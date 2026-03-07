“A mí nadie me pagó”: Fernández rompió el silencio y confirmó que mantuvo una relación de tres años con el gobernador Gustavo Melella

La mujer identificada como María Laura Fernández, cuya desaparición generó un importante operativo policial en la ciudad de Río Grande, rompió el silencio y dio su versión de los hechos en medio de la fuerte repercusión política y mediática que tomó el caso en la provincia.

En una extensa entrevista brindada en FM Provincia, durante el programa radial Desde las Bases, Fernández negó de manera categórica haber participado en una maniobra política y aseguró que nadie le pagó dinero para ausentarse de su domicilio. “A mí nadie me pagó nada. No me interesa la política, nunca me metí en la política ni busco sacar beneficio económico de nadie”, afirmó.





Durante la entrevista, la mujer también confirmó que mantuvo una relación personal durante más de tres años con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.





Un relato marcado por la angustia





Fernández explicó que el día de su desaparición, el 3 de marzo, atravesaba una situación emocional extremadamente delicada vinculada a problemas personales. “Salí desbordada por situaciones que estaba viviendo con mi pareja. Necesitaba tomar aire”, relató.





Según contó, caminó durante varias horas por la zona de la costanera del Área General Portuaria de Río Grande mientras intentaba procesar lo que estaba viviendo. “Salí con la decisión de acabar con mi vida, de terminar con todo el dolor que venía arrastrando”, expresó.





Durante ese recorrido se encontró con una persona conocida de años anteriores, con quien terminó conversando sobre su situación personal. “Fue la única persona con la que pude desahogarme”, explicó.





De acuerdo con su relato, esa persona la llevó a su domicilio para que pudiera descansar. Fernández reconoció que durante esos días consumió alcohol y permaneció en estado de fuerte angustia, lo que hizo que no tomara dimensión de la magnitud que había adquirido su ausencia. “Cuando desperté me dijo que me estaba buscando todo el mundo. No tomé noción de que habían pasado dos días”, indicó.





Finalmente, la persona que la había asistido le pagó un taxi para regresar con su familia, momento en que se conoció públicamente su aparición.





La relación con el gobernador





Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando se refirió al vínculo que mantuvo con el gobernador Gustavo Melella. “Sí existe un tipo de relación con él. Por más que él salga a decir que no tengo ningún tipo de relación, sí existe”, aseguró. Según afirmó, ese vínculo se habría extendido durante más de tres años.





Sin embargo, también fue enfática al aclarar que el mandatario provincial no tuvo ninguna participación en su desaparición. “Quiero dejar bien claro que él no tiene nada que ver con mi desaparición. Eso es mentira”, sostuvo.





En ese sentido explicó que su familia mencionó el vínculo únicamente para contextualizar su estado emocional. “Mi familia dijo que habíamos tenido una discusión y problemas, pero nadie lo denunció ni lo acusó de nada”, aclaró.

Críticas a las versiones que circularon





Fernández también cuestionó duramente las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios durante los dos días en los que se desarrolló el operativo de búsqueda. “Lo que más me entristece es ver cómo la sociedad esperaba verme en una bolsa en lugar de preocuparse por qué me había pasado”, expresó.





Además insistió en rechazar las versiones que indicaban que habría recibido dinero para fingir su desaparición. “A mí nadie me pagó nada. Eso es mentira”, reiteró.





Un vínculo que se mantuvo en reserva





Durante la entrevista, Fernández relató que la relación con el gobernador se mantuvo en estricta reserva durante años. “Siempre hubo compromiso, pero con la condición de que nadie supiera nada de mí”, afirmó.





Según explicó, esa situación fue motivo de conflictos en varias oportunidades. “Muchas veces él buscaba la forma de negarme en todo”, sostuvo. Si me ausenté fue porque no estaba bien”





Finalmente, Fernández reconoció que atraviesa un momento emocional complejo y adelantó que buscará ayuda profesional. “No he tenido atención psicológica, pero sé que es un paso que debo dar”, señaló.





También insistió en que su desaparición no tuvo como objetivo generar un operativo policial ni provocar repercusiones políticas. “Si me ausenté de mi casa fue porque no estaba bien. Nada fue para burlar a nadie”, concluyó.





El episodio generó una fuerte repercusión social y política en Tierra del Fuego y continúa siendo tema de debate público mientras se analizan las distintas consecuencias de un caso que mantuvo en vilo a gran parte de la comunidad.