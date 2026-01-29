Cartelería mal instalada: cuando la falta de planificación convierte una obra pública en dinero perdido

La colocación de nueva cartelería con nombres de calles en Ushuaia vuelve a dejar en evidencia un problema recurrente de la gestión municipal: hacer obras sin planificación, sin control técnico y sin evaluar consecuencias, transformando una inversión necesaria en dinero público mal utilizado.

Nadie discute la importancia de contar con señalización urbana clara y actualizada. El problema surge cuando lo que se hace, se hace mal. En distintos puntos de la ciudad, los nuevos carteles fueron instalados a una altura aproximada de 1,60 metros del nivel del suelo , una medida que no sólo resulta inadecuada, sino que pone en riesgo directo a peatones y turistas.





Un hecho concreto lo expuso de manera gráfica: en la esquina de Paz y Laserre, un turista de alrededor de 1,80 metros de altura terminó golpeándose la frente contra uno de estos carteles mientras caminaba distraído. La situación se repite en cruces como Kuanip y Primer Argentino, además de otros sectores donde la cartelería quedó a la altura de la cabeza, funcionando más como un obstáculo que como una herramienta de orientación.





Este tipo de errores no son menores ni anecdóticos. Revelan una ausencia total de planificación urbana, de controles básicos y de criterios técnicos mínimos. Colocar carteles sin respetar alturas seguras implica que, tarde o temprano, deberán ser reubicados, corregidos o reemplazados, lo que significa gastar dos veces por hacer una sola cosa mal.





En una ciudad donde se habla constantemente de falta de recursos, resulta llamativo que el Municipio no cuide cada peso invertido. Porque el dinero que se pierde corrigiendo errores evitables sale del bolsillo de los vecinos, no de un presupuesto abstracto.





Además, la situación expone una lógica repetida: se prioriza lo visible, la foto de la obra terminada, pero no el funcionamiento real ni la seguridad cotidiana. Planificar no es opcional, es una obligación de cualquier gestión que administre fondos públicos.





Hasta el momento, no se informó si existe una normativa municipal que establezca la altura mínima de este tipo de cartelería, ni si se realizará una revisión de los puntos ya instalados. Mientras tanto, Ushuaia suma otro ejemplo de obras que se hacen, pero no se hacen bien.





Porque cuando una obra pública se ejecuta sin planificación, no es progreso: es dinero perdido.