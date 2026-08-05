¿Dónde están los recursos municipales? El crecimiento del presupuesto de Ushuaia reabre el debate sobre obras, transparencia y prioridades.
Mientras el presupuesto municipal superará ampliamente los 180 mil millones de pesos con la actualización estimada, continúan los reclamos por el estado de las calles, la falta de obras y los problemas cotidianos. Las cifras oficiales reavivan el debate sobre el destino de los recursos públicos y la transparencia en su utilización.
Cada vez que un vecino denuncia una calle destruida, una escalera abandonada, pérdidas de agua que permanecen durante meses, barrios sin mantenimiento o servicios municipales que no llegan, vuelve a aparecer una misma pregunta:
¿dónde está el dinero de la Municipalidad de Ushuaia?
La discusión volvió a instalarse luego de las declaraciones del docente y candidato Javier Branca, quien sostuvo que "más de la mitad del dinero que administra la Municipalidad no se refleja en la ciudad" y cuestionó la estructura de gasto del Ejecutivo municipal.
Los números oficiales muestran que el Presupuesto Municipal 2025 fue aprobado por un total superior a los 121.338 millones de pesos. Sin embargo, si se proyecta esa cifra con una actualización aproximada del 50%, en línea con la inflación acumulada, el volumen de recursos administrados durante 2026 superaría los 180.000 millones de pesos, una masa de dinero sin precedentes para la historia de la ciudad.
La pregunta entonces vuelve a surgir entre muchos vecinos: ¿por qué esa expansión presupuestaria no parece reflejarse con la misma intensidad en la infraestructura urbana?
Una ciudad que continúa acumulando reclamos
Durante los últimos meses, Crónicas Fueguinas publicó numerosos reclamos vecinales por el estado de calles, escaleras públicas, baches, hielo sobre la calzada, falta de mantenimiento y problemas estructurales en distintos barrios.
Barrancas del Pipo, Andorra, el acceso a escuelas, sectores del centro y numerosas arterias principales aparecen reiteradamente en las denuncias de los propios vecinos.
La percepción social contrasta con el crecimiento del presupuesto. El peso de la estructura política. Branca sostiene que el personal permanente, contratados y pasantes representan aproximadamente el 22% del presupuesto.
Según su análisis:
- Bienes de consumo: 1,1%.
- Recolección de residuos: 7,5%.
- Transporte público: 3%.
- Servicios, impuestos y seguros: 2%.
- Pavimentación: alrededor del 4%.
- Estructura política: cerca del 16%.
A partir de esos datos, plantea que la estructura política consume aproximadamente cuatro veces más recursos que la inversión destinada al pavimento, y sostiene que una reducción de ese gasto permitiría incrementar significativamente las obras públicas.
Se trata de una interpretación política que instala un debate sobre las prioridades presupuestarias y la asignación de recursos municipales.
¿En qué se gasta el presupuesto?
La composición oficial del gasto muestra partidas distribuidas entre distintas áreas del Ejecutivo municipal.
Entre las de mayor asignación aparecen:
- Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
- Secretaría de Medio Ambiente.
- Secretaría de Economía.
- Jefatura de Gabinete.
- Secretaría de Gobierno.
- Instituto Municipal del Deporte.
Asimismo, el presupuesto contempla importantes recursos destinados a gastos corrientes, personal, servicios y funcionamiento general del municipio. Sin embargo, para buena parte de los vecinos el interrogante continúa siendo el mismo:
¿Por qué ese volumen de recursos no logra traducirse en una mejora visible del estado general de la ciudad?
La transparencia vuelve al centro del debate
Más allá de las diferencias políticas, la discusión reabre un aspecto central de toda administración pública: la transparencia.
La Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la normativa nacional establecen principios de publicidad de los actos de gobierno y de control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.
En ese contexto, distintos sectores plantean la necesidad de contar con información mucho más detallada sobre: ejecución física de las obras;
metas alcanzadas; indicadores de gestión; costos por programa; resultados concretos obtenidos con cada partida presupuestaria.
Para muchos vecinos, el problema ya no pasa únicamente por conocer cuánto dinero ingresa al municipio, sino por comprender cómo se transforma ese presupuesto en mejoras concretas para la ciudad.
Los presupuestos municipales crecieron año tras año y hoy Ushuaia administra recursos históricos. Sin embargo, el aumento de las partidas convive con reclamos permanentes por calles deterioradas, infraestructura deficiente y obras que los vecinos consideran insuficientes.
La pregunta que comienza a instalarse con mayor fuerza no es solamente cuánto dinero tiene la Municipalidad, sino qué resultados concretos produce ese presupuesto. En definitiva, la discusión ya no gira únicamente alrededor de los números, sino sobre la eficiencia, las prioridades y la transparencia en el uso de los recursos que aportan los contribuyentes.
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