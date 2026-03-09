El BTF impulsa un plan de financiamiento para viviendas e infraestructura en la provincia

El BTF lanza créditos hipotecarios a 30 años para impulsar el acceso a la vivienda en Tierra del Fuego
El nuevo programa incluye préstamos con tasa preferencial, financiamiento para infraestructura y herramientas del mercado de capitales.

El Banco de Tierra del Fuego presentó un nuevo esquema de financiamiento destinado a impulsar el acceso a la vivienda, dinamizar el sector inmobiliario y acompañar el desarrollo urbano en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Gustavo Melella y forma parte del Programa Integral de Financiamiento Sostenible e Inclusivo de Vivienda, que contempla créditos hipotecarios a largo plazo, financiamiento para obras de infraestructura básica y nuevas herramientas vinculadas al mercado de capitales.

La presentación fue encabezada por el presidente del banco, Adrián Cosentino, durante un encuentro con representantes del sector productivo, financiero y social de la provincia.

Créditos hipotecarios a 30 años

Uno de los ejes centrales del programa será una nueva línea de Créditos Hipotecarios Accesibles, que estará disponible en los próximos días.

Los préstamos estarán destinados a:
  • Construcción de vivienda
  • Ampliación de inmuebles
  • Compra de primera vivienda
Los créditos serán bajo modalidad UVA, con:
  1. Tasa nominal anual entre el 8% y el 12%
  2. Plazos de hasta 30 años
Según explicó la entidad financiera, el esquema incorporará un mecanismo de protección del ingreso familiar.

En caso de que el índice UVA se aleje significativamente del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), la actualización de la cuota se realizará tomando este último indicador para evitar que un aumento excesivo afecte la capacidad de pago de las familias. “Este programa no se agota en una línea de crédito aislada, sino que propone una integración de actores desde una visión ecosistémica”, explicó Cosentino.

Financiamiento para infraestructura domiciliaria

El programa también incluye líneas para obras de infraestructura básica en viviendas, como la conexión a la red de gas natural.

El banco informó que se adecuaron las condiciones de la línea de financiamiento para facilitar instalaciones domiciliarias y promover la sustitución del gas envasado, del cual aún dependen numerosas familias fueguinas.

Apoyo al sector de la construcción

Otra parte del esquema está orientada al sector privado. El BTF brindará asistencia crediticia y técnica a empresas vinculadas a la construcción, con herramientas destinadas a fortalecer toda la cadena de valor.

Entre las medidas previstas se incluyen:
  • Líneas de crédito para capital de trabajo
  • Financiamiento para bienes de capital
  • Extensión de plazos y períodos de gracia para desarrolladoras
En los casos en que los proyectos cuenten con aval del FOGADEF, ese organismo accederá además a bonificaciones en parte de la comisión. El programa también contempla la posibilidad de canalizar inversiones a través del mercado financiero.

Esto será posible gracias al vínculo estratégico del banco con el Mercado Argentino de Valores, que permitirá desarrollar instrumentos de financiamiento destinados al sector habitacional.

Articulación con organismos provinciales

El esquema se completa con el trabajo conjunto entre el banco y el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat para impulsar la puesta en valor de suelo urbano.

También se prevé una articulación con los ministerios provinciales de Obras Públicas y Economía, con el objetivo de fortalecer el desarrollo habitacional y urbanístico en toda la provincia.

Con este programa, el Gobierno fueguino y el BTF buscan abrir una nueva etapa en la política de acceso a la vivienda, combinando crédito hipotecario, financiamiento para infraestructura y herramientas de inversión destinadas al desarrollo urbano.

  1. Anónimomarzo 09, 2026

    renuncia Melella, asi te llevas toda la lacra que tenes de funcionarios, no funciona ni uno, pura rosca y acomodos. Ese es el slogan de tu gestion.

  2. Anónimomarzo 09, 2026

    Con la inflacion que hay no da para pedir créditos o prestamos , la gente está endeudada solo para comprar comida

