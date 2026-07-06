(Vídeo) El vídeo desmiente a Sebastián Iriarte: la cámara sí apunta al escritorio del trabajador municipal

Las imágenes obtenidas por Crónicas Fueguinas contradicen la desmentida pública realizada por el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte. Mientras el funcionario aseguró que no existía una cámara apuntando al escritorio del trabajador municipal Luis Santacruz y que era una noticia falta, un video muestra que el dispositivo se encuentra orientado directamente hacia su puesto de trabajo. La polémica se agrava por un sumario administrativo cuestionado, denuncias policiales por robos a elementos municipales que nunca fueron esclarecidos, al menos hasta el momento, y la denuncia del empleado, quien sostiene ser víctima de persecución laboral por razones políticas y gremiales.

Las imágenes contradicen la versión oficial





Sebastián Iriarte salió públicamente a negar que dentro del Instituto Municipal de Deportes existiera una cámara apuntando al escritorio del empleado municipal Luis Santacruz, quien días atrás denunció ser víctima de persecución laboral.





Sin embargo, un video y fotografías a los que accedió Crónicas Fueguinas muestran precisamente lo contrario.





Las imágenes permiten observar que el dispositivo de vigilancia se encuentra orientado hacia el escritorio donde desarrolla tareas Santacruz, contradiciendo la versión pública difundida por el funcionario municipal.





El propio trabajador fue quien registró el video y aportó el material que hoy pone nuevamente bajo la lupa el accionar de las autoridades municipales.





La instalación de esa cámara fue uno de los principales puntos denunciados por Santacruz , quien sostiene que el dispositivo fue colocado para vigilar específicamente su actividad laboral luego de comenzar a reclamar mejoras salariales para los empleados municipales y participar activamente en política desde el Partido Federal.





Un sumario que también genera interrogantes. La controversia no termina en la cámara.





Crónicas Fueguinas también tuvo acceso a parte del expediente del sumario administrativo iniciado contra el trabajador.





Dentro del propio expediente aparecen testimonios que ponen en duda la necesidad de impulsar una investigación disciplinaria.





Una empleada que declaró como testigo manifestó expresamente que, según su criterio, la situación ocurrida "no le parecía para un sumario". Incluso relató que durante el episodio fueron otros empleados quienes increparon a Santacruz y que éste no respondió con agresiones.





Pese a ello, la investigación administrativa continuó.





Más aún, en uno de los informes incorporados al expediente, el instructor llega a recomendar una sanción disciplinaria de tres días de suspensión, salvo que la autoridad competente considere aplicar una medida de mayor gravedad.





Para el denunciante, el objetivo del procedimiento no sería esclarecer hechos concretos sino generar un mecanismo de presión y desgaste laboral .





Los robos que la cámara nunca registró





Otro elemento que suma interrogantes es el funcionamiento del propio sistema de videovigilancia.





Según explicó Santacruz, dentro del Instituto Municipal de Deportes existen denuncias policiales por el robo de 18 plafones de iluminación, hechos que fueron formalmente denunciados ante la Justicia.





Sin embargo, sostiene que la cámara instalada en ese sector jamás permitió identificar a los responsables de esos faltantes.





La situación resulta llamativa porque el sistema de vigilancia debería cumplir justamente la función de registrar ese tipo de hechos.





Para el trabajador, mientras la cámara no aportó elementos para esclarecer robos denunciados ante la Policía, sí terminó enfocando directamente su escritorio.





El trabajador denuncia una persecución laboral





Luis Santacruz sostiene desde hace meses que atraviesa una situación de persecución dentro de la Municipalidad de Ushuaia.





Entre los hechos que denuncia menciona:

la instalación de una cámara apuntando a su puesto de trabajo; su reubicación laboral, que considera compulsiva; la apertura del sumario administrativo; intentos de desacreditar su imagen como empleado municipal.

Según manifestó, todas estas medidas comenzaron luego de expresar públicamente reclamos por mejoras salariales para los trabajadores municipales y participar políticamente fuera del oficialismo.





Otro capítulo en un conflicto que sigue creciendo





La aparición del video cambia el eje de la discusión.





Ya no se trata únicamente de la denuncia formulada por un trabajador municipal , sino de imágenes que contradicen una desmentida pública realizada por uno de los funcionarios de mayor peso dentro del Ejecutivo de Walter Vuoto. En este caso por Sebastián Iriarte desde sus redes sociales.





A esto se suma un expediente administrativo cuestionado incluso por testimonios incorporados dentro del propio sumario y denuncias policiales por robos que, pese a la existencia del sistema de vigilancia, nunca pudieron esclarecerse.





Mientras tanto, Santacruz continúa sosteniendo que detrás de todas estas medidas existe una intención de amedrentarlo y disciplinarlo por su actividad política y gremial.





Crónicas Fueguinas continuará siguiendo la evolución del caso y publicará las respuestas oficiales que eventualmente brinden tanto el Municipio de Ushuaia como los funcionarios involucrados respecto de estos nuevos elementos.