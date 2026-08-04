El Gobierno nacional apuntó contra las provincias peronistas y advirtió posibles sanciones a los gremios

Servicio esencial y controles





La jornada marcó el primer paro nacional realizado bajo la vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial, norma que exige garantizar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza.





Para verificar el cumplimiento de la ley, la Secretaría de Trabajo desplegó un relevamiento en distintas provincias mediante agencias territoriales, constatando el funcionamiento de escuelas, el nivel de asistencia docente y diferentes situaciones registradas durante la protesta.





Según trascendió, en algunos establecimientos se permitió el ingreso de los inspectores nacionales, mientras que en otros se negó el acceso o el suministro de información, situaciones que quedaron asentadas en actas oficiales.

Podrían sancionar a los gremios





Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que, si se comprueba el incumplimiento de la cobertura mínima exigida por la legislación, las sanciones recaerán sobre las organizaciones sindicales y no sobre los docentes en forma individual.





Incluso, fuentes del Gobierno nacional señalaron que, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas, podrían iniciarse procedimientos administrativos que contemplen sanciones severas previstas por la normativa vigente.

Un conflicto que en Tierra del Fuego sigue abierto





En Tierra del Fuego, el escenario continúa siendo especialmente complejo. El paro nacional coincidió con el conflicto que mantiene el SUTEF con el Gobierno de Gustavo Melella, que derivó en el no inicio de clases luego del receso invernal.





Mientras el Ejecutivo provincial convocó al gremio a una reunión para intentar destrabar la situación, la organización sindical ratificó el paro por tiempo indeterminado hasta obtener una propuesta salarial que considere suficiente.





De esta manera, la provincia volvió a quedar en el centro de la discusión nacional sobre el funcionamiento del sistema educativo, en medio del debate por la aplicación de la nueva legislación sobre servicios esenciales y la responsabilidad de los gobiernos provinciales en la resolución de los conflictos docentes.