguno.





Según puedo averiguar este medio, durante la gestión del entonces presidente Roberto Murcia, y días antes de ser intervenido, se produjo una ola de incorporaciones irregulares, donde no existieron llamados públicos, concursos de antecedentes ni evaluaciones técnicas. El único requisito habría sido el apellido.



