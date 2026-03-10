Retiraron puestos comerciales no habilitados en el estacionamiento de Laguna Esmeralda

Retiraron puestos y food trucks no habilitados en el estacionamiento de Laguna Esmeralda durante un operativo de control turístico en Ushuaia.
En el marco de un plan integral de controles en áreas turísticas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, autoridades provinciales dispusieron el retiro de puestos comerciales no habilitados que operaban en el sector de estacionamiento de la Laguna Esmeralda, uno de los destinos naturales más visitados de la zona de Ushuaia.
El procedimiento fue llevado adelante por personal del Instituto Fueguino de Turismo en conjunto con la Dirección de Control y Registro de Alimentos del Ministerio de Salud provincial y efectivos de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego.
Durante la intervención se notificó el retiro de estructuras comerciales instaladas sin autorización, entre ellas vehículos gastronómicos tipo food trucks y otros puestos de venta ambulante.
Riesgos sanitarios y falta de habilitación
Según se informó oficialmente, las estructuras detectadas no contaban con habilitación ni cumplían con las condiciones mínimas de seguridad alimentaria, lo que representaba un posible riesgo para la salud pública.
Por ese motivo, tras la notificación correspondiente, los responsables procedieron a retirar los puestos instalados en el área de estacionamiento. La medida se fundamenta en el Artículo 5 del Decreto Provincial 2256/94, normativa que regula las actividades dentro de áreas naturales protegidas de la provincia.
Un área protegida con uso turístico
Desde el organismo recordaron que la reserva natural y paisajística Valle Tierra Mayor, donde se encuentra la Laguna Esmeralda, está bajo la órbita de aplicación del INFUETUR y tiene uso exclusivamente turístico.
En ese marco, no está permitida la venta ambulante de alimentos o bebidas, conforme lo establece el Capítulo II del Código Alimentario Argentino, que exige condiciones de higiene y manipulación que solo pueden garantizarse en establecimientos habilitados.
Las autoridades remarcaron que cualquier actividad comercial dentro de la reserva debe contar con autorización previa del INFUETUR y de los organismos provinciales competentes. Desde el organismo provincial advirtieron que el incumplimiento de las intimaciones o la persistencia en la comercialización irregular podría derivar en acciones administrativas, civiles e incluso penales.
Además, los responsables podrían afrontar el cobro de los costos generados por eventuales operativos de desalojo o remoción de estructuras instaladas en el área protegida. Por otra parte, la Dirección de Fiscalización y Control del INFUETUR también realiza operativos en distintos puntos turísticos de la provincia junto a efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.
El objetivo de estos procedimientos es garantizar que las prestaciones turísticas se realicen dentro del marco legal y que los visitantes cuenten con servicios habilitados y seguros.
