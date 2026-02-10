Acomodados en el Puerto antes de la intervención: denuncian ingresos a dedo de hijos de dirigentes sin concurso ni llamado público

Denuncian ingresos a dedo de hijos de sindicalistas al Puerto sin concursos. Los gremios que hoy protestan serían los mismos que los acomodaron.
Mientras los sindicatos se movilizan contra la intervención del Puerto de Ushuaia en nombre de la “defensa de lo público”, salen a la luz denuncias graves: hijos e hijas de dirigentes gremiales habrían ingresado a trabajar sin concurso, sin llamados y sin control, únicamente por su parentesco con referentes sindicales.
La intervención del Puerto de Ushuaia no solo expuso desmanejos administrativos, sino que comenzó a dejar al descubierto una práctica sistemática que hoy incomoda a los mismos sindicatos que encabezan protestas: el ingreso de familiares directos de dirigentes gremiales a cargos portuarios, sin concurso ni procedimiento legal alguno.
Según puedo averiguar este medio, durante la gestión del entonces presidente Roberto Murcia, y días antes de ser intervenido, se produjo una ola de incorporaciones irregulares, donde no existieron llamados públicos, concursos de antecedentes ni evaluaciones técnicas. El único requisito habría sido el apellido.
Lo más grave es que los sindicatos que hoy reclaman contra la intervención —ATE, UPCN y APDFA— son los mismos cuyos dirigentes colocaron a sus hijos dentro del Puerto, ahora amenazados por auditorías, controles y revisión de contratos.
Ingresos “Acomodados y arreglos politicos” al Estado
Entre los casos denunciados se encuentran:
- Ramírez Lorena, hija de la delegada de ATE, incorporada al Puerto sin concurso. Su madre, además, ocupa un cargo jerárquico como directora de Seguridad y fue una de las firmantes de la documentación que habilitó la seguridad privada, contradiciendo el discurso público “anti privatización”.
- D’Angelo Guido, hijo de Javier D’Angelo, congresal de ATE y director de Fiscalización, ingresado sin proceso de selección abierto.
- Fantoni Khamila, hija de Leo Fantoni, dirigente de ATE y jefe del Departamento Taller, área clave del Puerto.
- Hernández Agüero, hijo de Jorge Hernández, dirigente de APDFA y ATE, quien además controla la jefatura de división del Taller.
- Ríos Zaira, hija de Serapio “Luli” Ríos, dirigente de UPCN y jefe de división del Taller.
Se entiende porque se rasgan las vestiduras por el puerto, no es por vos, es por ellos, por sus beneficios.
En todos los casos, la coincidencia es alarmante: familiares directos de dirigentes sindicales, ingresados a dedo, sin concurso, sin transparencia y sin igualdad de oportunidades para otros trabajadores fueguinos.
Los que gritan “defensa de lo público”, pero usan el Estado como herencia
El contraste no podría ser más obsceno. Mientras cientos de fueguinos quedan afuera de empleos públicos por no tener contactos, los hijos de dirigentes gremiales acceden a cargos estratégicos como si el Puerto fuera una empresa familiar.
Hoy, esos mismos sindicatos encabezan marchas contra la intervención, pero no explican:
- Por qué nunca exigieron concursos públicos?
- Por qué no denunciaron los ingresos a dedo?
Por qué defienden estructuras creadas para proteger privilegios, no derechos laborales.
Para muchos trabajadores portuarios, el rechazo a la intervención no es ideológico ni laboral, sino una reacción defensiva frente a la posibilidad de que se revisen estos ingresos irregulares.
Intervención que incomoda
La intervención del Puerto comenzó a poner luz donde antes había silencio. Auditorías, revisión de contratos y control de funciones amenazan un esquema de acomodos que funcionó durante años sin preguntas.
Por eso crece una sospecha cada vez más fuerte: Las movilizaciones no serían para defender al Puerto, sino para defender cargos heredados. Y mientras los sindicatos hablan de “lucha”, los expedientes, los apellidos y la ausencia total de concursos cuentan otra historia
En definitiva habían delincuentes y ahora reemplazados por mayores delincuentes todavía. Como decir estaban los ladrones de naranjas y ahora ingreso la Mafia Siciliana.ResponderBorrar
Murcia y los gremialistas se creen que somos todos giles, andate murcia ya destruiste el puerto soreteResponderBorrar
la hija de carlos cordoba directora de personal aparte de poner otros hijos en la muniResponderBorrar
Los ingreso que hubo en puertos no fueron esos que mencionanResponderBorrar
Los que hubo fueron acordados por la copar comandada por
franco caprichito castillo
Paula cordoba
bleuer
Modificaron un monton de articulos y pusieron para meter a discrecion losncontratados de murcia y amigos de ellos
El grueso de empleados denuncio a trabajo y no hicieron una chota
Denunciaron a la fiscalia de mierda de estado del chanta de sucre y no investigaron una chota
Los responsables de esos ingresos trucho son murcia ramirez y la copar que violaron el convenio de ate para qcomodar gente
Nada tienen que ver el resto de empleados que denunciaron esto pero murcia se la paso a las denuncia por los huevos
Trabajo no dio bola
Y la banda de sucre no dieron bola
12 personas mal ingresadas
Y ahora en momento de recortes y ajustes en puertos esperamos que murcia tenga las pelotas de cancelar esas designaciones mal hecha y desarmar esa copar traidora de portuarios que se han hecho designar eternos por que no hay reeleccionde copar ya que al genio de castillo se le ocurrio porner una clausula que hasta que no haya concurso interno en puertos seguiran los mismos copar y cobrando
Saquen a Murcia y Ramirez de puertos que mas tiene que pasar monica deja de bancarlos
El listado de mal designados ya los publico cronicas
Habia 14 solo quiten los dos ultimos el 13 y 14
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/puerto-intervenido-antesingresos-planta.html?m=1
Que raro no?ResponderBorrar
Después salen los kukas descerebrados a defender "la soberanía" provincial. El puerto hace años que es una CUEVA DE LADRONES.ResponderBorrar
QUE HERMOSO COMO SE DESTAPA LA OLLA Y VA SALTANDO TODA LA MIERDA Y LOS CURROS. CON RAZON TANTO MIEDO A LA INTERVENCIONResponderBorrar
Juicio político al gobernador y a todos los ladrones que lo acompañan en la gestiónResponderBorrar
NIDO DE RATAS...ResponderBorrar
todos lo que entraron por los gremios estan haciendo soberania y defendiendo el patrimonio de todos nosotros. VIVA PERONIAResponderBorrar
Que aHDMil PTA como cagan a todos sus propios compañeros, ahora como los van a mirar a la cara los de ate son los más traidores que pueden existir gremio de soretesResponderBorrar
MILEI, POR FAVOR INTERVENGAN LA PROVINCIA YA!!!!🙏🙏🙏🙏🙏ResponderBorrar
Y QUE LA CORRUPCIÓN NO QUEDE SIN CONDENA
ya esta, lo bueno es que quizas el puerto nunca mas vuelva a ser esa cueva de vagos, no todos, pero los parri, benzo, el rengo asesino de Vazquez y el resto que ya conocemos todos. los que aparecieron ahora , pero para laburar nunca. Vamos.ResponderBorrar
Ate dios que banda de delincuentesResponderBorrar
Gonzalo Romero hijo de Emir Romero el ponderado Director mas chorro q tuvo la dpp en toda la historia fueguina UPCN chanta como el gordo sinvergüenza de Camino asiq lo reemplaza muy bienResponderBorrar
Micaela moreira sentada en palo viejo y seco rascandose la argolla ,matafuegos vencidos desde el 2021 y los cbio despues de la auditoría antes de la intervencion ,cara dura sinvergüenza y facturando en la fábrica se dice q es ingeniera de higiene de argolla y seguridad jajaja ese puerto no tenia desperdicioResponderBorrar
Viva la libertad carajo ! Adelante MileiResponderBorrar
Si esto ocurre en el Puerto, imagínense lo que pasa en la Municipalidad de Ushuaia. Vayan a los legajos y van a encontrar apellidos que se repiten por generaciones. Nepotismo, avalado por todos lo intendentes de las últimas décadas. Después, los sindicatos salen a proclamar el "convenio municipal de empleo" y el ingreso por concurso. Puro humo, si son ellos mismos los que gerencian las listas de su hijos con el ejecutivo, a cambio de firmar acuerdos salariales de miseria.ResponderBorrar
Viejo ladino si los hayResponderBorrar
Con cara de pan triste fue a gobierno y ahira esta gestionando ingreso de mas gente a planta permanemte.
Anda a cagar murcia traidor
Soreete
Asi no hay paz social sepanlo
Escrito y firmado... Que mas queres... Que se lo queden por 100. Años...ResponderBorrar
Seguro investiga la gorda Barrionuevo que le encanta encubrir el NEPOTISMO el apodo es de los abultado de millones que recibe por mes por ser manipuladora serial. La gorda debería jubilarse hace 10 años pero sigue arreglando las causas e imposibilitando que ese dinero de mas por treinta años en el cargo se lo paguen a otro que ganaria la mitad por esa tarea, y la haría mejor. Debe tener algun arreglo con los tranfugas del STJ.ResponderBorrar
Jajajaja ahí los tenés a los que le dicen traidores a los que están trabajando Trabajando, no rascandoce los huevos y quemando tablas soretes hdrp .... ojalá no pisen más el puerto vagos de mierdaResponderBorrar