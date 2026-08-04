El Gobierno nacional apuntó contra las provincias peronistas y advirtió posibles sanciones a los gremios

11 0 04 agosto 2026 2026-08-04T03:11:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno nacional anticipó sanciones por incumplir la ley de servicio esencial.

La administración de Javier Milei aseguró que Tierra del Fuego fue una de las provincias con mayor acatamiento al paro docente convocado por CTERA y vinculó esa situación con las administraciones provinciales peronistas. Mientras la Nación recordó que la educación es un servicio esencial y anticipó sanciones por incumplimientos, el conflicto educativo en la provincia continúa sin resolución.
La administración de Javier Milei aseguró que Tierra del Fuego fue una de las provincias con mayor acatamiento al paro docente convocado por CTERA y vinculó esa situación con las administraciones provinciales peronistas. Mientras la Nación recordó que la educación es un servicio esencial y anticipó sanciones por incumplimientos, el conflicto educativo en la provincia continúa sin resolución.

Tierra del Fuego quedó entre las provincias con mayor adhesión al paro. El Gobierno nacional afirmó que Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Pampa fueron las jurisdicciones donde se registró el mayor nivel de adhesión al paro docente convocado por CTERA, en contraste con distritos como la Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde el dictado de clases fue prácticamente normal o se garantizó la prestación mínima prevista por la legislación vigente.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la elevada adhesión observada en provincias gobernadas por el peronismo no fue casual y señalaron que, en algunos casos, existió un acompañamiento político de los gobiernos provinciales hacia la medida de fuerza.

La Nación responsabiliza a las provincias por los salarios docentes

Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional fue que los salarios docentes son responsabilidad de cada provincia, ya que son las administraciones provinciales quienes pagan los haberes y negocian las paritarias.

"Hacen un paro contra el Gobierno nacional cuando quienes pagan los salarios son las provincias", señalaron altas fuentes oficiales citadas por Infobae.

En ese contexto, desde el Ejecutivo insistieron en que la negativa de los gobernadores a mejorar los salarios no puede trasladarse como responsabilidad exclusiva al Estado nacional.

Servicio esencial y controles

La jornada marcó el primer paro nacional realizado bajo la vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial, norma que exige garantizar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza.

Para verificar el cumplimiento de la ley, la Secretaría de Trabajo desplegó un relevamiento en distintas provincias mediante agencias territoriales, constatando el funcionamiento de escuelas, el nivel de asistencia docente y diferentes situaciones registradas durante la protesta.

Según trascendió, en algunos establecimientos se permitió el ingreso de los inspectores nacionales, mientras que en otros se negó el acceso o el suministro de información, situaciones que quedaron asentadas en actas oficiales.
Podrían sancionar a los gremios

Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que, si se comprueba el incumplimiento de la cobertura mínima exigida por la legislación, las sanciones recaerán sobre las organizaciones sindicales y no sobre los docentes en forma individual.

Incluso, fuentes del Gobierno nacional señalaron que, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas, podrían iniciarse procedimientos administrativos que contemplen sanciones severas previstas por la normativa vigente.
Un conflicto que en Tierra del Fuego sigue abierto

En Tierra del Fuego, el escenario continúa siendo especialmente complejo. El paro nacional coincidió con el conflicto que mantiene el SUTEF con el Gobierno de Gustavo Melella, que derivó en el no inicio de clases luego del receso invernal.

Mientras el Ejecutivo provincial convocó al gremio a una reunión para intentar destrabar la situación, la organización sindical ratificó el paro por tiempo indeterminado hasta obtener una propuesta salarial que considere suficiente.

De esta manera, la provincia volvió a quedar en el centro de la discusión nacional sobre el funcionamiento del sistema educativo, en medio del debate por la aplicación de la nueva legislación sobre servicios esenciales y la responsabilidad de los gobiernos provinciales en la resolución de los conflictos docentes.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 11
  1. Anónimoagosto 04, 2026

    ANTES DE MILEI ESTABAMOS EN LA MISMA...

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 04, 2026

      Están metiendo gente en todos los entes del gobierno y después dicen que hay plata para aumentos. Averiguen, todos amigos y parientes directos

      Borrar
    2. Anónimoagosto 04, 2026

      Y yo te diria que estabamos PEOR!!!!!. X lo menos es el caso de toda mi familia con todos los PERONCHOS!.

      Borrar
  2. Anónimoagosto 04, 2026

    Facundo Moyano quedó detenido e imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.Ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. El hijo del dirigente sindical Hugo Moyano fue demorado en la vía pública luego de un incidente reportado durante la mañana de este martes.Facundo Moyano detenido: El SAME sostiene la presencia de drogas en la escena de la denuncia .El ex diputado nacional fue denunciado por una joven que escapó hacia la calle semidesnuda.

    Karina Moyano, hija del líder sindical Hugo Moyano, fue intimada por la Justicia a devolver a custodia judicial 434 mil dólares y 600 mil pesos (aproximadamente medio millón de dólares en total) en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 04, 2026

    peronismo, cancer de la argentina

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 04, 2026

    Milei está haciendo mierda a la gente ,a los argentinos ,nos están dejando pobres estos delincuentes vendepetrias sionistas ,están ajustando a la gente y no a la casta ,la gente ya no tiene un peso por las políticas económicas del fmi y del hdrmp de caputo que tiene toda su plata afuera en paraísos fiscales como la isla de Man además están entregando tierra del fuego a los ingleses a los judios y a trump

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 04, 2026

    milei deberia intervenir y sancionar a todos. los gremios siempre han hecho lo mismo, con la complicidad del kirchnerismo.

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 04, 2026

    Ojalá dios quiera sancionen a los gremios correspondientes y dejen de vulnerar el derecho a la educación de nuestros hijos

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 04, 2026

    4 de agosto y muchos chicos todavía no empiezan las clases por paro

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 04, 2026

    No hay consumo ,ni hay ahorro porque la gente no tiene plata ,la caída de ventas es por la falta de consumo  ,hay recesión en el consumo masivo,no hay consumo en lo mas básico ,en los alimentos ,la gente consume para el dia a día ,ya no llenan los changuitos del supermercado. El país está en recesión económica con la inflación que no para de subir es decir es estanflacion . Además vamos a terminar en default por la cantidad de plata que este gobierno de mierda le pide al fmi ,las políticas del fmi y del ladrón de caputo que tiene su plata en la isla de Man nos está empobreciendo a todos  mientras la gente se vuelve pobre y no puede llegar a fin de mes y tienen las tarjetas en rojo ellos y sus amigos se vuelven millonarios como adorni encima estos vendepatria ladrones  están entregando todo el país y a tierra del fuego a los judíos a los ingleses y a trump

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 04, 2026

    no apunta contra provincias que gobiernan peronistas, apunta a las provincias que no consideran la EDUCACION como ESENCIAL (justamente son los cabeza de termos: PERONISTAS!)

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,280,Espectaculos,96,Interes,2554,Interes General,3410,Internacionales,180,Locales,4749,Noticias Nacionales,1475,Policiale,10,Policiales,11691,Sociedad,5297,Tecno,87,Tendencias,185,Titulares,15705,Ultimas Noticias,14093,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Gobierno nacional apuntó contra las provincias peronistas y advirtió posibles sanciones a los gremios
El Gobierno nacional apuntó contra las provincias peronistas y advirtió posibles sanciones a los gremios
El Gobierno nacional anticipó sanciones por incumplir la ley de servicio esencial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEion83k3WL1I_hB3oIEYocDwvZRvKJvMM1q_1PdwZpBrf1vOGpM5_3mFw1sP6UQ8RJkpJA3rNpGaXuYEE8JqqpohVv02NT13fV4ZP4O2U78pGlagewoDScdnHhf5GgCF3Xyzkez_-f0-7n3yWv_S5ZldMXrOH9RAjOx76rlh_fCpHIbOXggM0Z_/w640-h366/paro%20en%20escuelas%20de%20tdf.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEion83k3WL1I_hB3oIEYocDwvZRvKJvMM1q_1PdwZpBrf1vOGpM5_3mFw1sP6UQ8RJkpJA3rNpGaXuYEE8JqqpohVv02NT13fV4ZP4O2U78pGlagewoDScdnHhf5GgCF3Xyzkez_-f0-7n3yWv_S5ZldMXrOH9RAjOx76rlh_fCpHIbOXggM0Z_/s72-w640-c-h366/paro%20en%20escuelas%20de%20tdf.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/08/el-gobierno-nacional-apunto-contra-las.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/08/el-gobierno-nacional-apunto-contra-las.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos