¿Dónde están los recursos municipales?

¿dónde está el dinero de la Municipalidad de Ushuaia?





La discusión volvió a instalarse luego de las declaraciones del docente y candidato Javier Branca, quien sostuvo que "más de la mitad del dinero que administra la Municipalidad no se refleja en la ciudad" y cuestionó la estructura de gasto del Ejecutivo municipal.





Los números oficiales muestran que el Presupuesto Municipal 2025 fue aprobado por un total superior a los 121.338 millones de pesos. Sin embargo, si se proyecta esa cifra con una actualización aproximada del 50%, en línea con la inflación acumulada, el volumen de recursos administrados durante 2026 superaría los 180.000 millones de pesos, una masa de dinero sin precedentes para la historia de la ciudad.





La pregunta entonces vuelve a surgir entre muchos vecinos: ¿por qué esa expansión presupuestaria no parece reflejarse con la misma intensidad en la infraestructura urbana?