ANSES detectó en Tierra del Fuego cobros irregulares de hasta $20 millones

El organismo identificó cinco casos de jubilaciones y pensiones cobradas por personas que ya no residían en el país. Las auditorías revelaron montos acumulados de entre $7 y $20 millones y los beneficios fueron suspendidos mientras avanza la investigación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detectó en Tierra del Fuego cinco casos de prestaciones cobradas de manera irregular por beneficiarios que se encontraban residiendo fuera de la Argentina sin haber informado su situación al organismo. Así lo confirmó el titular de ANSES en la provincia, Mariano Deluca, quien indicó que las auditorías permitieron descubrir expedientes con montos acumulados que oscilan entre los 7 y los 20 millones de pesos.





Según explicó el funcionario, los controles comenzaron durante 2024 como parte de un proceso de revisión de beneficios previsionales y pensiones no contributivas. A partir del cruce de bases de datos, el organismo detectó personas que continuaban percibiendo prestaciones destinadas a residentes en el país pese a haberse radicado en el extranjero.





"Se fueron detectando personas con pensiones por discapacidad o pensiones para adultos mayores que no corresponde que estén viviendo en otro país. Se les suspendió el beneficio para que puedan ejercer su derecho de defensa y explicar su situación", señaló Deluca.





Desde ANSES aclararon que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) están destinadas a personas que residen en Argentina y cumplen determinados requisitos de vulnerabilidad social. En caso de comprobarse que el beneficiario fijó residencia en otro país sin comunicarlo, el organismo puede suspender el pago, exigir la devolución de los fondos percibidos de manera indebida e iniciar el procedimiento correspondiente para la recuperación de los recursos públicos.





Distinta es la situación de los jubilados y pensionados contributivos, quienes pueden continuar cobrando sus haberes aun cuando se radiquen en el exterior. Sin embargo, deben informar previamente el cambio de residencia ante ANSES, completar la documentación exigida y gestionar la modificación de la modalidad de pago. Además, quienes dejan de vivir en Tierra del Fuego pierden el derecho a percibir el adicional por zona desfavorable, beneficio que corresponde únicamente a quienes mantienen residencia efectiva en la región.





Deluca precisó que los cinco casos detectados en la provincia involucran montos elevados acumulados durante varios meses. A nivel nacional, en tanto, las auditorías permitieron identificar alrededor de 5.000 prestaciones irregulares durante el último año, como resultado de los controles implementados por el organismo para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.





ANSES recomendó a los beneficiarios que proyecten radicarse en otro país que regularicen previamente su situación para evitar suspensiones, reclamos administrativos o la obligación de reintegrar sumas percibidas de manera indebida.





Los controles sobre las prestaciones sociales forman parte de las funciones de fiscalización del Estado y buscan garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes cumplen los requisitos legales para acceder a cada beneficio. Al mismo tiempo, los casos detectados ponen de relieve la importancia de mantener actualizada la información personal ante los organismos nacionales para evitar sanciones, suspensiones o reclamos posteriores.