Robo millonario a comercio de Ushuaia

Una importante investigación judicial se encuentra en marcha en Ushuaia luego de que los responsables del tradicional comercio Monte Olivia Souvenirs, ubicado en la esquina de San Martín y Lasserre, denunciaran la desaparición de una importante suma de dinero en efectivo que se encontraba resguardada en una caja fuerte del establecimiento.

De acuerdo con la denuncia, el faltante asciende a aproximadamente 1,5 millones de pesos y unos 3.000 dólares estadounidenses, situación que fue advertida durante un control interno realizado por los propietarios del local.





La sorpresa llegó al revisar las cámaras de seguridad instaladas dentro del comercio. Según trascendió, las imágenes mostrarían a una persona perteneciente al entorno laboral ingresando al sector donde se encontraba la caja fuerte, abriéndola y retirando el dinero.





A partir de ese material audiovisual y de otras tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, la causa avanzó rápidamente y el Juzgado interviniente ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Alem al 4100.

Allanamiento con resultado positivo





El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Primera de Ushuaia y, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, arrojó resultados positivos para la causa, permitiendo secuestrar elementos considerados de interés para el expediente.





Por el momento, las autoridades mantienen reserva sobre los objetos incautados mientras continúan las diligencias ordenadas por la Justicia.





La calificación legal aún no está definida





La investigación se encuentra en plena etapa de instrucción y, por el momento, la causa tramita como un presunto delito contra la propiedad.





No obstante, los investigadores analizan si la conducta podría encuadrarse en un delito de hurto o eventualmente en una defraudación por abuso de confianza, teniendo en cuenta la relación que existía entre la persona investigada y el comercio damnificado.





Será la Justicia la que, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, determine la responsabilidad penal que pudiera corresponder.