El Gobierno nacional apuntó contra las provincias peronistas y advirtió posibles sanciones a los gremios

El Gobierno nacional anticipó sanciones por incumplir la ley de servicio esencial.
La administración de Javier Milei aseguró que Tierra del Fuego fue una de las provincias con mayor acatamiento al paro docente convocado por CTERA y vinculó esa situación con las administraciones provinciales peronistas. Mientras la Nación recordó que la educación es un servicio esencial y anticipó sanciones por incumplimientos, el conflicto educativo en la provincia continúa sin resolución.
Tierra del Fuego quedó entre las provincias con mayor adhesión al paro. El Gobierno nacional afirmó que Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Pampa fueron las jurisdicciones donde se registró el mayor nivel de adhesión al paro docente convocado por CTERA, en contraste con distritos como la Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde el dictado de clases fue prácticamente normal o se garantizó la prestación mínima prevista por la legislación vigente.
Desde la Casa Rosada sostuvieron que la elevada adhesión observada en provincias gobernadas por el peronismo no fue casual y señalaron que, en algunos casos, existió un acompañamiento político de los gobiernos provinciales hacia la medida de fuerza.
La Nación responsabiliza a las provincias por los salarios docentes
Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional fue que los salarios docentes son responsabilidad de cada provincia, ya que son las administraciones provinciales quienes pagan los haberes y negocian las paritarias.
"Hacen un paro contra el Gobierno nacional cuando quienes pagan los salarios son las provincias", señalaron altas fuentes oficiales citadas por Infobae.
En ese contexto, desde el Ejecutivo insistieron en que la negativa de los gobernadores a mejorar los salarios no puede trasladarse como responsabilidad exclusiva al Estado nacional.
Servicio esencial y controles
La jornada marcó el primer paro nacional realizado bajo la vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial, norma que exige garantizar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza.
Para verificar el cumplimiento de la ley, la Secretaría de Trabajo desplegó un relevamiento en distintas provincias mediante agencias territoriales, constatando el funcionamiento de escuelas, el nivel de asistencia docente y diferentes situaciones registradas durante la protesta.
Según trascendió, en algunos establecimientos se permitió el ingreso de los inspectores nacionales, mientras que en otros se negó el acceso o el suministro de información, situaciones que quedaron asentadas en actas oficiales.
Podrían sancionar a los gremios
Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que, si se comprueba el incumplimiento de la cobertura mínima exigida por la legislación, las sanciones recaerán sobre las organizaciones sindicales y no sobre los docentes en forma individual.
Incluso, fuentes del Gobierno nacional señalaron que, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas, podrían iniciarse procedimientos administrativos que contemplen sanciones severas previstas por la normativa vigente.
Un conflicto que en Tierra del Fuego sigue abierto
En Tierra del Fuego, el escenario continúa siendo especialmente complejo. El paro nacional coincidió con el conflicto que mantiene el SUTEF con el Gobierno de Gustavo Melella, que derivó en el no inicio de clases luego del receso invernal.
Mientras el Ejecutivo provincial convocó al gremio a una reunión para intentar destrabar la situación, la organización sindical ratificó el paro por tiempo indeterminado hasta obtener una propuesta salarial que considere suficiente.
De esta manera, la provincia volvió a quedar en el centro de la discusión nacional sobre el funcionamiento del sistema educativo, en medio del debate por la aplicación de la nueva legislación sobre servicios esenciales y la responsabilidad de los gobiernos provinciales en la resolución de los conflictos docentes.
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ANTES DE MILEI ESTABAMOS EN LA MISMA...ResponderBorrar
Están metiendo gente en todos los entes del gobierno y después dicen que hay plata para aumentos. Averiguen, todos amigos y parientes directosBorrar
Y yo te diria que estabamos PEOR!!!!!. X lo menos es el caso de toda mi familia con todos los PERONCHOS!.Borrar
Facundo Moyano quedó detenido e imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.Ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. El hijo del dirigente sindical Hugo Moyano fue demorado en la vía pública luego de un incidente reportado durante la mañana de este martes.Facundo Moyano detenido: El SAME sostiene la presencia de drogas en la escena de la denuncia .El ex diputado nacional fue denunciado por una joven que escapó hacia la calle semidesnuda.ResponderBorrar
Karina Moyano, hija del líder sindical Hugo Moyano, fue intimada por la Justicia a devolver a custodia judicial 434 mil dólares y 600 mil pesos (aproximadamente medio millón de dólares en total) en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico.
peronismo, cancer de la argentinaResponderBorrar
Milei está haciendo mierda a la gente ,a los argentinos ,nos están dejando pobres estos delincuentes vendepetrias sionistas ,están ajustando a la gente y no a la casta ,la gente ya no tiene un peso por las políticas económicas del fmi y del hdrmp de caputo que tiene toda su plata afuera en paraísos fiscales como la isla de Man además están entregando tierra del fuego a los ingleses a los judios y a trumpResponderBorrar
milei deberia intervenir y sancionar a todos. los gremios siempre han hecho lo mismo, con la complicidad del kirchnerismo.ResponderBorrar
Ojalá dios quiera sancionen a los gremios correspondientes y dejen de vulnerar el derecho a la educación de nuestros hijosResponderBorrar
4 de agosto y muchos chicos todavía no empiezan las clases por paroResponderBorrar
No hay consumo ,ni hay ahorro porque la gente no tiene plata ,la caída de ventas es por la falta de consumo ,hay recesión en el consumo masivo,no hay consumo en lo mas básico ,en los alimentos ,la gente consume para el dia a día ,ya no llenan los changuitos del supermercado. El país está en recesión económica con la inflación que no para de subir es decir es estanflacion . Además vamos a terminar en default por la cantidad de plata que este gobierno de mierda le pide al fmi ,las políticas del fmi y del ladrón de caputo que tiene su plata en la isla de Man nos está empobreciendo a todos mientras la gente se vuelve pobre y no puede llegar a fin de mes y tienen las tarjetas en rojo ellos y sus amigos se vuelven millonarios como adorni encima estos vendepatria ladrones están entregando todo el país y a tierra del fuego a los judíos a los ingleses y a trumpResponderBorrar
no apunta contra provincias que gobiernan peronistas, apunta a las provincias que no consideran la EDUCACION como ESENCIAL (justamente son los cabeza de termos: PERONISTAS!)ResponderBorrar