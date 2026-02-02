(Video) Pelea, corridas y choque: destrozaron un auto estacionado y huyeron en el barrio Los Fueguinos

Una pelea entre dos autos terminó con un vehículo estacionado destrozado frente al SOEM. Todo quedó grabado y buscan al responsable.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo frente al quincho del SOEM. Dos vehículos protagonizaron una discusión y, en medio de la fuga, uno de ellos impactó contra un auto estacionado. Todo quedó registrado en video.

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo terminó con un auto estacionado destrozado en el barrio Los Fueguinos, frente al quincho del SOEM, y con los responsables dándose a la fuga.

El hecho se registró alrededor de las 5:11 de la mañana, sobre la calle 8 de Noviembre, cuando dos vehículos ocupados por hombres y mujeres comenzaron a discutir en plena vía pública. Según relataron testigos, la situación escaló rápidamente entre insultos, corridas y maniobras imprudentes.

En ese contexto, uno de los autos realizó una brusca marcha atrás e impactó de lleno contra un vehículo que se encontraba correctamente estacionado, provocándole graves daños en la parte trasera. Tras el choque, los involucrados escaparon del lugar sin hacerse cargo, dejando al damnificado con importantes pérdidas materiales.

El propietario del vehículo afectado, Juan, relató que su auto era su única herramienta de trabajo y que el daño sufrido lo dejó en una situación crítica. Vecinos del sector indicaron que el vehículo involucrado sería un Volkswagen Polo blanco.

El episodio quedó registrado en videos aportados por vecinos, material que ya se encuentra en poder del damnificado. Desde allí, se apeló a la solidaridad de la comunidad para obtener información que permita identificar al responsable y resolver el conflicto sin llegar a instancias judiciales.

“Nos destrozaron el auto y se dieron a la fuga. Queremos que quien haya sido se acerque para hablar y solucionar el tema por las buenas”, expresó el vecino afectado.

  1. Anónimofebrero 02, 2026

    La Matanza!!!

    Digo.... la Ushuaia de Vuoto!!! Logro lo que quería o va por mas destruccion????

  2. Anónimofebrero 02, 2026

    Ushuaia está lleno de cámaras, ojalá los encuentran

  3. Anónimofebrero 02, 2026

    Estos son los PAJEROS que aún viven con los padres HDMILPTAS. NENE ROMPE PAPA PAGA SIMPLE.

  4. Anónimofebrero 02, 2026

    Típico BARRIO LOS FUEGUINOS, Tremendos BOLUDOS/AS que viven con los padres, así cualquiera.

  5. Anónimofebrero 02, 2026

    Una ver...a tu video

  6. Anónimofebrero 02, 2026

    Haber esclavos criptolibertarios si dejan de consumir drogas porque cuando llegue los quiero ver bien firmes para saludarme . Su amo Trump.

    1. Anónimofebrero 02, 2026

      adermicina y calladito la boca a trabajar.....si es que sos capaz de hacer algo

  7. Anónimofebrero 02, 2026

    Donde crece la villa y asentamientos irregulares hay robos, peleas ,droga y borrachos

  8. Anónimofebrero 02, 2026

    En Villa La Rana vivía más tranquilo, pero a la Jessica se le ocurrió venirnos al sur para ver que onda. Me parece que nos volvemos al congourbano.

  9. Anónimofebrero 02, 2026

    Me da lástima el perrito pensé que estos imbeciles drogadictos lo iban a pisar

