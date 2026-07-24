Una mujer sufrió graves quemaduras tras un incendio accidental en su vivienda de Ushuaia

El siniestro ocurrió el 21 de julio y fue provocado por una deflagración en una salamandra, según determinaron las pericias. La víctima sufrió quemaduras de segundo grado y lesiones por inhalación de humo, por lo que debió ser hospitalizada. (VER)

Una mujer resultó herida y debió ser internada luego de un incendio registrado el pasado 21 de julio en una vivienda de Ushuaia. El hecho movilizó a personal del anexo Soto de los Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Cuarta.





Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el fuego ya había sido sofocado por vecinos del sector, quienes actuaron rápidamente para extinguir las llamas antes de la llegada de los bomberos, evitando que el incendio provocara daños aún mayores.





La damnificada fue identificada como Agustina Bianchi, quien recibió las primeras asistencias en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia para una evaluación médica.





Según el parte médico, la mujer presentaba quemaduras de segundo grado, además de lesiones en la piel y compromiso de las vías respiratorias como consecuencia de la inhalación de humo caliente. Debido a la gravedad de las heridas, permaneció internada en observación para el seguimiento de su evolución.





Una vez finalizadas las pericias, los especialistas determinaron que el incendio fue de carácter accidental. De acuerdo con la investigación, el origen del siniestro fue una deflagración producida en una salamandra, que desencadenó el fuego en el interior de la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras que el informe técnico descartó la existencia de indicios de intencionalidad en el hecho.