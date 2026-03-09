El BTF impulsa un plan de financiamiento para viviendas e infraestructura en la provincia

El nuevo programa incluye préstamos con tasa preferencial, financiamiento para infraestructura y herramientas del mercado de capitales.

El Banco de Tierra del Fuego presentó un nuevo esquema de financiamiento destinado a impulsar el acceso a la vivienda, dinamizar el sector inmobiliario y acompañar el desarrollo urbano en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.





La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Gustavo Melella y forma parte del Programa Integral de Financiamiento Sostenible e Inclusivo de Vivienda, que contempla créditos hipotecarios a largo plazo, financiamiento para obras de infraestructura básica y nuevas herramientas vinculadas al mercado de capitales.





La presentación fue encabezada por el presidente del banco, Adrián Cosentino, durante un encuentro con representantes del sector productivo, financiero y social de la provincia.