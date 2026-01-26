Hallan muerto a un hombre en el interior de su casa

Un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Río Grande durante la tarde del domingo, cuando un hombre de 38 años, identificado por su apellido Gómez, fue hallado muerto en el interior de su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 252 y Victoria Ocampo, en el sector comprendido entre los barrios CGT y San Martín Norte. El hallazgo fue realizado por un familiar directo, quien dio aviso inmediato a las autoridades.





En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, junto con efectivos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes. De acuerdo a la información oficial, la causa de la muerte fue asfixia, y los investigadores descartaron la existencia de signos de criminalidad.





Con estos elementos, la principal hipótesis que se maneja es la de un presunto suicidio, aunque desde el ámbito judicial aclararon que se aguardarán los resultados de la autopsia para confirmar de manera fehaciente las circunstancias del fallecimiento.





El juzgado de turno ordenó la realización del estudio forense, que permitirá establecer con precisión la data y mecánica de la muerte. Fuentes policiales indicaron que el hombre atravesaba una situación personal compleja y que el hecho habría ocurrido en un contexto judicial delicado, ya que había sido denunciado recientemente en una causa por presunto abuso sexual, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.





Desde las autoridades se informó que el caso continúa bajo análisis judicial, a la espera de los resultados periciales que permitan cerrar el expediente con mayor claridad.