Milei busca que la política pague el costo del déficit con el bolsillo de los funcionarios

3 0 31 julio 2026 2026-07-31T07:01:00-03:00 Editar esta nota

Milei enviará al Congreso un proyecto para que Presidente, ministros, diputados y senadores no cobren sueldo si el Estado entra en déficit fiscal.

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para que, si el Estado Nacional entra en déficit fiscal y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, el Presidente, el Vicepresidente, ministros, secretarios, diputados y senadores dejen de cobrar sus salarios. La iniciativa, bautizada como "grillete fiscal", busca que la dirigencia política asuma en primera persona las consecuencias de una administración deficitaria.
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para que, si el Estado Nacional entra en déficit fiscal y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, el Presidente, el Vicepresidente, ministros, secretarios, diputados y senadores dejen de cobrar sus salarios. La iniciativa, bautizada como "grillete fiscal", busca que la dirigencia política asuma en primera persona las consecuencias de una administración deficitaria.

El Gobierno propone que los funcionarios no cobren si hay déficit

En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó uno de los proyectos más llamativos del paquete de reformas que enviará al Congreso: un mecanismo inspirado en el shutdown de los Estados Unidos, aunque adaptado al sistema argentino.

La propuesta establece que, si durante varios meses consecutivos el Estado Nacional registra déficit fiscal y el Congreso no logra aprobar medidas para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, se activará automáticamente el denominado "grillete fiscal".

En ese escenario, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, diputados nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios dejarán de percibir sus salarios mientras persista el incumplimiento del equilibrio fiscal. "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo", afirmó Milei.

Un sistema distinto al de Estados Unidos

Aunque toma como referencia el shutdown norteamericano, el proyecto argentino tiene una diferencia sustancial. En Estados Unidos el cierre parcial del Estado ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto anual, provocando la suspensión de numerosos servicios públicos y licencias sin goce de sueldo para miles de empleados federales.

En cambio, el mecanismo que impulsa el Gobierno argentino no depende de la aprobación del presupuesto, sino exclusivamente del resultado fiscal. Según explicaron desde la Casa Rosada, el objetivo es impedir por ley cualquier regreso al déficit. "Antes de que haya déficit, el Estado cierra", resumieron fuentes oficiales.

El proyecto contempla además una instancia previa donde el Congreso tendrá la posibilidad de decidir qué partidas presupuestarias reducir para evitar la activación del mecanismo. Si no existe acuerdo político, entrarían en funcionamiento restricciones automáticas sobre el gasto público.

Una señal dirigida a la dirigencia política

La iniciativa representa un cambio respecto del esquema tradicional, donde los ajustes suelen recaer sobre la sociedad mediante reducción del gasto, aumento de impuestos o pérdida del poder adquisitivo.

Con esta propuesta, el Gobierno intenta trasladar parte de la responsabilidad directamente a quienes administran el Estado. La medida también busca enviar un mensaje político en medio del debate por los privilegios de la dirigencia y los elevados salarios que perciben numerosos funcionarios nacionales.

El proyecto deberá ser aprobado por el Congreso

Por el momento se trata de un anuncio presidencial.

Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser enviada al Congreso Nacional, debatida en ambas cámaras y finalmente aprobada por diputados y senadores.

Desde el oficialismo consideran que la nueva composición parlamentaria podría facilitar el tratamiento de la reforma, aunque el debate promete ser intenso, ya que implicaría modificar el régimen de remuneraciones de las máximas autoridades del Estado.

¿Quiénes estarán dispuestos a dejar de cobrar si el Estado entra en déficit?

La iniciativa anunciada por Javier Milei pone a toda la dirigencia política frente a una definición incómoda. Si el equilibrio fiscal es realmente una prioridad nacional, ¿estarán los propios legisladores dispuestos a asumir personalmente las consecuencias cuando las cuentas públicas no cierren?

El proyecto propone que, ante un déficit sostenido y la falta de acuerdo del Congreso para corregirlo, el Presidente, el Vicepresidente, ministros, diputados y senadores dejen de percibir sus salarios hasta que se recupere el equilibrio fiscal.

La discusión ahora dejará de ser únicamente económica y pasará a ser política. Los argentinos podrán observar quiénes acompañan la iniciativa y quiénes la rechazan, pero también cuáles son los argumentos de cada sector.

En Tierra del Fuego la expectativa también estará puesta sobre la posición que adopten los representantes fueguinos en el Congreso:
  • Agustín Coto (Diputado Nacional)
  • Cándida Cristina López (Senadora Nacional)
  • María Belén Monte de Oca (Senadora Nacional)
  • Araujo Hernández, Jorge Neri - UNIÓN POR LA PATRIA
  • Freites, Andrea - UNIÓN POR LA PATRIA
  • Pauli, Santiago - LA LIBERTAD AVANZA
  • Rodríguez, Miguel - LA LIBERTAD AVANZA
  • Tita, Paulo Agustín - UNIÓN POR LA PATRIA

Si el proyecto llega al recinto, cada uno deberá explicar públicamente su voto.

La pregunta será inevitable: ¿Aceptarán dejar de cobrar cuando el Estado no logre sostener el equilibrio fiscal o considerarán que existen razones para rechazar la iniciativa?

En definitiva, será el debate parlamentario y el voto de cada legislador el que permitirá a la ciudadanía evaluar si consideran adecuada esta herramienta o si proponen un camino distinto para garantizar la responsabilidad fiscal. Esa decisión quedará expuesta ante los ciudadanos y podrá ser objeto de evaluación política.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimojulio 31, 2026

    Puro circo mediático, difícil que el chancho chifle.

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  2. Anónimojulio 31, 2026

    “El ajuste lo va a pagar la casta”, “El ajuste lo va a pagar la casta”, “El ajuste lo va a pagar la casta” Parece un disco rayado, siempre dice lo kismo desde hace tres años y al final nos rompe el orto a todos y todos los funcionarios ahora se acogen a la "inocencia fiscal" para lavar guita

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  3. Anónimojulio 31, 2026

    Excelente que paguen toda la runfla de parasitos

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Cronicas Fueguinas: Milei busca que la política pague el costo del déficit con el bolsillo de los funcionarios
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