(Video) Pelea, corridas y choque: destrozaron un auto estacionado y huyeron en el barrio Los Fueguinos

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo terminó con un auto estacionado destrozado en el barrio Los Fueguinos, frente al quincho del SOEM, y con los responsables dándose a la fuga.

El hecho se registró alrededor de las 5:11 de la mañana, sobre la calle 8 de Noviembre, cuando dos vehículos ocupados por hombres y mujeres comenzaron a discutir en plena vía pública. Según relataron testigos, la situación escaló rápidamente entre insultos, corridas y maniobras imprudentes.





En ese contexto, uno de los autos realizó una brusca marcha atrás e impactó de lleno contra un vehículo que se encontraba correctamente estacionado, provocándole graves daños en la parte trasera. Tras el choque, los involucrados escaparon del lugar sin hacerse cargo, dejando al damnificado con importantes pérdidas materiales.





El propietario del vehículo afectado, Juan, relató que su auto era su única herramienta de trabajo y que el daño sufrido lo dejó en una situación crítica. Vecinos del sector indicaron que el vehículo involucrado sería un Volkswagen Polo blanco.





El episodio quedó registrado en videos aportados por vecinos, material que ya se encuentra en poder del damnificado. Desde allí, se apeló a la solidaridad de la comunidad para obtener información que permita identificar al responsable y resolver el conflicto sin llegar a instancias judiciales.





“Nos destrozaron el auto y se dieron a la fuga. Queremos que quien haya sido se acerque para hablar y solucionar el tema por las buenas”, expresó el vecino afectado.



