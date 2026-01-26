Hallan muerto a un hombre en el interior de su casa

2 0 26 enero 2026 2026-01-26T03:23:00-03:00 Editar esta nota

Un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Río Grande durante la tarde del domingo, cuando un hombre de 38 años, identificado por su apel...

Un hombre de 38 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda este domingo por la tarde. La Policía descartó indicios de criminalidad y el juzgado ordenó la autopsia para confirmar las circunstancias del fallecimiento.
Un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Río Grande durante la tarde del domingo, cuando un hombre de 38 años, identificado por su apellido Gómez, fue hallado muerto en el interior de su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 252 y Victoria Ocampo, en el sector comprendido entre los barrios CGT y San Martín Norte. El hallazgo fue realizado por un familiar directo, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, junto con efectivos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes. De acuerdo a la información oficial, la causa de la muerte fue asfixia, y los investigadores descartaron la existencia de signos de criminalidad.

Con estos elementos, la principal hipótesis que se maneja es la de un presunto suicidio, aunque desde el ámbito judicial aclararon que se aguardarán los resultados de la autopsia para confirmar de manera fehaciente las circunstancias del fallecimiento.

El juzgado de turno ordenó la realización del estudio forense, que permitirá establecer con precisión la data y mecánica de la muerte. Fuentes policiales indicaron que el hombre atravesaba una situación personal compleja y que el hecho habría ocurrido en un contexto judicial delicado, ya que había sido denunciado recientemente en una causa por presunto abuso sexual, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.

Desde las autoridades se informó que el caso continúa bajo análisis judicial, a la espera de los resultados periciales que permitan cerrar el expediente con mayor claridad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2452,Interes General,3309,Internacionales,167,Locales,4202,Noticias Nacionales,1444,Policiale,7,Policiales,11535,Sociedad,5163,Tecno,82,Tendencias,172,Titulares,15081,Ultimas Noticias,13470,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Hallan muerto a un hombre en el interior de su casa
Hallan muerto a un hombre en el interior de su casa
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMwnum5evqa6DvBCqZnVcHjqq7Bd9btkXveHBLEco6Hd0USoaYGj66GetbShSE3X5dV6EIBNWZe9fbZ1j1laKhVVRrZcGsMJ-pkTvNTzNwaUL28Xjf4b6EhN4cQZVYHG1sdwLA8Xk-X5UciqyCxbysyPzFqeAsdnzkxmzOZl5oogXDhiCInmhz/w640-h384/hallan%20a%20persona%20muerta%20en%20su%20vivienda.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMwnum5evqa6DvBCqZnVcHjqq7Bd9btkXveHBLEco6Hd0USoaYGj66GetbShSE3X5dV6EIBNWZe9fbZ1j1laKhVVRrZcGsMJ-pkTvNTzNwaUL28Xjf4b6EhN4cQZVYHG1sdwLA8Xk-X5UciqyCxbysyPzFqeAsdnzkxmzOZl5oogXDhiCInmhz/s72-w640-c-h384/hallan%20a%20persona%20muerta%20en%20su%20vivienda.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/hallan-muerto-un-hombre-en-el-interior.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/hallan-muerto-un-hombre-en-el-interior.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos