Laguna Esmeralda, convertida en una feria sin control: desorden, informalidad y riesgo ambiental

Laguna Esmeralda enfrenta descontrol, puestos irregulares y falta de servicios. Crece la preocupación por el impacto ambiental y la ausencia de planificación.

Puestos irregulares, ventas sin habilitación y ausencia total de servicios básicos evidencian la falta de planificación en uno de los principales atractivos turísticos de Ushuaia.
La situación en la zona de Laguna Esmeralda ya no admite matices: el descontrol es evidente. Lo que debería ser un área natural protegida, ordenada y preservada, se transformó en un espacio dominado por la informalidad, la improvisación y la ausencia total de controles estatales.

Actualmente, el sendero y su entorno inmediato están ocupados por puestos irregulares que venden alimentos sin habilitación, alquilan equipos sin controles de seguridad y desarrollan actividades comerciales al margen de cualquier normativa. La presencia del Estado es prácticamente inexistente, mientras las prácticas ilegales se multiplican a la vista de todos.El contraste es cada vez más preocupante: no hay baños, no hay información oficial para los visitantes, no hay señalización adecuada, ni servicios básicos mínimos. En cambio, avanza un mercado improvisado, más cercano a una feria informal que a un sendero de montaña en un destino turístico internacional. La imagen que se proyecta a turistas de todo el mundo es alarmante, al tiempo que el deterioro del entorno natural se acelera.

A esta situación se suma la falta de regulación ambiental, que agrava aún más el problema. La presión constante de visitantes, combinada con la inexistencia de controles y límites claros, pone en riesgo un ecosistema frágil, donde la ilegalidad se naturaliza y la improvisación reemplaza a cualquier política de conservación seria.

Lejos de corregir este rumbo, el INFUETUR insiste en avanzar con decisiones que generan más interrogantes que certezas. En lugar de ordenar, controlar y preservar, ahora se evalúa la apertura de un nuevo sendero, una medida que podría provocar un daño ambiental irreparable si no se sustenta en una planificación técnica, responsable y sustentable.

En este contexto, comienza a instalarse una comparación tan incómoda como elocuente: así como “La Saladita” se convirtió en sinónimo de informalidad y ausencia de reglas, Laguna Esmeralda parece replicar ese modelo a cielo abierto, sin controles ni gestión responsable.

Cada vez más voces coinciden en que la única salida posible es una articulación público-privada, con participación de sectores que cuenten con experiencia real en la administración de servicios turísticos y conservación ambiental. Sin un cambio de enfoque urgente, el desorden continuará y Laguna Esmeralda corre el riesgo de dejar de ser uno de los grandes tesoros naturales de Ushuaia, para convertirse en el reflejo más claro de la falta de planificación, proyección y gestión.

