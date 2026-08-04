Ocho meses después, la familia de Orlando Gramajo le pidió públicamente a la Justicia que entregue el cuerpo para poder despedirlo

La familia de Orlando Gramajo difundió una carta abierta al juez Federico Vidal para reclamar entrega del cuerpo, 8 meses después de su fallecimiento.
La familia de Orlando Juan Manuel Gramajo, fallecido el 14 de diciembre de 2025, decidió hacer público un desesperado pedido dirigido a la Justicia fueguina para que autorice la entrega del cuerpo, que permanece bajo disposición judicial mientras continúan las actuaciones de la causa.
El reclamo fue formulado mediante una carta abierta presentada por Mariana Gramajo, hermana de Orlando, quien manifestó actuar en representación de toda la familia y con el patrocinio legal del abogado Dr. Jorge Hernández.
En el documento, los familiares explican que durante todos estos meses respetaron los tiempos de la investigación y las pericias ordenadas por el Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur, pero sostienen que la prolongación del proceso les impide atravesar un duelo digno.
Según expresan, la espera ya supera los ocho meses desde el fallecimiento y la falta de una resolución mantiene a toda la familia en una situación de profundo sufrimiento emocional. "La demora desmedida en la falta de respuesta nos sumerge en una espera cruel y la judicialización del cuerpo configuran un límite intolerable para mis padres, mi hermana y toda nuestra familia", señala la presentación.
En ese sentido, los familiares sostienen que la situación vulnera el derecho a despedir a su ser querido y consideran que el dolor por la pérdida se ha visto agravado por la falta de una definición judicial.
La carta solicita expresamente al juez Federico Vidal que impulse las actuaciones pendientes, disponga la entrega inmediata del cuerpo y autorice su cremación.
"No le pedimos que esquive la ley, le pedimos que actúe con celeridad y compasión. Detrás de cada expediente hay una familia destruida que necesita cerrar un ciclo para poder empezar a sanar", expresa otro de los pasajes del documento.
Los familiares remarcan que comprenden la importancia de esclarecer los hechos investigados y afirman haber acompañado durante todo este tiempo el trabajo de la Justicia y de los peritos forenses. Sin embargo, consideran que la demora alcanzó un límite que afecta gravemente a toda la familia.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, no trascendió una respuesta pública del Juzgado de Instrucción N°3 respecto del pedido formulado por los familiares.
La carta abierta completa
CARTA ABIERTA AL SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN N°3
DR. FEDERICO VIDAL
Distrito Judicial Sur - Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
"De mi mayor consideración:
Le escribo esta carta con el dolor más profundo que puede atravesar una familia, pero también con la firme convicción de que la justicia debe ser humana, ante todo.
Mi nombre es Mariana Gramajo, hermana de Orlando Juan Manuel Gramajo, quien lamentablemente falleció el pasado 14 de diciembre de 2025.
En representación de la familia, asistidos legalmente por nuestro abogado, el Dr. Jorge Hernández, me dirijo a usted de manera pública con el debido respeto, pero con una profunda urgencia humanitaria y un reclamo desesperado de justicia, solicitando formalmente la inmediata restitución y entrega del cuerpo.
Han transcurrido varios meses desde que su Juzgado ordenó las medidas de prueba y peritajes científicos sobre el cuerpo de mi hermano. Como familiares, hemos sido profundamente respetuosos de los tiempos de la Justicia y del accionar de los peritos forenses del Poder Judicial, entendiendo plenamente la importancia de esclarecer el hecho.
Sin embargo, la demora desmedida en la falta de respuesta nos sumerge en una espera cruel y la judicialización del cuerpo configuran un límite intolerable para mis padres, mi hermana y toda nuestra familia.
Esta situación vulnera de forma flagrante el derecho a un duelo digno, consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
La falta de resolución de las pericias pendientes y la imposibilidad de despedir a nuestro ser querido mantiene a la familia Gramajo en un estado de tortura psicológica y agonía constante. Exigimos que el dolor de nuestra pérdida no sea duplicado por la burocracia y la morosidad judicial de este distrito.
Señor Juez, le pedimos encarecidamente que agilice los trámites correspondientes, que dé inicio formal a las etapas procesales necesarias y que dicte la orden de entrega del cuerpo con la expresa autorización para su cremación.
No le pedimos que esquive la ley, le pedimos que actúe con celeridad y compasión. Detrás de cada expediente hay una familia destruida que necesita cerrar un ciclo para poder empezar a sanar.
Confiamos en que su sentido de la justicia y su humanidad guiarán su pronta decisión para que actúe con la celeridad que una situación tan dolorosa y límite requiere.
Atentamente
Mariana Gramajo."
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imaginate que los jueces y fiscales archivaron el asesinato de un senador a manos de un intendente, lo que pueden hacer con el resto.ResponderBorrar
elproblema querida familia es quetienen al vende humo de Dr. Jorge Hernández .FIN MUCHAS REDES SOCIALES PERO EL TIPO ES INCOMPETENTE,PEDANTE Y BABOSO. SALUDOS A LA CUERNO DE SU JERMUResponderBorrar