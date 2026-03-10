Retiraron puestos comerciales no habilitados en el estacionamiento de Laguna Esmeralda

Un área protegida con uso turístico





Desde el organismo recordaron que la reserva natural y paisajística Valle Tierra Mayor, donde se encuentra la Laguna Esmeralda, está bajo la órbita de aplicación del INFUETUR y tiene uso exclusivamente turístico.





En ese marco, no está permitida la venta ambulante de alimentos o bebidas, conforme lo establece el Capítulo II del Código Alimentario Argentino, que exige condiciones de higiene y manipulación que solo pueden garantizarse en establecimientos habilitados.





Las autoridades remarcaron que cualquier actividad comercial dentro de la reserva debe contar con autorización previa del INFUETUR y de los organismos provinciales competentes. Desde el organismo provincial advirtieron que el incumplimiento de las intimaciones o la persistencia en la comercialización irregular podría derivar en acciones administrativas, civiles e incluso penales.





Además, los responsables podrían afrontar el cobro de los costos generados por eventuales operativos de desalojo o remoción de estructuras instaladas en el área protegida. Por otra parte, la Dirección de Fiscalización y Control del INFUETUR también realiza operativos en distintos puntos turísticos de la provincia junto a efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.