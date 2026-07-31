Milei busca que la política pague el costo del déficit con el bolsillo de los funcionarios

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para que, si el Estado Nacional entra en déficit fiscal y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, el Presidente, el Vicepresidente, ministros, secretarios, diputados y senadores dejen de cobrar sus salarios. La iniciativa, bautizada como "grillete fiscal", busca que la dirigencia política asuma en primera persona las consecuencias de una administración deficitaria.

El Gobierno propone que los funcionarios no cobren si hay déficit





En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó uno de los proyectos más llamativos del paquete de reformas que enviará al Congreso: un mecanismo inspirado en el shutdown de los Estados Unidos, aunque adaptado al sistema argentino.





La propuesta establece que, si durante varios meses consecutivos el Estado Nacional registra déficit fiscal y el Congreso no logra aprobar medidas para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, se activará automáticamente el denominado "grillete fiscal".





En ese escenario, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, diputados nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios dejarán de percibir sus salarios mientras persista el incumplimiento del equilibrio fiscal. "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo", afirmó Milei.



