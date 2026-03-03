Jubilaron a Antonio Arosteguichar en el Superior Tribunal tras la denuncia por nepotismo

El ex presidente del IPRA, denunciado por el Fiscal de Estado por presuntas maniobras de nepotismo, fue jubilado mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia. La medida evita que avance su permanencia en el Poder Judicial, aunque aún se desconoce el monto de su haber previsional.

El nombre de Armando Antonio Arosteguichar volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política de Tierra del Fuego. El ahora ex funcionario fue jubilado por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego mediante una acordada interna, en medio de la denuncia penal por nepotismo presentada por la Fiscalía de Estado.





Arosteguichar había sido desplazado previamente de la presidencia del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) por decisión del gobernador Gustavo Melella, luego de que se hicieran públicas acusaciones por presuntas designaciones irregulares de familiares directos dentro del organismo encargado de la recaudación de apuestas.



