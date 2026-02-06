Laguna Esmeralda, convertida en una feria sin control: desorden, informalidad y riesgo ambiental

La situación en la zona de Laguna Esmeralda ya no admite matices: el descontrol es evidente. Lo que debería ser un área natural protegida, ordenada y preservada, se transformó en un espacio dominado por la informalidad, la improvisación y la ausencia total de controles estatales.

Actualmente, el sendero y su entorno inmediato están ocupados por puestos irregulares que venden alimentos sin habilitación, alquilan equipos sin controles de seguridad y desarrollan actividades comerciales al margen de cualquier normativa. La presencia del Estado es prácticamente inexistente, mientras las prácticas ilegales se multiplican a la vista de todos.El contraste es cada vez más preocupante: no hay baños, no hay información oficial para los visitantes, no hay señalización adecuada, ni servicios básicos mínimos. En cambio, avanza un mercado improvisado, más cercano a una feria informal que a un sendero de montaña en un destino turístico internacional. La imagen que se proyecta a turistas de todo el mundo es alarmante, al tiempo que el deterioro del entorno natural se acelera.





A esta situación se suma la falta de regulación ambiental, que agrava aún más el problema. La presión constante de visitantes, combinada con la inexistencia de controles y límites claros, pone en riesgo un ecosistema frágil, donde la ilegalidad se naturaliza y la improvisación reemplaza a cualquier política de conservación seria.





Lejos de corregir este rumbo, el INFUETUR insiste en avanzar con decisiones que generan más interrogantes que certezas. En lugar de ordenar, controlar y preservar, ahora se evalúa la apertura de un nuevo sendero, una medida que podría provocar un daño ambiental irreparable si no se sustenta en una planificación técnica, responsable y sustentable.





En este contexto, comienza a instalarse una comparación tan incómoda como elocuente: así como “La Saladita” se convirtió en sinónimo de informalidad y ausencia de reglas, Laguna Esmeralda parece replicar ese modelo a cielo abierto, sin controles ni gestión responsable.





Cada vez más voces coinciden en que la única salida posible es una articulación público-privada, con participación de sectores que cuenten con experiencia real en la administración de servicios turísticos y conservación ambiental. Sin un cambio de enfoque urgente, el desorden continuará y Laguna Esmeralda corre el riesgo de dejar de ser uno de los grandes tesoros naturales de Ushuaia, para convertirse en el reflejo más claro de la falta de planificación, proyección y gestión.