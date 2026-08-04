Ocho meses después, la familia de Orlando Gramajo le pidió públicamente a la Justicia que entregue el cuerpo para poder despedirlo

La familia de Orlando Juan Manuel Gramajo, fallecido el 14 de diciembre de 2025, decidió hacer público un desesperado pedido dirigido a la Justicia fueguina para que autorice la entrega del cuerpo, que permanece bajo disposición judicial mientras continúan las actuaciones de la causa.

El reclamo fue formulado mediante una carta abierta presentada por Mariana Gramajo, hermana de Orlando, quien manifestó actuar en representación de toda la familia y con el patrocinio legal del abogado Dr. Jorge Hernández.





En el documento, los familiares explican que durante todos estos meses respetaron los tiempos de la investigación y las pericias ordenadas por el Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur, pero sostienen que la prolongación del proceso les impide atravesar un duelo digno.





Según expresan, la espera ya supera los ocho meses desde el fallecimiento y la falta de una resolución mantiene a toda la familia en una situación de profundo sufrimiento emocional. "La demora desmedida en la falta de respuesta nos sumerge en una espera cruel y la judicialización del cuerpo configuran un límite intolerable para mis padres, mi hermana y toda nuestra familia", señala la presentación.





En ese sentido, los familiares sostienen que la situación vulnera el derecho a despedir a su ser querido y consideran que el dolor por la pérdida se ha visto agravado por la falta de una definición judicial.





La carta solicita expresamente al juez Federico Vidal que impulse las actuaciones pendientes, disponga la entrega inmediata del cuerpo y autorice su cremación.





"No le pedimos que esquive la ley, le pedimos que actúe con celeridad y compasión. Detrás de cada expediente hay una familia destruida que necesita cerrar un ciclo para poder empezar a sanar", expresa otro de los pasajes del documento.





Los familiares remarcan que comprenden la importancia de esclarecer los hechos investigados y afirman haber acompañado durante todo este tiempo el trabajo de la Justicia y de los peritos forenses. Sin embargo, consideran que la demora alcanzó un límite que afecta gravemente a toda la familia.





Hasta el momento de la publicación de esta nota, no trascendió una respuesta pública del Juzgado de Instrucción N°3 respecto del pedido formulado por los familiares.